Genoa-Fiorentina riapre la Serie A con due allenatori che, pur trovandosi entrambi nelle ultime posizioni della classifica, affrontano la partita in condizioni molto diverse. Daniele De Rossi cerca ancora la prima vittoria stagionale e deve gestire una situazione societaria complicata; Paolo Vanoli, invece, ha raccolto quattro punti nelle prime due gare sulla panchina viola, restituendo fiducia a una squadra partita con tre sconfitte consecutive. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il confronto è in programma sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00, allo stadio Luigi Ferraris, e inaugura la sesta giornata di campionato. Il Genoa è penultimo con un solo punto, mentre la Fiorentina occupa il diciassettesimo posto a quota quattro. Una partita che può cambiare immediatamente gli equilibri nella parte bassa della classifica. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: CONSULTA GLI EVENTI SPORTIVI LIVE SU GOLDBET, GUARDA COSA C’È IN PROGRAMMA SU LOTTOMATICA oppure SCOPRI LE DIRETTE DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Genoa-Fiorentina in TV e streaming: diretta esclusiva su DAZN

allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita apre il programma della sesta giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso, piattaforma che detiene i diritti di tutte le partite del massimo campionato italiano. Gli abbonati potranno seguire la sfida attraverso l'applicazione ufficiale, disponibile sui principali modelli di smart TV e sui dispositivi compatibili collegati al televisore. La partita sarà accessibile anche inda, utilizzando l'app DAZN oppure il sito ufficiale della piattaforma. La diretta sarà integrale, con collegamento prepartita previsto a partire dalle

Per gli abbonati DAZN che hanno attivato l'apposita opzione, la partita potrà essere disponibile anche attraverso i canali Zona DAZN presenti sulla piattaforma satellitare Sky. È importante precisare che questa modalità richiede un abbonamento DAZN compatibile e l'attivazione del servizio aggiuntivo: non si tratta quindi di una trasmissione inclusa automaticamente nei pacchetti sportivi Sky. Genoa-Fiorentina non sarà invece trasmessa in diretta sui tradizionali canali Sky Sport.

Genoa, un punto e dieci gol subiti: De Rossi cerca una svolta

L'ultima vittoria delin Serie A risale al 19 aprile, quando i rossoblù superarono il Pisa. Da allora sono arrivate dieci partite consecutive senza successi, con tre pareggi e sette sconfitte. La nuova stagione non ha portato l'inversione di tendenza sperata. La formazione diha conquistato appena un punto nelle prime cinque giornate, ottenuto contro il Frosinone. Le altre quattro partite si sono concluse con altrettante sconfitte, l'ultima per 2-1 sul campo del Parma. Anche i numeri offensivi spiegano le difficoltà:. Il Genoa possiede uno dei peggiori attacchi del campionato e non riesce a compensare le proprie difficoltà realizzative attraverso la solidità difensiva.

La sosta ha inoltre portato cambiamenti importanti fuori dal campo, con la risoluzione del contratto del direttore sportivo Diego Lopez. De Rossi è rimasto alla guida della squadra, ma la partita contro la Fiorentina rappresenta inevitabilmente un appuntamento delicato. Il tecnico dovrà affrontarlo senza Lorenzo Colombo, fermato da un problema fisico, e con poche alternative nel reparto avanzato.

GENOVA, ITALIA - 12 SETTEMBRE: Milutin Osmajic del Genoa osserva durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Frosinone Calcio allo Stadio Luigi Ferraris il 12 settembre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Fiorentina, Vanoli ha raccolto quattro punti e restituito fiducia

Laaveva cominciato il campionato con tre sconfitte consecutive, un rendimento sorprendente considerando gli investimenti effettuati durante il mercato estivo. La società ha deciso di intervenire immediatamente, interrompendo il rapporto con Fabioe richiamando, già protagonista della salvezza conquistata nella passata stagione. Il cambiamento ha prodotto risultati immediati. La Viola ha battuto il, con una tripletta di, conquistando i primi punti del campionato, e successivamente ha fermato il Napoli sul pareggio al Franchi.

Nel mezzo è arrivata anche la qualificazione in Coppa Italia, ottenuta grazie al 3-0 contro il Pisa. Questi risultati hanno permesso alla Fiorentina di raggiungere quota quattro punti, senza però allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. La squadra continua infatti a concedere troppo agli avversari: dodici gol subiti nelle prime cinque giornate, un dato peggiore persino di quello del Genoa. Vanoli ha approfittato della lunga sosta per lavorare sulla condizione atletica e sull'organizzazione difensiva. L'obiettivo è dare continuità ai miglioramenti mostrati nelle ultime settimane. L'unico indisponibile certo è Fabiano Parisi, mentre diversi giocatori sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.

La chiave tattica: Baldanzi può attaccare lo spazio alle spalle di Fagioli

Ildovrebbe schierarsi con un, mentre lapuò alternare ila una disposizione più prudente con un centrocampista davanti alla difesa. La prima zona da osservare sarà quella centrale., impiegato da mezzala, può diventare uno degli uomini più importanti per De Rossi. I suoi movimenti tra le linee potrebbero costringere Fagioli a scegliere se seguirlo oppure mantenere la posizione davanti ai difensori.

Un'altra situazione interessante riguarda le corsie laterali. Con Ehizibue ed Ellertsson, i rossoblù possono cercare di creare superiorità numerica contro i terzini della Fiorentina, soprattutto quando gli esterni offensivi viola rimangono alti. Vanoli può però sfruttare la stessa situazione in fase di transizione. Mastantuono e Njie, oppure gli eventuali sostituti, avranno la possibilità di attaccare gli spazi alle spalle dei quinti del Genoa. Se la squadra di De Rossi perderà il pallone durante la costruzione, i tre centrali potrebbero trovarsi costretti ad allargarsi per coprire le corsie.

Un ruolo importante sarà affidato anche a Mateo Pellegrino, chiamato a impegnare Østigård e impedire al centrale norvegese di uscire liberamente dalla linea difensiva. La Fiorentina potrebbe quindi cercare di sfruttare soprattutto la velocità delle proprie transizioni, mentre il Genoa avrà bisogno di mantenere equilibrio quando porterà molti uomini nella metà campo avversaria.

PARMA, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Junior Messias del Genoa CFC durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Genoa CFC allo Stadio Ennio Tardini il 20 settembre 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

Genoa, Vitinha favorito su Traoré: Vanoli ritrova quasi tutta la rosa, le probabili formazioni

Ildovrebbe confermare ilsarà il portiere, protetto da Marcandalli, Østigård e Vásquez. Sulle corsie sono favoriti Ehizibue ed Ellertsson, anche se quest'ultimo deve difendere il posto dalla concorrenza di El Shaarawy. A centrocampo spazio a, con quest'ultimo chiamato ad accompagnare maggiormente la manovra offensiva. Davanti l'assenza di Colombo apre le porte a, mentre Vitinha parte leggermente avanti rispetto a Traoré.

La Fiorentina dovrebbe rispondere con una linea difensiva a quattro. David de Gea sarà confermato tra i pali, con Jiménez e Viery sulle corsie e la coppia Drăgușin-Ranieri al centro. Il reparto di centrocampo dovrebbe comprendere Ndour, Fagioli e Atta, con quest'ultimo chiamato ad accompagnare maggiormente l'azione offensiva. Davanti, Mastantuono e Njie sono candidati a partire dal primo minuto ai lati di Pellegrino, anche se il rientro tardivo dell'argentino potrebbe favorire l'impiego iniziale di Gnonto.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Frendrup, Alex Amorim, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli.

Genoa-Fiorentina: data, orario e canali