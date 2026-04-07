Le luci dell’Arena 8888 di Sofia si accendono per una sfida che può indirizzare in modo pesante il finale di stagione di EuroLeague. Di fronte ci sono Hapoel Tel Aviv e Fenerbahçe, due squadre che arrivano a questo appuntamento con stati d’animo completamente opposti nonostante una classifica molto simile.
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Hapoel-Fenerbahce Streaming e Diretta: dove vedere l’Eurolega in TV
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Come accedere allo streaming:—
Qui Hapoel Tel Aviv—
L’Hapoel Tel Aviv si presenta con entusiasmo e fiducia, forte di un percorso che lo ha visto trasformarsi da sorpresa della stagione a realtà consolidata nelle zone alte. Il successo recente contro il Panathinaikos ha confermato la crescita della squadra israeliana, capace di giocare con ritmo alto, grande produzione offensiva e soprattutto senza la pressione di chi deve dimostrare qualcosa a tutti i costi. Anche il campo neutro di Sofia, ormai, è diventato quasi un punto di forza, vista la continuità di rendimento mostrata nelle ultime settimane.
Qui Fenerbahce—
Situazione ben diversa per il Fenerbahçe, che pur restando una delle squadre più complete e profonde del torneo, arriva da un periodo complicatissimo. La sconfitta contro il Bayern Monaco è solo l’ultima di una serie negativa che ha incrinato certezze e fiducia. I turchi, che per lunghi tratti della stagione avevano dato l’impressione di poter dominare, si ritrovano ora a fare i conti con un calo evidente sia dal punto di vista mentale che difensivo, con difficoltà nella gestione dei momenti chiave e una lucidità offensiva spesso venuta meno.
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