Juventus-Atalanta, dove vedere la partita di Serie A in tv e streaming LIVE

Prima della prossima giornata di Champions League, le due squadre vogliono conquistare punti in campionato con il confronto tra bianconeri e nerazzurri bergamaschi

Jacopo del Monaco 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 09:46)

La quinta giornata della Serie A inizierà oggi con tre anticipi tra cui quello tra Juventus ed Atalanta e, di seguito, saprete dove si potrà vedere il big match. Le due compagini andranno in scena alle ore 18:00 presso l'Allianz Stadium.

Streaming gratuito delle partite su Bet365 — Grazie a Bet365, tutti gli utenti che sono registrati al sito di scommesse potranno vedere in diretta streaming le partite di differenti competizioni sportive di tutto il mondo e ciò si potrà fare in maniera totalmente gratuita. L'unica cosa che si deve fare è la registrazione al sito. Per vedere gratis i match che offre il palinsesto di Bet365, cliccate qui.

Come arrivano Juventus e Atalanta alla sfida — La Juventus di Igor Tudor ha iniziato molto bene la sua annata. In Serie A è al secondo posto con 10 punti dopo tre vittorie contro Parma (2-0), Genoa (0-1) ed il Derby d'Italia contro l'Inter vinto 4-3 grazie alla rete decisiva di Adzić al minuto 91. Nella scorsa giornata, i bianconeri hanno pareggiato 1-1 contro il Verona. In Champions League, invece, hanno esordito con un rocambolesco 4-4 casalingo contro il Borussia Dortmund. Fino ad ora, i migliori della Juve sono Dušan Vlahović, 4 gol ed 1 assist, e Kenan Yildiz, 2 reti e 4 assist.

Dopo due pareggi per 1-1 contro Pisa e Parma, l'Atalanta allenata da Ivan Jurić ha avuto modo di riprendersi grazie a due vittorie importanti contro Lecce (4-1) e Torino (0-3). Nella massima competizione europea, invece, il cammino degli Orobici non è iniziato benissimo a causa della sconfitta per 4-0 in casa dei Campioni d'Europa del Paris Saint-Germain. In quest'avvio di campionato, il nuovo acquisto Nikola Krstović sta risultando fondamentale con 2 gol e 3 assist messi a referto.

Probabili formazioni — Domani pomeriggio Tudor, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe schierare la formazione titolare e l'unico ballottaggio è quello per il posto come centravanti tra David e Vlahović. L'Atalanta, causa infortuni, non potrà affidarsi a giocatori come Scalvini, Kolasinać, Zalewski e Bakker, mentre sono da valutare le condizioni di Hien e Scamacca. Jurić, però, può sorridere perché avrà nuovamente a disposizione Éderson.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahović. All: Tudor

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pašalić, De Roon, Zappacosta; Samardzić, Sulemana; Krstović. All: Jurić

Juventus-Atalanta, dove vedere il big match — Le due compagini si affronteranno in uno scontro diretto che mette in palio tre punti pesanti ai fini della classifica. La partita di oggi tra la Vecchia Signora e la Dea inizierà alle ore 18:00 e tifosi ed appassionati di calcio la potranno vedere sia in diretta televisiva che in streaming su DAZN, piattaforma che da alcune stagioni detiene i diritti televisivi del nostro campionato.