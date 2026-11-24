Quattro gol segnati e altrettanti incassati: l’Inter torna da Bergamo con una prestazione difficile da archiviare. La Champions offre subito un’altra occasione, questa volta per unire efficacia offensiva e controllo della partita. Inter-Stoccarda si gioca mercoledì 25 novembre 2026 alle 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, nella quinta giornata della fase campionato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I nerazzurri hanno sei punti, i tedeschi sette. Vincere significherebbe scavalcare un’avversaria diretta e prolungare la ripresa europea iniziata contro Shakhtar e Feyenoord. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Inter-Stoccarda sullo schermo: diretta integrale e accesso online

Il momento dell’Inter

dedicheranno la propria programmazione alla partita, disponibile anche super gli utenti con servizio e apparecchiatura compatibili. Il racconto da San Siro sarà affidato a. Gli abbonati potranno scegliere la trasmissione completa dell’incontro, senza dipendere dai collegamenti di Diretta Gol. Per la visione su Sky occorre che la Champions League sia compresa nell’offerta attiva. Sul versante streaming,, mentreconsente agli abbonati abilitati di seguirlo sui dispositivi supportati. Il televisore resta un’opzione anche online, attraverso l’app NOW sulle smart TV compatibili.Le prime due giornate, contro, avevano lasciato la squadra senza punti. Da allora l’Inter ha cambiato passo, battendo Shakhtar e Feyenoord senza concedere reti. A Rotterdam il 3-0 ha premiato Bisseck, Esposito e Zielinski, riportando i nerazzurri nella corsa alla qualificazione. Il campionato ha però evidenziato un problema diverso.: il 4-4 ha mostrato quanto resti da sistemare nella protezione della porta. Alla vigilia Chivu ha chiesto di ritrovare personalità e precisione, insistendo sulla necessità di affrontare lo Stoccarda con attenzione. L’obiettivo è riproporre l’equilibrio delle ultime due uscite europee, pur dovendo cambiare interpreti in mezzo al campo.

BERGAMO, ITALY - NOVEMBER 22: Petar Sucic of FC Internazionale scores a penalty after scoring his team's fourth goal during the Serie A match between Atalanta BC and FC Internazionale at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on November 22, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Antonino Lagana/Getty Images)

Il momento dello Stoccarda

Dimarco e Barella per aprire il campo: la chiave tattica del match

Probabili formazioni: le decisioni ancora aperte

La squadra di Sebastianha costruito il proprio bottino battendo, per poi aggiungere un punto contro l’Atlético Madrid. Il successivo viaggio a Istanbul si è invece complicato quasi immediatamente: il Galatasaray ha segnato due volte nel primo quarto d’ora, indirizzando il confronto. In Bundesliga loalterna risultati differenti, ma la difesa ha ottenuto tre partite senza reti subite nelle ultime quattro giornate. Lo 0-0 con lo Schalke conferma questo miglioramento, pur lasciando aperti gli interrogativi sulla continuità complessiva., autore di quattro gol nella competizione, rappresenta una minaccia concreta. Hoeneß ritrova inoltre Stiller e Jaquez: entrambi sono partiti con il gruppo e tornano a disposizione.L’Inter potrebbe cercareper allargare la difesa, accompagnando i suoi palloni con gli inserimenti didovrà impegnare Chabot dentro l’area, mentre Thuram, se disponibile, potrà attaccare gli spazi laterali senza offrire riferimenti fissi. Alla perdita del possesso servirà però attenzione a: le sue ricezioni dietro Sučić potrebbero liberaretra le linee ein profondità. Per Akanji sarà importante coordinare le uscite, evitando che i movimenti dei due attaccanti separino troppo i difensori.deve rinunciare a. Sučić potrebbe dirigere il centrocampo, con Barella e Curtis Jones ai suoi lati; l’inglese resta in ballottaggio con Mkhitaryan. Davanti, l’ipotesi è Esposito-Thuram, ma le condizioni del francese e di Lautaro richiedono un’ultima valutazione. Bastoni torna disponibile e concorre per una maglia in difesa.

Hoeneß può affidare a Karazor e Prömel la zona centrale, con Leweling e Führich sulle fasce. Il recupero di Stiller amplia le possibilità di scelta. El Khannouss dovrebbe muoversi dietro Undav e Demirović.

Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sučić, Curtis Jones, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.

Stoccarda (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Karazor, Prömel, Führich; El Khannouss; Undav, Demirović.

Orario e informazioni essenziali di Inter-Stoccarda