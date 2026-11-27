Otto partite davanti al proprio pubblico e nessuna sconfitta: il Guidonia ha costruito così una parte importante della propria candidatura ai playoff. Guidonia Montecelio-Campobasso, in calendario sabato 28 novembre 2026 alle 14:30 allo stadio Città dell’Aria, aggiunge un altro esame al percorso dei laziali. Il quinto posto e i 24 punti raccolti consentono alla squadra di guardare con ambizione alla sedicesima giornata del Girone B, ma i quattro pareggi interni ricordano anche quanto spesso sia necessario aspettare, insistere e trovare la soluzione giusta per vincere. GUARDA GUIDONIA MONTECELIO-CAMPOBASSO IN STREAMING SU BET365.

Il Campobasso ha motivi concreti per provare a rompere questa resistenza. I molisani distano appena quattro lunghezze e hanno già conquistato tre successi in trasferta, dimostrando di poter essere pericolosi anche lontano da casa. Il problema è trovare una gestione più affidabile delle partite: il recente 3-3 con la Vis Pesaro ha confermato risorse offensive e fragilità difensive. A complicare la preparazione di Mangia intervengono inoltre alcune assenze, che riducono le alternative soprattutto tra difesa e centrocampo. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE GUIDONIA MONTECELIO-CAMPOBASSO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Guidonia Montecelio-Campobasso

Il pomeriggio di Serie C propone più incontri in contemporanea:. È questo il canale da selezionare per seguire la gara integralmente dalle 14:30, con un abbonamento che comprenda la competizione.offrono le possibilità di visione online. Su NOW serve il Pass Sport; Sky Go è invece destinato ai clienti Sky abilitati al servizio e ai contenuti sportivi previsti dal proprio abbonamento. L’evento può essere aperto attraverso le rispettive applicazioni o i servizi web, sui dispositivi supportati.

Per raggiungere la partita:

Individuare il servizio con cui seguire l’incontro; Effettuare l’accesso oppure creare un profilo; Entrare nell’area delle trasmissioni in diretta; Raggiungere la categoria calcio e il campionato di Serie C; Aprire Guidonia Montecelio-Campobasso nel programma di sabato 28 novembre; Controllare che l’offerta attiva consenta di avviare la visione.

Orario e informazioni essenziali di Guidonia Montecelio-Campobasso

Partita: Guidonia Montecelio-Campobasso.

Guidonia Montecelio-Campobasso. Competizione: Serie C 2026/27, Girone B, sedicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone B, sedicesima giornata. Data: sabato 28 novembre 2026.

sabato 28 novembre 2026. Orario: 14:30.

14:30. Stadio: Città dell’Aria, Guidonia Montecelio.

Città dell’Aria, Guidonia Montecelio. Diretta TV: Sky Sport 252.

Sky Sport 252. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Giovanni Castellano di Nichelino.

Il Guidonia cerca un altro passo avanti

Campobasso, l’attacco tiene aperte le partite

Le probabili formazioni di Guidonia Montecelio-Campobasso

Sei vittorie, sei pareggi e tre sconfitte descrivono un campionato fin qui competitivo. Ilha accompagnato i risultati con un saldo positivo tra gol realizzati e incassati, rispettivamente 21 e 17, senza dipendere esclusivamente dalla capacità di segnare più dell’avversario. La squadra diarriva dal 2-1 ottenuto sul campo del Grosseto. Il ritorno in casa offre l’occasione di dare seguito a quel successo: tra le mura amiche sono arrivati quattro successi e altrettanti pareggi. Una base solida, sulla quale provare ad aumentare il numero delle vittorie.hanno segnato 22 reti, ma ne hanno concesse 28: è soprattutto questa distanza a spiegare le oscillazioni del loro rendimento. Con cinque vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, il Campobasso conserva margini per migliorare la posizione occupata a quota 20. Il 3-3 contro lalascia indicazioni contrastanti. La squadra riesce a produrre occasioni e gol, ma concede troppo per gestire le gare con tranquillità. In trasferta il bilancio comprende tre successi, un pareggio e tre sconfitte: numeri che suggeriscono un avversario capace di cercare il risultato pieno.Ilpotrebbe riproporre l’assetto utilizzato a Grosseto. Davanti a Drago, Esempio, Borghini e Baroni sono candidati per la difesa; Viteritti e Tonetto possono presidiare le fasce. Sannipoli, Santoro e Murgia rappresentano un’ipotesi per il centrocampo, con Zappella, Celeghin ed Errico tra le alternative. In attacco si profila nuovamente l’abbinamento

Nel Campobasso, Pierno è squalificato e Agazzi, Di Vico e Pacciardi sono indisponibili. Mangia potrebbe scegliere il 4-3-1-2: Cristallo a destra, Salines e Corbo centrali, Coccia a sinistra. Celesia resta una possibilità in difesa. Gargiulo dovrebbe giocare con Maisto e Fogliata, mentre Stoppa può accompagnare Bifulco e Galeandro. Gli schieramenti restano da confermare.

Guidonia Montecelio (3-5-2): Drago; Esempio, Borghini, Baroni; Viteritti, Sannipoli, Santoro, Murgia, Tonetto; Vertainen, Ferrari. Allenatore: Ciro Ginestra.

Campobasso (4-3-1-2): Spurio; Cristallo, Salines, Corbo, Coccia; Maisto, Gargiulo, Fogliata; Stoppa; Bifulco, Galeandro. Allenatore: Devis Mangia.