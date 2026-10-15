Soltanto due punti separano le squadre di Alvini e Aquilani. I ciociari puntano sul rendimento casalingo
La sconfitta di Napoli ha interrotto un avvio di campionato sorprendente, mentre il pareggio contro il Milan ha confermato quanto il Sassuolo possa essere competitivo anche contro avversari di maggiore prestigio. Frosinone-Sassuolo, in programma venerdì 16 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Benito Stirpe, apre la settima giornata di Serie A mettendo di fronte due squadre separate da appena due punti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
C'è anche un precedente recente a rendere più interessante l'appuntamento. I neroverdi hanno già eliminato i ciociari dalla Coppa Italia durante l'estate, mentre in campionato inseguono ancora la prima vittoria esterna. Il Frosinone vuole invece dimostrare che il pesante passivo del Maradona non ha cancellato le qualità mostrate nelle prime settimane della stagione. Per vedere quali altri eventi completano il programma sportivo della giornata, ESPLORA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONSULTA LA SELEZIONE DEGLI EVENTI LIVE SU LOTTOMATICA oppure SCOPRI COSA OFFRE IL PALINSESTO DI VINCITÙ.
Frosinone-Sassuolo in TV e streaming: diretta esclusiva su DAZNFrosinone-Sassuolo si disputa venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Benito Stirpe. La partita inaugura la settima giornata della Serie A 2026/27 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Non è prevista la trasmissione sui canali Sky Sport tradizionali né su NOW. Per assistere alla partita in televisione sarà sufficiente utilizzare l'applicazione DAZN su una Smart TV compatibile, accedendo con il proprio abbonamento. La piattaforma è disponibile anche attraverso diversi dispositivi collegabili al televisore. Gli abbonati che hanno attivato l'apposita opzione potranno inoltre seguire l'incontro attraverso Zona DAZN, il canale satellitare disponibile al numero 214 di Sky. Per quanto riguarda lo streaming, la diretta sarà accessibile tramite l'app DAZN su smartphone e tablet oppure attraverso il sito ufficiale della piattaforma da computer. La telecronaca sarà affidata a Luca Farina, con il commento tecnico di Cristian Brocchi.
Frosinone, il 3-0 di Napoli non cancella un settembre da protagonistaUna sconfitta contro il Napoli può essere messa in preventivo. Il modo in cui arriva, però, può lasciare qualche interrogativo. Il Frosinone è tornato dalla trasferta del Maradona con tre gol subiti e nessuno segnato, interrompendo un percorso che fino a quel momento aveva prodotto indicazioni particolarmente incoraggianti. Per una neopromossa, l'inizio della stagione resta comunque positivo. La squadra di Massimiliano Alvini ha mostrato personalità, organizzazione e una proposta offensiva che le ha permesso di affrontare senza timori anche avversari più attrezzati. Non è un caso che il tecnico abbia ricevuto il riconoscimento di allenatore del mese di settembre.
Un premio che racconta la qualità del lavoro svolto nelle prime giornate e il modo in cui il Frosinone ha saputo adattarsi alla categoria. Un altro riconoscimento è arrivato per Antonio Raimondo, premiato come miglior giovane del campionato. L'attaccante è diventato rapidamente uno dei riferimenti offensivi della squadra, grazie alla capacità di attaccare la profondità e di muoversi continuamente tra i difensori avversari. Contro il Sassuolo, Alvini cercherà soprattutto una reazione sul piano dell'intensità. Il Benito Stirpe può rappresentare un vantaggio importante per una squadra che ha bisogno di recuperare immediatamente fiducia dopo la trasferta di Napoli.
Sassuolo, Juventus e Milan battute sul piano del gioco: manca la vittoria lontano da casaIl problema del Sassuolo non riguarda tanto la capacità di competere con le squadre più forti, quanto quella di mantenere lo stesso rendimento in ogni situazione. Gli uomini di Alberto Aquilani hanno già battuto la Juventus e nell'ultima giornata hanno fermato il Milan sull'1-1. Contro i rossoneri, il Sassuolo ha dimostrato ancora una volta di possedere qualità tecniche e organizzazione sufficienti per mettere in difficoltà anche avversari di livello superiore. La squadra non si è disunita dopo il vantaggio firmato da Rabiot, trovando rapidamente il pareggio con Cas Odenthal. Un episodio significativo anche per il carattere mostrato dai neroverdi.
