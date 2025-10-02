La Serie C è pronta ad offrire un turno di campionato ad alta tensione, con match equilibrati tutti da vedere. Tra le varie partite, sabato 4 ottobre alle ore 14:30 spicca la sfida tra Giana Erminio e Lumezzane. Entrambe le squadre necessitano dei tre punti per poter muovere una classifica incerta, con l'incubo della retrocessione alle calcagna. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Giana Erminio-Lumezzane GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida del campionato norvegese direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. E' possibile registrarsi su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Giana Erminio-Lumezzane in diretta live. Il match, in programma sabato 4 ottobre 14:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 256 e in streaming su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Non un buon inizio di campionato per i padroni di casa, che hanno una sola vittoria finora e faticano a trovare un equilibrio tra attacco e difesa. I soli 6 punti in classifica finora impongono un cambio di direzione per fare meglio nelle prossime gare. Discorso praticamente sovrapponibile per il Lumezzane, che si ritrova sempre a 6 punti ma con due vittorie. Anche per gli ospiti la parola chiave da perseguire è “equilibrio”. Ecco perché i tre punti in palio potrebbero rappresentare una svolta importante per entrambe le compagini in questo punto della stagione.
Le probabili formazioni di Giana Erminio-Lumezzane—
Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Ruffini, Alborghetti, Colombara, Vitale, Marotta, Lamesta, Occhipinti, Previtali, Gabbiani, Capelli. Allenatore: Francesco Valente
Lumezzane (4-3-3): Drago, Diodato, Moscati, Marino, Motta, Malotti, Rocca, Ghillani, Ferro, Donnarumma, Iori. Allenatore: Emanuele Troise
