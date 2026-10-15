La sconfitta di Napoli ha interrotto un avvio di campionato sorprendente, mentre il pareggio contro il Milan ha confermato quanto il Sassuolo possa essere competitivo anche contro avversari di maggiore prestigio. Frosinone-Sassuolo, in programma venerdì 16 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Benito Stirpe, apre la settima giornata di Serie A mettendo di fronte due squadre separate da appena due punti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

C'è anche un precedente recente a rendere più interessante l'appuntamento. I neroverdi hanno già eliminato i ciociari dalla Coppa Italia durante l'estate, mentre in campionato inseguono ancora la prima vittoria esterna. Il Frosinone vuole invece dimostrare che il pesante passivo del Maradona non ha cancellato le qualità mostrate nelle prime settimane della stagione. Per vedere quali altri eventi completano il programma sportivo della giornata, ESPLORA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONSULTA LA SELEZIONE DEGLI EVENTI LIVE SU LOTTOMATICA oppure SCOPRI COSA OFFRE IL PALINSESTO DI VINCITÙ.

Frosinone-Sassuolo in TV e streaming: diretta esclusiva su DAZN

Frosinone, il 3-0 di Napoli non cancella un settembre da protagonista

allo Stadio Benito Stirpe. La partita inaugura la settima giornata della Serie A 2026/27 e sarà trasmessa. Non è prevista la trasmissione sui canali Sky Sport tradizionali né su NOW. Per assistere alla partita in televisione sarà sufficiente utilizzare l'applicazionesu una Smart TV compatibile, accedendo con il proprio abbonamento. La piattaforma è disponibile anche attraverso diversi dispositivi collegabili al televisore. Gli abbonati che hanno attivato l'apposita opzione potranno inoltre seguire l'incontro attraverso, il canale satellitare disponibile al numero 214 di Sky. Per quanto riguarda lo, la diretta sarà accessibile tramite l'app DAZN su smartphone e tablet oppure attraverso il sito ufficiale della piattaforma da computer. La telecronaca sarà affidata a, con il commento tecnico diUna sconfitta contro il Napoli può essere messa in preventivo. Il modo in cui arriva, però, può lasciare qualche interrogativo. Ilè tornato dalla trasferta del Maradona con tre gol subiti e nessuno segnato, interrompendo un percorso che fino a quel momento aveva prodotto indicazioni particolarmente incoraggianti. Per una neopromossa, l'inizio della stagione resta comunque positivo. La squadra di Massimiliano Alvini ha mostrato personalità , organizzazione e una proposta offensiva che le ha permesso di affrontare senza timori anche avversari più attrezzati. Non è un caso che il tecnico abbia ricevuto il riconoscimento di

Un premio che racconta la qualità del lavoro svolto nelle prime giornate e il modo in cui il Frosinone ha saputo adattarsi alla categoria. Un altro riconoscimento è arrivato per Antonio Raimondo, premiato come miglior giovane del campionato. L'attaccante è diventato rapidamente uno dei riferimenti offensivi della squadra, grazie alla capacità di attaccare la profondità e di muoversi continuamente tra i difensori avversari. Contro il Sassuolo, Alvini cercherà soprattutto una reazione sul piano dell'intensità. Il Benito Stirpe può rappresentare un vantaggio importante per una squadra che ha bisogno di recuperare immediatamente fiducia dopo la trasferta di Napoli.

FROSINONE, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Giacomo Calò del Frosinone Calcio festeggia dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e Como 1907 allo Stadio Benito Stirpe il 20 settembre 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Sassuolo, Juventus e Milan battute sul piano del gioco: manca la vittoria lontano da casa

Il problema del Sassuolo non riguarda tanto la capacità di competere con le squadre più forti, quanto quella di mantenere lo stesso rendimento in ogni situazione. Gli uomini dihanno già battuto la Juventus e nell'ultima giornata hanno fermato il Milan sull'1-1. Contro i rossoneri, il Sassuolo ha dimostrato ancora una volta di possedere qualità tecniche e organizzazione sufficienti per mettere in difficoltà anche avversari di livello superiore. La squadra non si è disunita dopo il vantaggio firmato da Rabiot, trovando rapidamente il pareggio con. Un episodio significativo anche per il carattere mostrato dai neroverdi.

