Kazakistan-Isole Faroe apre il programma di Nations League di martedì 6 ottobre 2026, con calcio d'inizio fissato alle 16:00 all'Astana Arena. Per entrambe le nazionali il quarto turno porta con sé soprattutto una necessità: trovare una vittoria che nelle prime tre giornate non è ancora arrivata. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Kazakistan ha raccolto appena un punto ed è reduce da due sconfitte consecutive, l'ultima delle quali particolarmente dolorosa perché arrivata in casa contro la Moldavia. Le Isole Faroe hanno invece costruito un percorso singolare: tre partite e tre pareggi per 1-1, compreso quello ottenuto proprio contro i kazaki nella gara d'andata. Per non perdere gli altri appuntamenti sportivi in calendario, CONTROLLA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, GUARDA COSA C’È IN PROGRAMMA SU LOTTOMATICA oppure SCOPRI GLI EVENTI LIVE NEL PALINSESTO DI VINCITÙ.

Kazakistan-Isole Faroe in streaming: dove seguire la partita

Due sconfitte di fila hanno complicato il cammino del Kazakistan

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Tre volte 1-1: le Isole Faroe non perdono, ma non vincono

Kazakistan chiamato a costruire, Faroe pronte ad aspettare: la chiave tattica

. La sfida apre il programma della giornata di UEFA Nations League e in Italia non è prevista una diretta televisiva integrale su un canale Sky dedicato. L'incontro rientra nella copertura della competizione disponibile attraverso i servizi streaming collegati alla programmazione sportiva, ma non dispone di una trasmissione integrale dedicata sui tradizionali canali televisivi italiani. Per seguire gli aggiornamenti della partita sarà quindi necessario fare riferimento alla programmazione prevista per la giornata e ai servizi digitali che comprendono gli incontri di Nations League.Ilarriva alla quarta giornata in una situazione già delicata.e due sconfitte consecutive hanno allontanato la squadra di John van 't Schip dalle prime posizioni del Gruppo C3. L'ultimo passo falso è arrivato contro la, capace di imporsi 2-1 ad Astana. Una partita cominciata male per i kazaki, costretti a rincorrere dopo aver concesso troppo agli avversari nella prima parte dell'incontro. La rete dinella ripresa ha riaperto la gara, ma non è stata sufficiente per completare la rimonta.ha escluso l'ipotesi delle dimissioni e adesso cerca una risposta immediata. La seconda partita casalinga consecutiva offre al Kazakistan l'opportunità di conquistare finalmente la prima vittoria e ridurre almeno in parte le distanze dalle squadre che lo precedono.Il percorso delleè completamente diverso nei risultati, nonostante anche gli uomini di Klakstein siano ancora alla ricerca del primo successo. Le prime tre partite sono terminate tutte con lo stesso risultato:. È successo contro la, contro il Kazakistan e infine contro la Slovacchia. Proprio l'ultimo pareggio ha dato ulteriori indicazioni sulla capacità dei faroesi di rimanere dentro le partite anche contro avversari tecnicamente superiori. Contro gli slovacchi la squadra è riuscita a reagire allo svantaggio trovando il pareggio con, uno dei riferimenti del gruppo. Tre punti permettono alledi presentarsi ad Astana davanti al Kazakistan in classifica. Adesso, però, l'obiettivo diventa trasformare la continuità mostrata finora nella prima vittoria della competizione.La partita potrebbe obbligare soprattutto ila prendere l'iniziativa. Davanti al proprio pubblico, e con la necessità di recuperare terreno, la formazione didovrebbe provare a gestire maggiormente il possesso attraverso. Sulle corsie offensivee Kenzhebek possono invece cercare l'uno contro uno per creare spazio a Shushenachev al centro dell'attacco.

Le Isole Faroe hanno caratteristiche differenti. La difesa a tre permette alla squadra di Klakstein di proteggere l'area con molti uomini, mentre Danielsen e Davidsen possono abbassarsi formando una linea ancora più compatta quando il possesso passa agli avversari. Il Kazakistan dovrà quindi evitare di trasformare il controllo del pallone in un possesso lento e prevedibile. Più passeranno i minuti senza gol, più la partita rischierà di svilupparsi secondo il copione preferito dagli ospiti.

Van 't Schip conferma il 4-3-3, Knudsen riferimento delle Faroe: le probabili formazioni

Ildovrebbe ripartire dal. Shaizada è candidato a difendere la porta, con Kairov, Kassym, Alip e Vorogovskiy davanti a lui. Kuat, Orazov e Nurymbet formeranno il centrocampo, mentre Chesnokov e Kenzhebek accompagneranno

Klakstein dovrebbe confermare invece il 3-4-3. Lamhauge partirà tra i pali, con Svensson, Vatnhamar e Færø nella difesa a tre. Danielsen e Davidsen agiranno sulle corsie, mentre Sørensen e Andreasen occuperanno la zona centrale. Frederiksberg e Justinussen completeranno l'attacco ai lati di Knudsen.

Kazakistan (4-3-3): Shaizada; Kairov, Kassym, Alip, Vorogovskiy; Kuat, Orazov, Nurymbet; Chesnokov, Shushenachev, Kenzhebek. Ct Van 't Schip.

Isole Faroe (3-4-3): Lamhauge; Svensson, Vatnhamar, Færø; Danielsen, Sørensen, Andreasen, Davidsen; Frederiksberg, Knudsen, Justinussen. Ct Klakstein.

Kazakistan-Isole Faroe: data, orario e dove vederla