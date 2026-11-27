Il gol di Parigi ha evitato che il derby di Pineto interrompesse la serie positiva del Pescara. Ora il ritorno all’Adriatico offre ai biancazzurri la possibilità di riprendere la corsa con una vittoria: Pescara-Pianese si gioca sabato 28 novembre 2026 alle 14:30 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, nella sedicesima giornata del Girone B di Serie C. GUARDA PESCARA-PIANESE IN STREAMING SU BET365.

La squadra di Buscè occupa il terzo posto con ventisei punti e vuole restare vicina alle posizioni di testa. I toscani, quindicesimi a quota sedici, arrivano invece dal 3-1 sul Gubbio e cercano una conferma che avrebbe un valore particolare: finora, in questo campionato, non sono ancora riusciti a vincere in trasferta. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE PESCARA-PIANESE IN STREAMING SU VINCITÙ

Pescara-Pianese: appuntamento su Sky, NOW e Sky Go

porteranno in diretta la partita dell’Adriatico, inserita nel programma delle. L’incontro sarà seguito integralmente e sarà accessibile agli abbonati con un’offerta che comprenda la Serie C . Chi utilizzapotrà trovare Pescara-Pianese tra gli eventi del, attraverso il sito o l’applicazione sui dispositivi compatibili. Le smart TV supportate consentiranno di guardare la trasmissione direttamente sul televisore. Per gli abbonati Sky abilitati è disponibile anche, che permette di seguire i contenuti previsti dal proprio contratto su computer, smartphone e tablet. Basterà selezionare la diretta dedicata al confronto tra abruzzesi e toscani.

Per accedere alla partita online:

Scegliere il servizio attraverso cui seguire l’incontro; Entrare nel proprio account oppure completare la registrazione; Aprire l’area degli eventi sportivi in diretta; Individuare il calcio e la Serie C; Cercare Pescara-Pianese nel calendario di sabato 28 novembre; Controllare le condizioni dell’abbonamento prima di avviare la visione.

Orario e informazioni essenziali di Pescara-Pianese

Partita: Pescara-Pianese.

Pescara-Pianese. Competizione: Serie C 2026/27, Girone B, sedicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone B, sedicesima giornata. Data: sabato 28 novembre 2026.

sabato 28 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 14:30.

ore 14:30. Stadio: Adriatico-Giovanni Cornacchia, Pescara.

Adriatico-Giovanni Cornacchia, Pescara. Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Lucio Felice Angelillo, sezione di Nola.

Il momento del Pescara

Il momento della Pianese

Probabili formazioni: Parigi riferimento, Tirelli alle spalle di Fabrizi

L’1-1 contro ilha lasciato qualche rimpianto, ma ha anche confermato la capacità dei biancazzurri di evitare la sconfitta. Il Pescara arriva alla partita con, una continuità che ne sostiene la presenza nelle prime posizioni. Il rendimento interno offre una base affidabile: nelle otto gare disputate davanti al proprio pubblico sono arrivati tre successi, quattro pareggi e una sola sconfitta. Il numero di risultati in equilibrio indica però che l’Adriatico non ha sempre prodotto vittorie semplici.dovrà trovare nuove soluzioni senza Inglese. La presenza di Parigi permette di conservare un riferimento centrale, ma intorno al centravanti serviranno movimento e qualità per aprire la difesa avversaria. Alla vigilia il tecnico ha inoltre chiarito che Nardin sta bene, mantenendo aperte diverse possibilità di scelta.Ilha restituito fiducia ai toscani e dato concretezza al lavoro offensivo. La squadra di Zanchetta ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il limite principale resta il rendimento esterno: tre pareggi e cinque ko, senza successi. Per cambiare questa tendenza servirà mantenere l’organizzazione anche sotto pressione, evitando che il possesso del Pescara costringa la squadra a difendere troppo a lungo vicino alla propria porta.ha chiesto disponibilità al sacrificio, accompagnata dalla volontà di conservare le proprie idee. La Pianese vuole quindi affrontare i momenti difficili senza rinunciare a creare occasioni, sfruttando il lavoro di Fabrizi e gli inserimenti dei giocatori che lo accompagneranno.Ildeve fare a meno di Inglese e dello squalificato Motta. Letizia si candida per completare la difesa con Donati, Nardin e Capellini, mentre Altare rappresenta un’alternativa centrale. Valzania torna tra le opzioni di centrocampo; restano aperti i confronti Guccione-Graziani ed Erradi-Sardo. Meazzi può agire dietro Ferraris e Parigi, con D’Ausilio e Vitali in corsa per il reparto offensivo.

La Pianese potrebbe confermare il 4-2-3-1 utilizzato contro il Gubbio. Davanti a Pezzolato sono candidati Vigiani, Gorelli, Masetti ed Ercolani. Bertini e Proietto possono lavorare in mezzo, con Negri e Ianesi sulle fasce e Tirelli vicino a Fabrizi. Restano indisponibili Chesti e Bellini.

Pescara (4-3-1-2): Fiorillo; Donati, Nardin, Capellini, Letizia; Valzania, Graziani, Erradi; Meazzi; Ferraris, Parigi. Allenatore: Antonio Buscè.

Pianese (4-2-3-1): Pezzolato; Vigiani, Gorelli, Masetti, Ercolani; Bertini, Proietto; Negri, Tirelli, Ianesi; Fabrizi. Allenatore: Andrea Zanchetta.