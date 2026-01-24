Juventus-Napoli, dove vedere la grande sfida in diretta tv e streaming LIVE

Uno scontro diretto molto importante, che metterà in palio punti fondamentali per la classifica e per gli obiettivi stagionali dei due club

Jacopo del Monaco 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 12:32)

Tra i match che andranno in scena in questo fine settimana figura quello tra la Juventus ed il Napoli e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della ventiduesima giornata di Serie A. Il big match avrà inizio alle ore 18:00 di domani e si giocherà presso l'Allianz Stadium. Il match d'andata, disputato nella prima settimana di dicembre, l'hanno vinto gli azzurri 2-1 grazie alla doppietta di Rasmus Højlund.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Juventus-Napoli, dove vedere la partita — Il big match di domani metterà di fronte due squadre che stanno lottando per obiettivi molto importanti. I bianconeri sono in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, mentre gli azzurri stanno lottando per lo Scudetto. Lo scontro diretto tra la Juve ed il Napoli si potrà vedere in diretta televisiva su DAZN e su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In streaming, invece, sarà visibile su DAZN, Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due squadre — Attualmente, la Juventus allenata da Luciano Spalletti si trova al quinto posto della massima competizione nazionale avendo totalizzato 39 punti. Dopo il pareggio per 1-1 tra le mura contro il Lecce, la squadra bianconera ha vinto prima contro il Sassuolo (0-3) e poi contro la Cremonese (5-0) mentre nello scorso turno ha perso 1-0 in casa del Cagliari. Pochi giorni fa, invece, le Zebre hanno conquistato i tre punti in Champions battendo 2-0 il Benfica di José Mourinho grazie ai gol di Thuram e McKennie.

I Campioni d'Italia nonché detentori della Supercoppa Italiana del Napoli, guidati da Antonio Conte, occupano la terza posizione in classifica con 43 punti. Dopo tre pareggi di fila in Serie A, di cui due terminati 2-2 contro il Verona e l'Inter e l'altro terminato a reti bianche contro il Parma, i partenopei hanno vinto di misura contro il Sassuolo grazie alla rete del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. Nella massima competizione europea, però, hanno ottenuto soltanto un punto avendo pareggiato 1-1 in Danimarca contro il Copenhagen.

Probabili formazioni — Tra le fila dei padroni di casa mancheranno, per infortunio, il lungodegente Milik, Rugani, Vlahović e Rouhi. Per quanto riguarda gli azzurri, invece, tornano nella lista dei convocati Lukaku e Meret, mentre non ci saranno gli infortunati Anguissa, De Bruyne, Rrahmani, Gilmour, Politano e David Neres.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti

NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Beukema, Buongiorno, J. Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Højlund, Elmas. Allenatore: Conte