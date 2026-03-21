Juventus Next Gen-Gubbio, sfida cruciale in ottica play-off: due squadre separate da pochi punti e pronte a darsi battaglia fino all’ultimo minuto. In palio c’è molto più di una semplice vittoria: continuità, fiducia e una posizione migliore nella griglia finale. I giovani bianconeri puntano su talento e dinamismo, mentre gli umbri fanno leva su solidità ed esperienza. Un match che promette equilibrio, intensità e possibili colpi di scena.
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Probabili formazioni—
Juventus U23 (3-4-2-1): Scaglia S.; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Perotti, Faticanti, Mazur, Pagnucco; Deme, Anghelè; Guerra. Allenatore: Massimo Brambilla.
Gubbio (3-5-2): Krapikas; Baroncelli, Signorini, Di Bitonto; Zallu, Rosaia, Carraro, Djankpata, Podda; Di Massimo, Tommasini. Allenatore: Domenico Di Carlo.
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