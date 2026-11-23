Nonostante la vittoria sfumata, Pio Esposito può tornare a Milano a testa alta. Il giovane attaccante italiano, anche nella trasferta a Bergamo, ha mostrato i muscoli segnando una splendida tripletta personale contro l'Atalanta. Come dichiarato dallo stesso centravanti nerazzurro, certamente resta l'amarezza di non aver portato a casa i tre punti, avendo sprecato per ben tre volte un doppio vantaggio sugli avversari.

Tuttavia, Pio Esposito esce dalla New Balance Arena con un piccolo accenno di sorriso. La tripletta contro la Dea, infatti, ha interrotto un digiuno che all'Inter durava da ben 23 anni e che, prima del classe 2005, vedeva in primo piano il grande nome di Christian Vieri.

Pio Esposito come Vieri: un digiuno durato ben 23 anni

La prima tripletta in Serie A di Pio Esposito, oltre a confermare un momento di crescita impressionante sia con la maglia dell'Inter sia con quella della Nazionale, ha permesso al giovane centravanti di conquistare un primato che tra le file nerazzurre mancava da ben 23 anni. Difatti, per ritrovare la tripletta di un giocatore italiano con la maglia dell'Inter, dobbiamo tornare indietro al 26 gennaio 2003, quando Christian Vieri siglò un tris di gol contro l'Empoli a San Siro.

Da quel momento in poi, nessun italiano era riuscito nell'impresa di segnare una tripletta con la maglia nerazzurra, fino alla notte di Bergamo di Pio Esposito. Senza fare paragoni e limitandoci al solo dato statistico, le tre reti del classe 2005 rappresentano un importante traguardo che, nonostante la delusione per la vittoria sfumata a causa del rigore trasformato da Kessié al 90'+1, permette all'ex Spezia di tornare a Milano con una magra consolazione.

Pio Esposito: "La tripletta? Bella sensazione ma faccio fatica a godermela"

Intervistato dopo la partita ai microfoni di Sky Sport, Pio Esposito ha commentato il pareggio per 4-4 contro l'Atalanta, affermando: "Si fa fatica a spiegare a caldo questo risultato dopo una partita del genere. Non l'abbiamo mai chiusa definitivamente, e abbiamo dato modo all'Atalanta di riaprirla per ben due volte. C'è qualcosa che è andato storto, o comunque qualcosa non è andato bene. Alla fine abbiamo preso quattro reti, però, al tempo stesso non si tratta solo della retroguardia difensiva, del centrocampo o dell'attacco, ma bisogna limare i dettagli tutti insieme e da domani ci metteremo lì, ancora una volta, ad analizzare ciò che non è andato per il verso giusto".

BERGAMO, ITALIA - 22 NOVEMBRE: Pio Esposito dell'FC Internazionale in azione, guarda durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e FC Internazionale allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 22 novembre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Infine, molto interessante è anche il commento sulla sua tripletta, con il centravanti nerazzurro che, nonostante la soddisfazione dei tre gol, si è mostrato comunque molto deluso a causa della vittoria sfumata: "La tripletta di un italiano che all'Inter mancava dai tempi di Vieri? Sicuramente è una bella sensazione, però, faccio fatica a godermela perché ci siamo fatti tirare via due punti alla fine in quel modo. Per cui il primo pensiero è quello che non siamo riusciti a portare a casa la vittoria".