Svizzera-Macedonia del Nord mette di fronte la prima e l'ultima del Gruppo B1, ma soprattutto due percorsi che finora non hanno praticamente avuto punti di contatto. Martedì 6 ottobre 2026 alle 20:45, alla Thermoplan Arena di Lucerna, la squadra di Murat Yakin proverà a completare con un'altra vittoria una prima metà di Nations League praticamente perfetta. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Tre partite hanno portato alla Svizzera nove punti; le stesse tre giornate hanno lasciato la Macedonia del Nord ancora a zero. La distanza diventa ancora più evidente guardando l'attacco degli ospiti, che non è ancora riuscito a segnare nel torneo. E il precedente più recente non offre grandi rassicurazioni: all'andata gli elvetici si imposero 3-0 a Skopje. Il programma sportivo non si ferma a questa partita: SCOPRI GLI ALTRI EVENTI IN DIRETTA SU GOLDBET, CONSULTA LE GARE DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure DAI UN’OCCHIATA AL PALINSESTO LIVE DI VINCITÙ.

Svizzera-Macedonia del Nord in streaming: dove seguire la partita

alla Thermoplan Arena di Lucerna. Per il pubblico italiano la partita sarà compresa nella programmazione di Sky Sport dedicata alla quarta giornata di Nations League , ma non avrà un canale riservato alla diretta integrale. Il match sarà infatti seguito all'interno di. Il programma permetterà di seguire contemporaneamente tutte le principali partite disputate nella fascia delle 20:45, spostandosi tra i vari campi in occasione di reti, azioni pericolose e momenti significativi.

Gli aggiornamenti provenienti dalla Thermoplan Arena saranno raccontati da Federico Zanon. Non si tratterà quindi della telecronaca continuativa dei novanta minuti, ma degli interventi dedicati alla partita all'interno di Diretta Gol. La stessa copertura sarà disponibile in streaming su NOW attraverso l'offerta sportiva della piattaforma. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go da smartphone, tablet e computer. In Italia non è prevista una diretta gratuita in chiaro della partita.

Tre partite, nove punti: la Svizzera ha già creato il vuoto

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Le probabili formazioni di Svizzera-Macedonia del Nord

Laha impiegato appena tre giornate per prendere il controllo del Gruppo B1. Il percorso è cominciato proprio contro la Macedonia del Nord, superata, ed è proseguito con un altro 3-0 contro la Scozia. Nell'ultima giornata la partita è stata più complicata, ma il risultato non è cambiato: successoe altri tre punti. La squadra diha così raggiunto quota nove, costruendo già un vantaggio consistente sulle inseguitrici. Aarriva quindi la possibilità di trasformare un eccellente avvio in qualcosa di ancora più concreto. Un quarto successo consecutivo avvicinerebbe sensibilmente la Svizzera alla promozione in Lega A quando mancherebbero soltanto due giornate alla conclusione del girone.Per lail problema non è soltanto una classifica ancora ferma a zero. La formazione di Gocenon è riuscita a segnare nelle prime tre partite della competizione. Dopo il 3-0 subito contro la Svizzera all'esordio sono arrivate altre due sconfitte, l'ultima delle quali per. La trasferta di Lucerna propone quindi nuovamente l'avversario che aveva aperto questa serie negativa.dovrà cercare innanzitutto maggiore solidità, ma difendersi per novanta minuti potrebbe non essere sufficiente. La Macedonia ha bisogno di trovare soluzioni anche nella metà campo avversaria e uomini come Bardhi,e Miovski dovranno provare ad aumentare una produzione offensiva rimasta finora troppo bassa.Ladispone delle caratteristiche necessarie per controllare a lungo il possesso senza rinunciare alla profondità.possono gestire la zona centrale, mentre Aebischer offre un'ulteriore soluzione nella costruzione. Davanti, la mobilità dipuò diventare particolarmente difficile da contenere per una Macedonia che probabilmente trascorrerà diversi minuti con il proprio baricentro basso.e Amdouni completano un reparto nel quale Yakin può chiedere continui movimenti senza palla per disordinare la struttura difensiva avversaria. Dall'altra parte gran parte della qualità offensiva passerà da. Se la Macedonia riuscirà a superare la prima pressione svizzera, saranno soprattutto loro a dover trasformare le ripartenze in occasioni per Miovski.dovrebbe ripartire dain porta, con Athekame, Elvedi, Akanji e Rodriguez a comporre il reparto difensivo. Jashari e Freuler possono dare equilibrio al centrocampo, mentre Aebischer, Manzambi edovrebbero sostenere Amdouni.dovrebbe affidarsi invece atra i pali. Mladenovski, Musliu, Meljichi e Ilievski formeranno la linea arretrata, con Gashtarov, Stankovski e Herrera in mezzo al campo. Bardhi edavranno maggiore libertà alle spalle di Miovski.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Freuler; Aebischer, Manzambi, Ndoye; Amdouni. Ct Yakin.

Macedonia del Nord (4-3-2-1): Dimitrievski; Mladenovski, Musliu, Meljichi, Ilievski; Gashtarov, Stankovski, Herrera; Bardhi, Elmas; Miovski. Ct Sedloski.

Svizzera-Macedonia del Nord: data, orario e dove vederla