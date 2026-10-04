Italia-Turchia, per i turchi, assomiglia già all'ultima chiamata. Zero punti, otto gol subiti e tre sconfitte hanno lasciato la squadra di Vincenzo Montella sul fondo del Gruppo A1, proprio mentre l'Italia è riuscita a rimettersi in corsa dopo il complicato esordio contro il Belgio. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il nuovo incrocio tra le due nazionali arriverà lunedì 5 ottobre 2026 alle 20:45 al Renato Dall'Ara. Gli Azzurri ci arrivano con quattro punti e soprattutto con la possibilità di dare continuità ai segnali arrivati nelle ultime due uscite. Per Mancini vincere significherebbe presentarsi alle giornate decisive di novembre con una classifica completamente diversa da quella che sembrava profilarsi dopo la prima partita; Montella, invece, non ha praticamente più margine per rimandare la reazione. Per completare il programma della giornata, puoi controllare anche gli altri appuntamenti sportivi disponibili: GUARDA COSA C’È IN DIRETTA SU GOLDBET, CONSULTA LE PARTITE LIVE SU LOTTOMATICA oppure SCOPRI GLI EVENTI IN PALINSESTO SU VINCITÙ.

Dove vedere Italia-Turchia in TV: diretta in chiaro su Rai 1

Dal poker di Bursa al punto di Parigi: l'Italia comincia a prendere forma

Per seguire. La quarta partita degli Azzurri in questa Nations League sarà infatti trasmessa, con calcio d'inizio fissato alle. La diretta permetterà di seguire tutti i novanta minuti della sfida dal, dove l'Italia tornerà a giocare a poco più di due anni dall'amichevole terminata 0-0 proprio contro la Turchia. Chi non potrà seguire la partita attraverso il televisore avrà a disposizione anche la. Il servizio della Rai è accessibile attraverso il sito e l'app ufficiale da computer, smartphone, tablet, smart TV e dagli altri dispositivi compatibili.La sconfitta all'esordio contro il Belgio aveva immediatamente complicato il ritorno disulla panchina azzurra. Le due partite successive hanno però raccontato una Nazionale differente. A Bursa è arrivato un sorprendente. Bastoni ha aperto la partita dopo nove minuti, poi Frattesi e Kayode hanno portato addirittura l'Italia sul 3-0 prima dell'intervallo. Yılmaz ha accorciato nella ripresa, ma Francesco Pio Esposito ha immediatamente ristabilito le distanze.

Quattro giorni dopo gli Azzurri hanno superato anche un esame molto più complicato. Allo Stade de France, la squadra di Mancini è andata sotto contro la Francia per il gol di Olise, riuscendo però a trovare l'1-1 con Bastoni e portando via un punto da Parigi. L'Italia arriva così a Bologna con quattro punti e soprattutto con sensazioni molto diverse rispetto all'inizio della competizione. Mancini potrebbe approfittarne per effettuare qualche rotazione, senza però perdere di vista l'importanza della classifica.

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Otto gol subiti e zero punti: Montella arriva a Bologna sotto pressione

La situazione dellaè completamente diversa. Tre partite hanno prodotto altrettante sconfitte e la nazionale di Montella è rimasta l'unica del Gruppo A1 ancora ferma a zero. Dopo l'1-0 incassato contro la Francia è arrivato il pesante 4-1 casalingo contro l'Italia. La terza giornata non ha portato la reazione sperata: il Belgio si è imposto, con la doppietta di De Bruyne e la rete di Lukaku.

Il bilancio è quindi di un solo gol segnato e otto subiti. Numeri ai quali si aggiungono diverse assenze che renderanno ancora più complicata la trasferta di Bologna. Montella dovrà fare a meno anche di Arda Güler, squalificato, mentre restano indisponibili alcuni elementi importanti come Çalhanoğlu e Yıldız. Senza alcuni dei giocatori tecnicamente migliori della rosa, il commissario tecnico dovrà trovare una soluzione diversa per rendere la squadra più pericolosa rispetto alle ultime uscite.

Mancini può cambiare gli uomini, Montella deve cambiare la partita: la chiave tattica

Ilpotrebbe presentare diversi interpreti nuovi rispetto alla trasferta francese.ha la possibilità di gestire le energie e allo stesso tempo verificare altre soluzioni all'interno di un gruppo che sta cambiando rapidamente. Una delle novità più interessanti potrebbe essereal centro dell'attacco. Il centravanti offrirebbe caratteristiche differenti rispetto a Pio Esposito, soprattutto nel gioco spalle alla porta e nella possibilità di diventare un riferimento per gli inserimenti degli esterni. Ancheè candidato a partire dall'inizio, mentre Cambiaghi potrebbe completare il tridente. A centrocampo Ricci può trovare spazio insieme a Barella e Fagioli.

La Turchia potrebbe invece modificare il proprio sistema e affidarsi al 4-4-2. Senza Güler e altri elementi di qualità, Montella avrà bisogno soprattutto di compattezza. Yılmaz rimane uno dei pochi giocatori capaci di creare pericoli attaccando la profondità e sarà fondamentale evitare che rimanga isolato. La partita dell'andata ha però evidenziato quanto la Turchia possa soffrire quando viene attaccata rapidamente dopo aver perso il pallone. È uno degli aspetti sui quali l'Italia può provare nuovamente a insistere.

BURSA, TURCHIA - 28 SETTEMBRE: Michael Kayode dell'Italia festeggia il terzo gol della sua squadra con il compagno Sandro Tonali durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Turchia e Italia all'Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu il 28 settembre 2026 a Bursa, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Scamacca può avere la sua occasione, Montella perde anche Güler: le probabili formazioni

dovrebbe cambiare diversi elementi rispetto alla formazione vista contro la Francia.può tornare sulla fascia destra, con Mancini, Bastoni e Calafiori a completare il reparto davanti a Donnarumma. Barella dovrebbe essere affiancato da Ricci e Fagioli, mentre Cambiaghi e Vergara sono candidati ad accompagnaredeve invece fare i conti con numerose assenze. Il tecnico turco potrebbe scegliere un, con Çakır tra i pali e Çelik, Demiral, Bardakcı e Kadıoğlu in difesa. Aydın, Elmalı,e Akgün dovrebbero comporre il centrocampo, mentre Aktürkoğlu e Yılmaz possono formare la coppia offensiva.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara. Ct Mancini.

Turchia (4-4-2): Çakır; Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Aydın, Elmalı, Yüksek, Akgün; Aktürkoğlu, Yılmaz. Ct Montella.

Italia-Turchia: data, orario e canali