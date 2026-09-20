Polonia e Germania hanno conquistato il pass per i quarti, eliminando rispettivamente Lettonia e Bulgaria. L'Italia, invece, ospiterà all'Inalpi Arena, la Danimarca. VEDI DANIMARCA IN DIRETTA STREAMING SU BET365. Terminata la fase a gironi, l'Europeo Maschile di Volley entra nel vivo con le sfide degli ottavi di finale. Nella prima giornata ad eliminazione diretta,hanno conquistato il pass per i quarti, eliminando rispettivamente. L', invece, ospiterà all'Inalpi Arena, la

Nazionale padrona di casa è imbattuta dopo cinque partite; ospiti, invece, reduci da due vittorie e tre sconfitte, l'ultima rimediata contro la Serbia. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI ITALIA-DANIMARCA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta. Percorso totalmente diverso quello degli azzurri rispetto agli scandinavi. Laè imbattuta dopo cinque partite; ospiti, invece, reduci da due vittorie e tre sconfitte, l'ultima rimediata contro la. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su, su, mentre. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Italia-Danimarca in diretta TV e streaming

Italia-Danimarca, match valido per gli ottavi di finale degli Europei Maschili di Volley, in programma domenica 20 settembre alle ore 21:05 all'Inalpi Arena di Torino sarà visibile in diretta TV e in chiaro su Rai 2. I telespettatori potranno seguire la sfida anche su Sky (Sky Sport Uno, canale 201) o in alternativa in streaming su Rai Play, oppure sull'app di Sky Go e su Now TV, disponibili e scaricabili su PC, tablet e smartphone.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra l'Italia e la Danimarca è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al volley, selezionare gli Europei Maschili e cercare Italia-Danimarca tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Italia-Danimarca

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il volley e gli Europei di volley maschile; cercare Italia-Danimarca tra le partite di domenica 20 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Italia-Danimarca: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 20 settembre 2026 all'Inalpi Arena di Torino. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:05. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, ma i telespettatori potranno seguire l'andamento del match anche sui canali Sky, Sky Sport Uno (201), e in streaming su Raiplay, Sky Go e Now TV.

Partita: Italia-Danimarca

Competizione: Europei di Volley Maschile

Europei di Volley Maschile Data: domenica 20 settembre 2026

domenica 20 settembre 2026 Orario: 21:05

21:05 Stadio: Inalpi Arena di Torino

Inalpi Arena di Torino Diretta TV : Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201)

: Streaming verificato: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, Bet365.

Italia-Danimarca, i precedenti

Quella in programma domenica sera all'Inalpi Arena di Torino, sarà il secondo confronto ufficiale tra Italia e Danimarca. Nell'unico precedente, risalente alla fase a gironi dell' Europeo 2013 la Nazionale azzurra, allora allenata da Mauro Berruto, si impose 3-0.

Qui Italia

Qui Danimarca

L'arriva alla sfida nel migliore dei modi, avendo chiuso il Gruppo A al primo posto, grazie alle cinque vittorie conquistate in altrettante partite disputate. Gli azzurri di Ferdinandohanno regolato, nella prima fase,, lasciando qualche set per strada, ma confermandosi tra le favorite per la vittoria finale.La, invece, ha staccato il pass per gli ottavi di finale con l'ultimo slot disponibile nel Gruppo C. La compagine scandinava si è imposta sued, ma ha chiuso il proprio raggruppamento al 4° posto, a causa delle sconfitte maturate con, quest'ultima terza proprio davanti allaper scontri diretti a favore.