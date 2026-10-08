Dalla fiducia della società al lavoro svolto durante la sosta delle Nazionali: il tecnico italiano parla in vista del prossimo match casalingo.
Alla conquista dei mari: la presentazione del terzo kit del Genoa è da brividi
Il Genoa arriva alla sfida contro la Fiorentina con l'ambizione di invertire il ruolo di marcia avuto fin qui. La squadra di Daniele De Rossi ha collezionato solo 1 punto nelle prime 5 giornate di Serie A. Quella di sabato, alle ore 15.00 al Ferraris, sarà un vero e proprio match determinante. A due giorni dalla partita, il tecnico italiano si è presentato in conferenza stampa toccando alcuni temi: la fiducia della società, l'inserimento dei nuovi innesti e il lavoro svolto durante la pausa per le Nazionali.
La fiducia della società: le parole di Daniele De RossiIl club rossoblù vuole conquistare i primi tre punti in campionato. Il cammino del Genoa finora ha deluso le aspettative in quanto ha perso 4 partite (Napoli, Lazio, Como e Parma) e pareggiata 1 (in casa contro il Frosinone). Daniele De Rossi non si è nascosto: "Ho sentito la società: hanno fiducia nel mio lavoro e in quello che stiamo facendo. Sarei ipocrita se dicessi che va tutto bene e non abbiamo bisogno di punti. Ma tutti siamo dalla stessa parte e vogliamo conquistare la prima vittoria e vogliamo farlo anche davanti al nostro pubblico. Dobbiamo rimanere sereni".
Sulla pausa per le Nazionali: "Sono state settimane molto lunghe, è stata una situazione nuova anche per noi. Quando la sosta arriva in un momento negativo sembra non terminare più, però abbiamo avuto più tempo per smaltire la delusione e prepararci al meglio per il match di sabato, che sarà un test molto difficile per noi".
Sul momento della squadra: "Gli ho visti carichi, naturalmente loro sono i primi a essere delusi per non portare a casa il risultsto. Lo sono anche io quando prepari determinate cose e poi non va come avevi pensato è normale che ci sia rabbia, ma questa la dobbiamo trasformare in forza. Sono sicuro che riprenderemo nel modo giusto".
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Fiorentina, Vasquez e i nuovi arriviDurante la sua conferenza, l'ex tecnico della Roma ha elogiato la prossima avversaria del Genoa: "Affrontiamo una squadra in forte ripresa, ha dei meccanismi ben precisi e può mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Dobbiamo farci trovare preparati, dobbiamo essere pronti sin dalle prime battute. Loro sono forti, ma non esiste una squadra che sia imbattibile".
Inoltre, ha chiarito anche la situazione sull'infortunio del capitano Vasquez: "Ha tanta voglia di scendere in campo e di stare vicino ai suoi compagni, ma non possiamo dire se sarà pronto o meno. Non seguirà la parte tattica ma è pronto, vediamo".
Infine, l'allenatore romano ha elogiato i due acquisti dell'estate: Wiafe e Puczka. Sul primo ha detto: "Ho avuto il modo di seguirlo con attenzione, vi posso garantire che è un giocatore con tantissime qualità. Avrà tempo e modo di ritagliarsi il suo spazio, può essere una pedina importante per noi".
Mentre sul difensore: "Nel futuro sicuramente ci sarà spazio anche per lui. Ha una grande capacità difensiva e specialmente può essere pericoloso sui calci da fermo sia in fase difensiva che in fase offensiva. Sono molto contento dei ragazzi che sono arrivati in questa sessione di mercato".
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