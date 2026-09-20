Italia-Danimarca, ottavi di finale dell'Euro Volley Maschile: info, probabili formazioni, dove vedere in TV e in Streaming.
Dove vedere Italia-Danimarca in diretta TV e streaming
Italia-Danimarca, match valido per gli ottavi di finale degli Europei Maschili di Volley, in programma domenica 20 settembre alle ore 21:05 all'Inalpi Arena di Torino sarà visibile in diretta TV e in chiaro su Rai 2. I telespettatori potranno seguire la sfida anche su Sky (Sky Sport Uno, canale 201) o in alternativa in streaming su Rai Play, oppure sull'app di Sky Go e su Now TV, disponibili e scaricabili su PC, tablet e smartphone.
Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra l'Italia e la Danimarca è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al volley, selezionare gli Europei Maschili e cercare Italia-Danimarca tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Italia-DanimarcaPer cercare Italia-Danimarca nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il volley e gli Europei di volley maschile;
- cercare Italia-Danimarca tra le partite di domenica 20 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Italia-Danimarca: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà domenica 20 settembre 2026 all'Inalpi Arena di Torino. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:05. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, ma i telespettatori potranno seguire l'andamento del match anche sui canali Sky, Sky Sport Uno (201), e in streaming su Raiplay, Sky Go e Now TV.
- Partita: Italia-Danimarca
- Competizione: Europei di Volley Maschile
- Data: domenica 20 settembre 2026
- Orario: 21:05
- Stadio: Inalpi Arena di Torino
- Diretta TV: Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201)
- Streaming verificato: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, Bet365.
- Italia-Danimarca, i precedenti
Quella in programma domenica sera all'Inalpi Arena di Torino, sarà il secondo confronto ufficiale tra Italia e Danimarca. Nell'unico precedente, risalente alla fase a gironi dell' Europeo 2013 la Nazionale azzurra, allora allenata da Mauro Berruto, si impose 3-0.
Qui ItaliaL'Italia arriva alla sfida nel migliore dei modi, avendo chiuso il Gruppo A al primo posto, grazie alle cinque vittorie conquistate in altrettante partite disputate. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno regolato, nella prima fase, Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia, lasciando qualche set per strada, ma confermandosi tra le favorite per la vittoria finale.
Qui DanimarcaLa Danimarca, invece, ha staccato il pass per gli ottavi di finale con l'ultimo slot disponibile nel Gruppo C. La compagine scandinava si è imposta su Estonia ed Olanda, ma ha chiuso il proprio raggruppamento al 4° posto, a causa delle sconfitte maturate con Belgio, Finlandia e Serbia, quest'ultima terza proprio davanti alla Danimarca per scontri diretti a favore.
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