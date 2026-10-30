Il derby arriva nel momento in cui il Giugliano deve ricostruire fiducia e tenuta difensiva. Sabato 31 ottobre 2026 alle 14:30, allo stadio Alberto De Cristofaro, i gialloblù ospitano la Casertana nella dodicesima giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa vengono dal 6-0 subito contro il Catania, gli ospiti dall’1-1 con il Bari. Data, orario e impianto sono confermati dal comunicato del Giugliano sulla vendita dei biglietti. GUARDA GIUGLIANO-CASERTANA IN STREAMING SU BET365.

Sulla panchina gialloblù debutta Massimo Agovino, nominato il 28 ottobre, con Luca Tulino nel ruolo di vice. La Casertana è invece guidata da Roberto Stellone, già alla conduzione della squadra nell’ultimo turno. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE GIUGLIANO-CASERTANA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Il derby su Sky Sport 255: come accedere alla diretta

, con calcio d’inizio alle La partita sarà disponibile anche in streaming sue, per gli abbonati Sky abilitati, attraverso. Su NOW servirà un Pass Sport che comprenda la Serie C. Sarà possibile seguire l’incontro dal sito o dall’app sui dispositivi compatibili. Sky Go consentirà invece la visione da computer, smartphone e tablet secondo le condizioni del proprio abbonamento.

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scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Giugliano-Casertana tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Quando si gioca Giugliano-Casertana

Competizione: Serie C, Girone C.

Serie C, Girone C. Giornata: 12ª.

12ª. Data: sabato 31 ottobre 2026.

sabato 31 ottobre 2026. Orario: 14:30.

14:30. Stadio: Alberto De Cristofaro, Giugliano.

Alberto De Cristofaro, Giugliano. Diretta TV: Sky Sport 255.

Sky Sport 255. Streaming: NOW e Sky Go.

Giugliano, Agovino riparte dalla difesa da ricostruire

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Casertana, dal pareggio con il Bari alla ricerca di continuità

Le probabili formazioni di Giugliano-Casertana

Il 6-0 di Catania ha aggravato le difficoltà del, fermo a dieci punti dopo undici giornate. Le ventinove reti incassate rappresentano il problema più evidente: per tornare a raccogliere risultati servirà ridurre le occasioni concesse e restare dentro la partita anche dopo un episodio negativo. Agovino torna in un ambiente che conosce, avendo già allenato i gialloblù nelle stagioni 2018/19 e 2019/20. Il tempo prima del derby è limitato e le prime scelte dovranno aiutare soprattutto a ritrovare distanze e riferimenti in campo. Contro lasarà importante proteggere la zona centrale senza rinunciare ad accompagnare gli attaccanti. I quindici gol segnati mostrano che il Giugliano ha risorse offensive: il compito sarà utilizzarle evitando di esporre continuamente la retroguardia alle ripartenze.L’1-1 contro il Bari ha lasciato allaun punto e qualche rimpianto. I rossoblù erano passati avanti con Manconi, prima del pareggio firmato da Gómez, e avevano avuto occasioni per allargare il vantaggio.con quattro vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. Il bilancio racconta un percorso più regolare rispetto a quello del Giugliano, ma il derby richiederà attenzione contro un’avversaria che potrebbe presentare novità dopo il cambio di allenatore. Persarà importante dare continuità alla pressione senza lasciare spazio alle spalle del centrocampo. Manconi e Castelli possono offrire soluzioni diverse davanti, mentre il contributo degli esterni sarà utile per allargare la difesa e creare possibilità di inserimento.Per ildell’ultima uscita, ma il debutto di Agovino rende assetto e interpreti particolarmente incerti. Bolletta potrebbe essere confermato in porta, con Improta, Justiniano, Caldore e Panico in difesa. A centrocampo sono ipotizzabili Peluso, De Rosa e Zammarini; davanti, Esposito e Galletta potrebbero affiancare Baldé. Si tratta di un’ipotesi ricavata dall’undici schierato a Catania, in attesa delle indicazioni del nuovo tecnico.

La Casertana potrebbe ripartire dal 4-4-2 utilizzato contro il Bari. Davanti a De Lucia sono candidati Belli, Kontek, Caporale e Favale. Oukhadda e Vezzoni potrebbero occupare le corsie, con Mehic e Di Tacchio nella zona centrale. Manconi e Castelli rappresentano l’ipotesi per la coppia offensiva. Anche queste scelte restano da confermare.

GIUGLIANO (4-3-3): Bolletta; Improta, Justiniano, Caldore, Panico; Peluso, De Rosa, Zammarini; Esposito, Baldé, Galletta. Allenatore: Massimo Agovino.

CASERTANA (4-4-2): De Lucia; Belli, Kontek, Caporale, Favale; Oukhadda, Mehic, Di Tacchio, Vezzoni; Manconi, Castelli. Allenatore: Roberto Stellone.