Il rendimento esterno, però, racconta una storia diversa. Il Sassuolo non vince in trasferta dallo scorso febbraio, un digiuno che Aquilani vuole interrompere proprio allo Stirpe. L'occasione è importante anche per la classifica. Con una vittoria gli emiliani riuscirebbero a superare il Frosinone, dando continuità ai risultati ottenuti contro Juventus e Milan. C'è tuttavia un problema da risolvere in difesa. L'infortunio al ginocchio di Fedde Leysen priva Aquilani di un giocatore importante e obbliga il tecnico a modificare gli equilibri del reparto arretrato.
La chiave tattica: Berardi contro Bracaglia e gli inserimenti di ThorstvedtIl Sassuolo dispone di una qualità offensiva superiore a quella che normalmente si associa a una squadra impegnata nella parte centrale della classifica. Il principale riferimento rimane Domenico Berardi. Partendo dalla destra, l'esterno neroverde cercherà di ricevere tra le linee e rientrare sul piede sinistro per creare occasioni. Il confronto con Bracaglia può diventare decisivo. Il terzino del Frosinone dovrà scegliere continuamente se accompagnare Berardi verso l'interno oppure impedirgli di ricevere comodamente.
Il problema è che il Sassuolo può sfruttare anche gli inserimenti dei centrocampisti. Thorstvedt possiede caratteristiche particolarmente utili per attaccare gli spazi lasciati liberi dai movimenti degli esterni. Se Berardi attirerà verso di sé il terzino e uno dei mediani del Frosinone, il norvegese potrà inserirsi nella zona centrale. Anche Laurienté rappresenta una minaccia. L'esterno francese può sfruttare la propria velocità per attaccare direttamente Oyono, soprattutto quando il Frosinone perderà il pallone con molti giocatori oltre la linea della palla.
Per Alvini sarà quindi fondamentale il lavoro di Calò e Masini. I due centrocampisti dovranno garantire protezione alla difesa, evitando che Berardi e Laurienté possano ricevere con troppo spazio. Dall'altra parte, il Sassuolo dovrà fare attenzione alle ripartenze del Frosinone. Se Aquilani porterà contemporaneamente molti giocatori nella metà campo avversaria, Ghedjemis e Kvernadze potranno trovare situazioni favorevoli per attaccare in campo aperto. La gestione delle transizioni potrebbe essere uno degli elementi decisivi dell'incontro.
Le probabili formazioni di Frosinone-SassuoloMassimiliano Alvini dovrebbe confermare il 4-3-3, pur mantenendo la possibilità di modificare le posizioni dei centrocampisti durante la costruzione. Tra i pali ci sarà Palmisani, uno dei giocatori che hanno maggiormente impressionato in questo inizio di campionato. Oyono e Bracaglia sono favoriti sulle corsie difensive, mentre al centro resta aperto il ballottaggio tra Cittadini e Monterisi, con Calvani candidato per l'altra maglia. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Schmid, Calò e Masini. In attacco conferma prevista per il tridente formato da Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze. Restano da valutare le condizioni di Grillitsch e Bîrligea.
Anche Alberto Aquilani dovrebbe schierare il Sassuolo con il 4-3-3. Murić sarà il portiere. L'infortunio di Leysen obbliga a modificare la difesa, dove Ćaleta-Car e Odenthal sono favoriti al centro. Cinquegrano e Doig dovrebbero completare il reparto. A centrocampo Matić sarà il riferimento centrale, con Adžić e Thorstvedt ai suoi lati. Davanti spazio a Berardi, Esposito e Laurienté, anche se Bowie rappresenta un'alternativa per il ruolo di centravanti.
Frosinone (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Schmid, Calò, Masini; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Massimiliano Alvini.
Sassuolo (4-3-3): Murić; Cinquegrano, Ćaleta-Car, Odenthal, Doig; Adžić, Matić, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.
Frosinone-Sassuolo: tutte le informazioni
- Partita: Frosinone-Sassuolo
- Competizione: Serie A 2026/27
- Giornata: 7ª
- Data: venerdì 16 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Benito Stirpe, Frosinone
- Diretta TV: DAZN
- Canale satellitare opzionale: Zona DAZN (214)
- Diretta streaming: DAZN
- Telecronaca: Luca Farina
- Commento tecnico: Cristian Brocchi
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