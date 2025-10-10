Il mese di ottobre porta con sé importanti match in MLS, in un momento in cui la classifica inizia a delinearsi con equilibri ben definiti. Domenica 12 ottobre alle ore 01:30 italiane si disputa la gara tra Inter Miami ed Atlanta. Messi e compagni dovranno cercare di conquistare i tre punti sfruttando il turno favorevole e il fattore casalingo, ma non sarà così scontato il trionfo nonostante il favore dei pronostici. Con Bet365 puoi seguire Inter Miami-Atlanta GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della MLS direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Inter Miami-Atlanta in diretta live. Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 01:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi. Inoltre, la gara sarà visibile su Apple Tv tramite MLS Pass e su EA Sports FC Tv.
Il momento delle due squadre—
Padroni di casa in un buon momento a quota 59 punti con conseguente quinto posto in classifica. Nonostante la peggior sconfitta della storia dell'Inter Miami con Messinon sia ancora lontana, è necessario andare oltre per sfruttare al meglio questo match in cui la vittoria casalinga ha tutti i favori del pronostico. Atlanta che invece non naviga in buone acque, con un terz'ultimo posto in classifica frutto dei soli 27 punti conquistati finora: per gli ospiti non sarà affatto facile uscire imbattuti da questa sfida.
Le probabili formazioni di Inter Miami-Atlanta—
Inter Miami (4-1-3-2): Rios Novo, Jordi Alba, Allen, Falcon, Fray, Busquets, Rodriguez, de Paul, Allende, Suarez, Messi. Allenatore: Javier Mascherano
Atlanta (5-3-2): Hibbert, Hernandez, Gregersen, Berrocal, Mihaj, Amador, Slisz, Alzate, Almiron, Miranchuk, Thiaré. Allenatore: Ronny Delia
