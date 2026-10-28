Otto gol nelle ultime due partite hanno acceso l’attesa per Frosinone-Lecce, in programma giovedì 29 ottobre 2026 alle 18:30 allo stadio Benito Stirpe. La squadra di Massimiliano Alvini torna davanti al proprio pubblico dopo il 4-4 contro l’Atalanta e trova un avversario che deve fare i conti con assenze importanti. La sfida è valida per la nona giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I ciociari stanno costruendo un avvio di stagione sorprendente attraverso un calcio coraggioso e una produzione offensiva continua. Il Lecce, reduce dallo 0-2 contro la Juventus, cerca invece punti per conservare il margine sulle posizioni più pericolose della classifica. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove guardare Frosinone-Lecce in TV e streaming

Frosinone, il coraggio di Bergamo alimenta la fiducia

, con calcio d’inizio alle. Per guardare la partita sulsarà possibile utilizzare l’applicazione DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili. La diretta streaming sarà disponibile anche da computer attraverso il sito della piattaforma, oppure tramite l’app per smartphone e tablet. Servirà un abbonamento che comprenda la Serie A. L’incontro rientra inoltre nella programmazione di, accessibile attraverso l’opzione dedicata per gli abbonati abilitati. Il 4-4 contro l’Atalanta ha aggiunto un’altra prestazione significativa al campionato del Frosinone. Dopo le quattro reti segnate al Sassuolo, i giallazzurri si sono ripetuti anche in trasferta, confermando la capacità di creare problemi a difese di livello. Ispiegano una parte del percorso della squadra di Alvini. Il Frosinone cerca di accompagnare l’azione con più uomini e di mantenere un atteggiamento propositivo anche contro avversari più quotati. Il rovescio della medaglia è la necessità di proteggersi meglio quando perde il pallone. Segnare con regolarità offre fiducia, ma contro il Lecce sarà importante evitare che la spinta offensiva lasci occasioni semplici agli ospiti.

BERGAMO, ITALIA - 25 OTTOBRE: Giacomo Calo del Frosinone Calcio in azione durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Frosinone Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 25 ottobre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Lecce, Di Francesco deve ridisegnare due reparti

La chiave tattica: pressione ciociara e spazi alle spalle dei terzini

Le vittorie controhanno consentito al Lecce di costruire un margine sulla zona retrocessione. L’ultimo confronto con la Juventus ha però ribadito quanto possano pesare le disattenzioni contro squadre capaci di sfruttarle. A Frosinone,dovrà intervenire sia in difesa sia a centrocampo. In mezzo mancheranno ancora, mentre nel reparto arretratoresta in dubbio per un problema muscolare. Le assenze rendono ancora più importante il lavoro collettivo. Il Lecce dovrà mantenere distanze corte e aiutare i difensori, senza rinunciare a cercare gli attaccanti quando si presenterà la possibilità di ripartire.Ilpotrebbe provare a indirizzare subito la partita attraverso la pressione e la velocità degli esterni offensivi.avranno il compito di allargare la difesa salentina, mentrecercherà ricezioni centrali per collegarsi con. Ildovrà evitare di perdere palloni vicino alla propria area. Persarà importante offrire appoggi alla costruzione e impedire che il centravanti resti isolato quando la squadra riesce a superare la prima pressione. Gli ospiti potranno cercarenegli spazi lasciati dalle avanzate dei terzini ciociari. Persarà quindi decisivo accompagnare la manovra senza scoprire la zona centrale: recuperare rapidamente le seconde palle permetterebbe al Frosinone di mantenere l’iniziativa e limitare le ripartenze.

LECCE, ITALIA - 25 OTTOBRE: Kialonda Gaspar dell'US Lecce contende il pallone a Randal Kolo Muani della Juventus FC durante la partita di Serie A tra US Lecce e Juventus allo Stadio Via del Mare il 25 ottobre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Le probabili formazioni: Raimondo davanti, difesa salentina rinnovata

Ildovrebbe schierarsi con il, affidando la porta a. La linea difensiva prevista comprende, con gli ultimi due candidati a trovare spazio nelle rotazioni.formeranno la coppia centrale, mentreagiranno alle spalle di

Il Lecce dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Davanti a Falcone, spazio a Danilo Veiga, Siebert, Ndaba e Gallo. A centrocampo sono attesi Kaba, Ngom e Maleh, mentre il tridente offensivo sarà composto da N’Dri, Geubbels e Fatah.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzić; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Ndaba, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Frosinone-Lecce: la scheda della diretta