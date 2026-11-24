A San Siro si incontrano due squadre separate da un punto nella classifica europea
Quattro gol segnati e altrettanti incassati: l’Inter torna da Bergamo con una prestazione difficile da archiviare. La Champions offre subito un’altra occasione, questa volta per unire efficacia offensiva e controllo della partita. Inter-Stoccarda si gioca mercoledì 25 novembre 2026 alle 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, nella quinta giornata della fase campionato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
I nerazzurri hanno sei punti, i tedeschi sette. Vincere significherebbe scavalcare un’avversaria diretta e prolungare la ripresa europea iniziata contro Shakhtar e Feyenoord. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Inter-Stoccarda sullo schermo: diretta integrale e accesso onlineSky Sport Uno e Sky Sport 252 dedicheranno la propria programmazione alla partita, disponibile anche su Sky Sport 4K per gli utenti con servizio e apparecchiatura compatibili. Il racconto da San Siro sarà affidato a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno scegliere la trasmissione completa dell’incontro, senza dipendere dai collegamenti di Diretta Gol. Per la visione su Sky occorre che la Champions League sia compresa nell’offerta attiva. Sul versante streaming, NOW propone il match con il Pass Sport, mentre Sky Go consente agli abbonati abilitati di seguirlo sui dispositivi supportati. Il televisore resta un’opzione anche online, attraverso l’app NOW sulle smart TV compatibili.
Il momento dell’InterLe prime due giornate, contro Real Madrid e Bruges, avevano lasciato la squadra senza punti. Da allora l’Inter ha cambiato passo, battendo Shakhtar e Feyenoord senza concedere reti. A Rotterdam il 3-0 ha premiato Bisseck, Esposito e Zielinski, riportando i nerazzurri nella corsa alla qualificazione. Il campionato ha però evidenziato un problema diverso. La tripletta di Pio Esposito non è bastata per vincere contro l’Atalanta: il 4-4 ha mostrato quanto resti da sistemare nella protezione della porta. Alla vigilia Chivu ha chiesto di ritrovare personalità e precisione, insistendo sulla necessità di affrontare lo Stoccarda con attenzione. L’obiettivo è riproporre l’equilibrio delle ultime due uscite europee, pur dovendo cambiare interpreti in mezzo al campo.
Il momento dello StoccardaLa squadra di Sebastian Hoeneß ha costruito il proprio bottino battendo Viking e Slovan Bratislava, per poi aggiungere un punto contro l’Atlético Madrid. Il successivo viaggio a Istanbul si è invece complicato quasi immediatamente: il Galatasaray ha segnato due volte nel primo quarto d’ora, indirizzando il confronto. In Bundesliga lo Stoccarda alterna risultati differenti, ma la difesa ha ottenuto tre partite senza reti subite nelle ultime quattro giornate. Lo 0-0 con lo Schalke conferma questo miglioramento, pur lasciando aperti gli interrogativi sulla continuità complessiva. Il bulldozer Demirović, autore di quattro gol nella competizione, rappresenta una minaccia concreta. Hoeneß ritrova inoltre Stiller e Jaquez: entrambi sono partiti con il gruppo e tornano a disposizione.
Dimarco e Barella per aprire il campo: la chiave tattica del matchL’Inter potrebbe cercare Dimarco per allargare la difesa, accompagnando i suoi palloni con gli inserimenti di Barella. Esposito dovrà impegnare Chabot dentro l’area, mentre Thuram, se disponibile, potrà attaccare gli spazi laterali senza offrire riferimenti fissi. Alla perdita del possesso servirà però attenzione a El Khannouss: le sue ricezioni dietro Sučić potrebbero liberare Undav tra le linee e Demirović in profondità. Per Akanji sarà importante coordinare le uscite, evitando che i movimenti dei due attaccanti separino troppo i difensori.
Probabili formazioni: le decisioni ancora aperteChivu deve rinunciare a Çalhanoğlu e Zielinski. Sučić potrebbe dirigere il centrocampo, con Barella e Curtis Jones ai suoi lati; l’inglese resta in ballottaggio con Mkhitaryan. Davanti, l’ipotesi è Esposito-Thuram, ma le condizioni del francese e di Lautaro richiedono un’ultima valutazione. Bastoni torna disponibile e concorre per una maglia in difesa.
Hoeneß può affidare a Karazor e Prömel la zona centrale, con Leweling e Führich sulle fasce. Il recupero di Stiller amplia le possibilità di scelta. El Khannouss dovrebbe muoversi dietro Undav e Demirović.
Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sučić, Curtis Jones, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.
Stoccarda (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Karazor, Prömel, Führich; El Khannouss; Undav, Demirović.
Orario e informazioni essenziali di Inter-Stoccarda
- Partita: Inter-Stoccarda.
- Competizione: Champions League 2026/27, quinta giornata della fase campionato.
- Data: mercoledì 25 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 21:00 italiane.
- Stadio: Giuseppe Meazza, Milano.
- Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi.
- Arbitro: François Letexier, Francia.
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