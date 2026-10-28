Il Frosinone torna allo Stirpe dopo il 4-4 di Bergamo e affronta un Lecce alle prese con diverse assenze
Otto gol nelle ultime due partite hanno acceso l’attesa per Frosinone-Lecce, in programma giovedì 29 ottobre 2026 alle 18:30 allo stadio Benito Stirpe. La squadra di Massimiliano Alvini torna davanti al proprio pubblico dopo il 4-4 contro l’Atalanta e trova un avversario che deve fare i conti con assenze importanti. La sfida è valida per la nona giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
I ciociari stanno costruendo un avvio di stagione sorprendente attraverso un calcio coraggioso e una produzione offensiva continua. Il Lecce, reduce dallo 0-2 contro la Juventus, cerca invece punti per conservare il margine sulle posizioni più pericolose della classifica. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Dove guardare Frosinone-Lecce in TV e streamingFrosinone-Lecce sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 18:30 di giovedì 29 ottobre. Per guardare la partita sul televisore sarà possibile utilizzare l’applicazione DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili. La diretta streaming sarà disponibile anche da computer attraverso il sito della piattaforma, oppure tramite l’app per smartphone e tablet. Servirà un abbonamento che comprenda la Serie A. L’incontro rientra inoltre nella programmazione di DAZN 1, accessibile attraverso l’opzione dedicata per gli abbonati abilitati.
Frosinone, il coraggio di Bergamo alimenta la fiduciaIl 4-4 contro l’Atalanta ha aggiunto un’altra prestazione significativa al campionato del Frosinone. Dopo le quattro reti segnate al Sassuolo, i giallazzurri si sono ripetuti anche in trasferta, confermando la capacità di creare problemi a difese di livello. I diciassette gol realizzati in otto giornate spiegano una parte del percorso della squadra di Alvini. Il Frosinone cerca di accompagnare l’azione con più uomini e di mantenere un atteggiamento propositivo anche contro avversari più quotati. Il rovescio della medaglia è la necessità di proteggersi meglio quando perde il pallone. Segnare con regolarità offre fiducia, ma contro il Lecce sarà importante evitare che la spinta offensiva lasci occasioni semplici agli ospiti.
Lecce, Di Francesco deve ridisegnare due repartiLe vittorie contro Venezia, Monza e Udinese hanno consentito al Lecce di costruire un margine sulla zona retrocessione. L’ultimo confronto con la Juventus ha però ribadito quanto possano pesare le disattenzioni contro squadre capaci di sfruttarle. A Frosinone, Eusebio Di Francesco dovrà intervenire sia in difesa sia a centrocampo. In mezzo mancheranno ancora Berisha, Coulibaly e Ilić, mentre nel reparto arretrato Gaspar è squalificato e Tiago Gabriel resta in dubbio per un problema muscolare. Le assenze rendono ancora più importante il lavoro collettivo. Il Lecce dovrà mantenere distanze corte e aiutare i difensori, senza rinunciare a cercare gli attaccanti quando si presenterà la possibilità di ripartire.
La chiave tattica: pressione ciociara e spazi alle spalle dei terziniIl Frosinone potrebbe provare a indirizzare subito la partita attraverso la pressione e la velocità degli esterni offensivi. Ghedjemis e Kvernadze avranno il compito di allargare la difesa salentina, mentre Schmid cercherà ricezioni centrali per collegarsi con Raimondo. Il Lecce dovrà evitare di perdere palloni vicino alla propria area. Per Kaba, Ngom e Maleh sarà importante offrire appoggi alla costruzione e impedire che il centravanti resti isolato quando la squadra riesce a superare la prima pressione. Gli ospiti potranno cercare N’Dri e Fatah negli spazi lasciati dalle avanzate dei terzini ciociari. Per Calò e Masini sarà quindi decisivo accompagnare la manovra senza scoprire la zona centrale: recuperare rapidamente le seconde palle permetterebbe al Frosinone di mantenere l’iniziativa e limitare le ripartenze.
Le probabili formazioni: Raimondo davanti, difesa salentina rinnovataIl Frosinone dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, affidando la porta a Palmisani. La linea difensiva prevista comprende Oyono, Calvani, Monterisi e Terzić, con gli ultimi due candidati a trovare spazio nelle rotazioni. Calò e Masini formeranno la coppia centrale, mentre Ghedjemis, Schmid e Kvernadze agiranno alle spalle di Raimondo.
Il Lecce dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Davanti a Falcone, spazio a Danilo Veiga, Siebert, Ndaba e Gallo. A centrocampo sono attesi Kaba, Ngom e Maleh, mentre il tridente offensivo sarà composto da N’Dri, Geubbels e Fatah.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzić; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Ndaba, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
Frosinone-Lecce: la scheda della diretta
- Competizione: Serie A, 9ª giornata
- Data: giovedì 29 ottobre 2026
- Orario: 18:30
- Stadio: Benito Stirpe, Frosinone
- Diretta TV: app DAZN; DAZN 1 per gli abbonati abilitati
- Streaming: DAZN
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