Inter-Hacken inaugura la Champions League Women delle due compagini che si ritrovano nella massima competizione europea dopo la sfida degli ottavi di finale della scors stagione. In quel frangente le svedesi eliminarono le nerazzurre, vincendo 1-0 all'andata e pareggiando 0-0 al ritorno. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Quattro vittorie e due sconfitte in questa prima parte di stagione per l'Inter Women, che ha eliminato il Wolfsburg, guadagnandosi l'accesso al tabellone principale della massima competizione europea. Ospiti prime in campionato (Allsvenskan) dopo 19 giornate e con un solo ko all'attivo (17 vittorie, 1 pareggio). Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Inter-Hacken in TV e streaming

Inter-Hacken si gioca martedì 22 settembre alle ore 18:45 allo Stadio Brianteo di Monza ed è valida per il primo turno della Champions League Women 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Disney+. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Disney+, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Inter

Qui Hacken

I precedenti

Inter-Hacken, probabili formazioni

Dopo la rimonta col Wolfsburg nei preliminari di accesso alla Champions League Women (sconfitta 2-0 all'andata in Germania e successo al ritorno 3-1 ai supplementari e 5-4 ai rigori) l'ha inanellato tre vittorie di fila nella Serie A Cup Women, superando Parma (1-0), Napoli (6-0) e Lazio (3-1). La corsa della squadra allenata dasi è arrestata in semifinale, nel derby d'Italia perso 1-0 contro la Juventus.L'arriva nel migliore dei modi alla sfida del Brianteo. Il campionato in Svezia è iniziato lo scorso 28 marzo e si concluderà il prossimo 15 novembre. La compagine allenata da Elena Sadiku guida la classifica di Allsvenskan con 53 punti all'attivo, frutto di 17 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. L'Hacken non perde dallo scorso 27 maggio (1-0 contro l'AIK), da allora ha messo in fila 14 risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Nazionale.Un solo precedente tra le due squadre: gliche premiarono le svedesi. Successo dell'Hacken all'andata (autogol di Runarsdottir), 0-0 al ritorno in Italia

INTER (4-4-2): Rúnarsdóttir, Garcia, Andrés, Milinković, Bartoli; Payne, Santi, Magull, Schough; Cambiaghi, Bugeja. Allenatore: David Sassarini

HÄCKEN (4-2-3-1): Falk; Tindell, Rybink, Luik, Östlund; Sanvig, Egbuka; Pálmadóttir, Anvegård, Selerud; Bodin. Allenatore: Elena Sadiku

Inter-Hacken: data, orario e canali