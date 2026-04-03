Knicks-Bulls Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Knicks-Bulls: info partita, dove vedere la parte conclusiva della regular season della NBA in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 10:44)

La sfida tra Chicago Bulls e New York Knicks assume un significato ben preciso in ottica classifica e corsa playoff nella Eastern Conference. I Knicks occupano stabilmente le posizioni alte, con un rendimento solido che li proietta tra le squadre più competitive della conference e con l’obiettivo di arrivare alla postseason con un piazzamento favorevole. Discorso molto diverso invece per i Bulls, che si trovano nelle retrovie e sono ormai lontani dalla lotta per un posto nei playoff, complice una stagione caratterizzata da alti e bassi e da una continuità mai realmente trovata.

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Qui Chicago Bulls — Entrando nel dettaglio, i Chicago Bulls stanno vivendo un periodo decisamente negativo. Le numerose sconfitte recenti, unite a una difesa poco efficace, raccontano di una squadra che fatica a trovare continuità. In particolare, lontano da casa il rendimento è stato molto deludente, con una lunga serie di ko che evidenzia limiti sia nella gestione delle partite sia nella tenuta mentale nei momenti chiave.

Qui New York Knicks — Situazione opposta per i New York Knicks, che arrivano a questa gara con maggiore fiducia e risultati incoraggianti. Le vittorie nelle ultime partite, soprattutto tra le mura amiche, hanno consolidato una squadra equilibrata e ben organizzata, capace di imporsi sia in attacco che in difesa. Il buon momento di forma e la qualità del roster rendono i Knicks nettamente favoriti, con l’obiettivo di confermare il trend positivo e gestire il match fin dalle prime battute.