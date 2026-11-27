Lo stesso risultato da cancellare, dodici punti di distanza e urgenze differenti. Frosinone-Parma, in programma sabato 28 novembre 2026 alle 15:00 allo stadio Benito Stirpe, apre il programma del sabato della tredicesima giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I ciociari hanno perso 5-1 contro il Milan, gli emiliani con identico punteggio contro la Roma. Per la squadra di Alvini è il momento di proteggere quanto costruito nella prima parte del campionato; per quella di Gilardino, invece, ogni punto può modificare gli equilibri della lotta salvezza. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Frosinone-Parma su DAZN: come raggiungere la diretta

Il momento del Frosinone

Il momento del Parma

, con calcio d’inizio alle 15:00. Sul televisore si potrà accedere attraverso l’app della piattaforma, disponibile sulle smart TV e sugli altri dispositivi supportati, utilizzando un abbonamento che includa la Serie A. La stessa trasmissione sarà raggiungibile da computer tramite browser oppure dall’app su smartphone e tablet. La scelta dello schermo non cambia la copertura: l’incontro sarà proposto integralmente. La programmazione segnala inoltre la partita su, per gli utenti che dispongono dell’accesso al relativo canale attraverso un’offerta abilitata. Questa modalità richiede di verificare le condizioni del proprio servizio.Le sconfitte contro Cagliari ehanno rallentato una squadra che resta comunque nella parte alta della classifica.rappresentano una base importante, ma gli ultimi risultati chiedono maggiore attenzione nella gestione delle partite. A San Siro il Frosinone ha pagato gli spazi concessi agli avversari e diversi errori nelle situazioni decisive. Alvini ha concentrato la propria analisi su questi aspetti, senza mettere in discussione l’intenzione di giocare un calcio propositivo. Anche Oyono, alla vigilia, ha sottolineato la volontà di continuare attraverso le idee abituali, migliorando ciò che non ha funzionato contro il Milan. Il ritorno allo Stirpe diventa quindi un’occasione per ritrovare compattezza e interrompere la sequenza negativa.La classifica degli emiliani lascia poco margine:, con la necessità di tornare a muovere la graduatoria dopo un altro risultato sfavorevole. Contro la, il Parma era riuscito a pareggiare cone a restare competitivo per buona parte dell’incontro. Il cedimento successivo ha però trasformato una gara ancora aperta in una sconfitta molto larga.ha cercato di conservare quanto mostrato prima del crollo, richiamando il valore dell’intensità e dell’attenzione collettiva. A Frosinone servirà soprattutto prolungare quella tenuta: affrontare bene una parte della partita non basta se poi gli errori permettono agli avversari di prendere il controllo.

MILANO, ITALIA – 10 OTTOBRE: Benjamin Pavard dell’Inter e Nesta Elphege del Parma si contendono il pallone durante la partita di Serie A tra Inter e Parma, disputata allo stadio Giuseppe Meazza di Milano il 10 ottobre 2026. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Calò per cambiare lato, Valeri per accompagnare le punte: la chiave tattica

Probabili formazioni: Bobček davanti, Ndiaye torna disponibile

Ilpuò affidarsi aper spostare rapidamente il gioco verso, provando a costringere Britschgi e Valeri ad abbassarsi.dovrà trovare spazio intorno a Keita, mentrepuò impegnare Troilo dentro l’area. Ilproverà a uscire dalla pressione attraverso, cercando poi le corse dialle spalle dei terzini. Le avanzate dipossono dare un’ulteriore soluzione sulla sinistra, ma richiederanno copertura: perdere il pallone con l’esterno alto esporrebbe Ndiaye al duello con Ghedjemis.Ildeve sostituire gli indisponibili Raimondo e Bîrligea:è candidato per il ruolo di centravanti, sostenuto da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze. Calò e Masini possono formare la coppia centrale. In difesa restano aperti i confronti Monterisi-Cittadini e Bracaglia-Terzić.

Nel Parma, Ndiaye torna a disposizione dopo la squalifica e può completare il reparto con Delprato e Troilo. Britschgi e Valeri sono le opzioni sulle fasce, con Keita, Bernabè e Fabbian in mezzo. Davanti Tourè ed Elphege rappresentano una possibile coppia, mentre Lontani resta in corsa. Gilardino deve ancora rinunciare a Drobnič e Romero.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobček. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Keita, Bernabè, Valeri; Tourè, Elphege. Allenatore: Alberto Gilardino.

Orario e informazioni essenziali di Frosinone-Parma