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Juventus Next Gen-Gubbio Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

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Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Juventus Next Gen-Gubbio, sfida cruciale in ottica play-off: due squadre separate da pochi punti e pronte a darsi battaglia fino all’ultimo minuto. In palio c’è molto più di una semplice vittoria: continuità, fiducia e una posizione migliore nella griglia finale. I giovani bianconeri puntano su talento e dinamismo, mentre gli umbri fanno leva su solidità ed esperienza. Un match che promette equilibrio, intensità e possibili colpi di scena.

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    Probabili formazioni

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    Juventus U23 (3-4-2-1): Scaglia S.; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Perotti, Faticanti, Mazur, Pagnucco; Deme, Anghelè; Guerra. Allenatore: Massimo Brambilla.

    Gubbio (3-5-2): Krapikas; Baroncelli, Signorini, Di Bitonto; Zallu, Rosaia, Carraro, Djankpata, Podda; Di Massimo, Tommasini. Allenatore: Domenico Di Carlo.

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