Il Genoa arriva alla sfida contro la Fiorentina con l'ambizione di invertire il ruolo di marcia avuto fin qui. La squadra di Daniele De Rossi ha collezionato solo 1 punto nelle prime 5 giornate di Serie A. Quella di sabato, alle ore 15.00 al Ferraris, sarà un vero e proprio match determinante. A due giorni dalla partita, il tecnico italiano si è presentato in conferenza stampa toccando alcuni temi: la fiducia della società, l'inserimento dei nuovi innesti e il lavoro svolto durante la pausa per le Nazionali.

La fiducia della società: le parole di Daniele De Rossi

Il club rossoblù vuole conquistare i primi tre punti in campionato. Il cammino del Genoa finora ha deluso le aspettative in quanto ha perso 4 partite () e pareggiata 1 (in casa contro il). Daniele De Rossi non si è nascosto: "Ho sentito la società: hanno fiducia nel mio lavoro e in quello che stiamo facendo. Sarei ipocrita se dicessi che va tutto bene e non abbiamo bisogno di punti.. Dobbiamo rimanere sereni".

PARMA, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Daniele De Rossi, allenatore del Genoa CFC, e i giocatori del Genoa CFC mostrano la loro delusione durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Genoa CFC allo Stadio Ennio Tardini il 20 settembre 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

Sulla pausa per le Nazionali: "Sono state settimane molto lunghe, è stata una situazione nuova anche per noi. Quando la sosta arriva in un momento negativo sembra non terminare più, però abbiamo avuto più tempo per smaltire la delusione e prepararci al meglio per il match di sabato, che sarà un test molto difficile per noi".

Sul momento della squadra: "Gli ho visti carichi, naturalmente loro sono i primi a essere delusi per non portare a casa il risultsto. Lo sono anche io quando prepari determinate cose e poi non va come avevi pensato è normale che ci sia rabbia, ma questa la dobbiamo trasformare in forza. Sono sicuro che riprenderemo nel modo giusto".

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Fiorentina, Vasquez e i nuovi arrivi

Durante la sua conferenza, l'ex tecnico della Roma ha elogiato la prossima avversaria del Genoa: "Affrontiamo una squadra in forte ripresa, ha dei meccanismi ben precisi e può mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Dobbiamo farci trovare preparati, dobbiamo essere pronti sin dalle prime battute.".

Inoltre, ha chiarito anche la situazione sull'infortunio del capitano Vasquez: "Ha tanta voglia di scendere in campo e di stare vicino ai suoi compagni, ma non possiamo dire se sarà pronto o meno. Non seguirà la parte tattica ma è pronto, vediamo".

GENOVA, ITALIA - 12 SETTEMBRE: Johan Vasquez del Genoa (a destra) festeggia con il compagno di squadra Milutin Osmajic dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Frosinone Calcio allo Stadio Luigi Ferraris il 12 settembre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Infine, l'allenatore romano ha elogiato i due acquisti dell'estate: Wiafe e Puczka. Sul primo ha detto: "Ho avuto il modo di seguirlo con attenzione, vi posso garantire che è un giocatore con tantissime qualità. Avrà tempo e modo di ritagliarsi il suo spazio, può essere una pedina importante per noi".

Mentre sul difensore: "Nel futuro sicuramente ci sarà spazio anche per lui. Ha una grande capacità difensiva e specialmente può essere pericoloso sui calci da fermo sia in fase difensiva che in fase offensiva. Sono molto contento dei ragazzi che sono arrivati in questa sessione di mercato".