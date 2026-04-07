Hapoel-Fenerbahce Streaming e Diretta: dove vedere l’Eurolega in TV

Hapoel-Fenerbahce: info partita, dove vedere l'Eurolega in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 7 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 08:06)

Le luci dell’Arena 8888 di Sofia si accendono per una sfida che può indirizzare in modo pesante il finale di stagione di EuroLeague. Di fronte ci sono Hapoel Tel Aviv e Fenerbahçe, due squadre che arrivano a questo appuntamento con stati d’animo completamente opposti nonostante una classifica molto simile.

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Qui Hapoel Tel Aviv — L’Hapoel Tel Aviv si presenta con entusiasmo e fiducia, forte di un percorso che lo ha visto trasformarsi da sorpresa della stagione a realtà consolidata nelle zone alte. Il successo recente contro il Panathinaikos ha confermato la crescita della squadra israeliana, capace di giocare con ritmo alto, grande produzione offensiva e soprattutto senza la pressione di chi deve dimostrare qualcosa a tutti i costi. Anche il campo neutro di Sofia, ormai, è diventato quasi un punto di forza, vista la continuità di rendimento mostrata nelle ultime settimane.

Qui Fenerbahce — Situazione ben diversa per il Fenerbahçe, che pur restando una delle squadre più complete e profonde del torneo, arriva da un periodo complicatissimo. La sconfitta contro il Bayern Monaco è solo l’ultima di una serie negativa che ha incrinato certezze e fiducia. I turchi, che per lunghi tratti della stagione avevano dato l’impressione di poter dominare, si ritrovano ora a fare i conti con un calo evidente sia dal punto di vista mentale che difensivo, con difficoltà nella gestione dei momenti chiave e una lucidità offensiva spesso venuta meno.