Il rendimento esterno, però, racconta una storia diversa. Il Sassuolo non vince in trasferta dallo scorso febbraio, un digiuno che Aquilani vuole interrompere proprio allo Stirpe. L'occasione è importante anche per la classifica. Con una vittoria gli emiliani riuscirebbero a superare il Frosinone, dando continuità ai risultati ottenuti contro Juventus e Milan. C'è tuttavia un problema da risolvere in difesa. L'infortunio al ginocchio di Fedde Leysen priva Aquilani di un giocatore importante e obbliga il tecnico a modificare gli equilibri del reparto arretrato.

La chiave tattica: Berardi contro Bracaglia e gli inserimenti di Thorstvedt

Il Sassuolo dispone di una qualità offensiva superiore a quella che normalmente si associa a una squadra impegnata nella parte centrale della classifica. Il principale riferimento rimane. Partendo dalla destra, l'esterno neroverde cercherà di ricevere tra le linee e rientrare sul piede sinistro per creare occasioni. Il confronto conpuò diventare decisivo. Il terzino del Frosinone dovrà scegliere continuamente se accompagnare Berardi verso l'interno oppure impedirgli di ricevere comodamente.

Il problema è che il Sassuolo può sfruttare anche gli inserimenti dei centrocampisti. Thorstvedt possiede caratteristiche particolarmente utili per attaccare gli spazi lasciati liberi dai movimenti degli esterni. Se Berardi attirerà verso di sé il terzino e uno dei mediani del Frosinone, il norvegese potrà inserirsi nella zona centrale. Anche Laurienté rappresenta una minaccia. L'esterno francese può sfruttare la propria velocità per attaccare direttamente Oyono, soprattutto quando il Frosinone perderà il pallone con molti giocatori oltre la linea della palla.

Per Alvini sarà quindi fondamentale il lavoro di Calò e Masini. I due centrocampisti dovranno garantire protezione alla difesa, evitando che Berardi e Laurienté possano ricevere con troppo spazio. Dall'altra parte, il Sassuolo dovrà fare attenzione alle ripartenze del Frosinone. Se Aquilani porterà contemporaneamente molti giocatori nella metà campo avversaria, Ghedjemis e Kvernadze potranno trovare situazioni favorevoli per attaccare in campo aperto. La gestione delle transizioni potrebbe essere uno degli elementi decisivi dell'incontro.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 11 OTTOBRE: Diego Moreira dell'AC Milan contende il pallone a Vasilije Adzic dell'US Sassuolo durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e AC Milan al Mapei Stadium - Città del Tricolore l'11 ottobre 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le probabili formazioni di Frosinone-Sassuolo

Massimilianodovrebbe confermare il, pur mantenendo la possibilità di modificare le posizioni dei centrocampisti durante la costruzione. Tra i pali ci sarà, uno dei giocatori che hanno maggiormente impressionato in questo inizio di campionato. Oyono esono favoriti sulle corsie difensive, mentre al centro resta aperto il ballottaggio tra, con Calvani candidato per l'altra maglia. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Schmid, Calò e Masini. In attacco conferma prevista per il tridente formato da. Restano da valutare le condizioni di Grillitsch e Bîrligea.

Anche Alberto Aquilani dovrebbe schierare il Sassuolo con il 4-3-3. Murić sarà il portiere. L'infortunio di Leysen obbliga a modificare la difesa, dove Ćaleta-Car e Odenthal sono favoriti al centro. Cinquegrano e Doig dovrebbero completare il reparto. A centrocampo Matić sarà il riferimento centrale, con Adžić e Thorstvedt ai suoi lati. Davanti spazio a Berardi, Esposito e Laurienté, anche se Bowie rappresenta un'alternativa per il ruolo di centravanti.

Frosinone (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Schmid, Calò, Masini; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Sassuolo (4-3-3): Murić; Cinquegrano, Ćaleta-Car, Odenthal, Doig; Adžić, Matić, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.

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