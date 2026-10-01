Kosovo-Austria, quarta giornata di Nations League: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming della sfida di League B (Gruppo 3).
La Nations League entra nel vivo con la quarta giornata della fase a gironi e propone la sfida tra Kosovo e Austria, in programma domenica 4 ottobre alle 18:00 allo Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina. La formazione di Ralf Rangnick vuole dare continuità ai risultati ottenuti nelle prime uscite e consolidare la propria posizione in classifica, mentre i padroni di casa cercheranno di rilanciare le proprie ambizioni dopo un avvio altalenante. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
L'Austria ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà la selezione kosovara, battuta 3-1 nella gara d'andata a Vienna. Il Kosovo, tuttavia, potrà contare sul sostegno del proprio pubblico per provare a invertire la tendenza e sfruttare il fattore campo. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Kosovo-Austria in TV e streamingKosovo-Austria si gioca domenica 4 ottobre alle ore 18:00 allo Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina ed è valida per il quarto della Nations League 2026/27 (Lega B (Gruppo 3)). La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma sarà possibile seguire la sfida sul canale 202 di Sky Sport, dedicato alla Diretta Gol, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.
Qui KosovoIl Kosovo si presenta all'appuntamento dopo un avvio discontinuo nella competizione. La squadra guidata da Franco Foda ha conquistato i primi tre punti grazie alla vittoria per 1-0 contro l'Irlanda, decisa dalla rete di Vedat Muriqi, ma ha poi incassato una sconfitta per 3-1 contro l'Austria. In quella circostanza, il gol su rigore di Edon Zhegrova non è bastato per evitare il ko.
Qui AustriaL'Austria ha iniziato il proprio cammino in Nations League con risultati complessivamente positivi. La selezione di Ralf Rangnick ha superato Israele per 3-1 all'esordio, rimontando lo svantaggio iniziale con tre reti nella ripresa, prima di imporsi con lo stesso punteggio sul Kosovo. Nell'ultima giornata è arrivato il pareggio in rimonta per 2-2 in trasferta contro l'Irlanda, un risultato che ha rallentato la corsa della squadra, senza però cancellare quanto mostrato nelle prime due partite. L'obiettivo è tornare alla vittoria per consolidare il primato nel girone.
I precedentiAll'andata l'Austria si è imposta 3-1 tra le mura amiche, grazie ai gol siglati da Affengruber, Adamu, Chukwuemeka. Il penalty di Zhegrova ha reso meno amara la sconfitta al Kosovo.
Kosovo-Austria, probabili formazioniKosovo (3-4-3): Saipi; Dellova, I. Krasniqi, Raçi; Vojvoda, Avdullahu, Hodza, Gallapeni; Zhegrova, Muriqi, Zabergja. Ct: Franco Foda.
Austria (4-2-3-1): Zawieschitzky; Veratschnig, Affengruber, Danso, Wöber; Xaver Schlager, Seiwald; Wimmer, Wanner, Schmid; Adamu. Ct: Ralf Rangnick.
Kosovo-Austria: data, orario e canali
- Partita: Kosovo-Austria
- Competizione: Nations League
- Giornata: Quarta giornata, Lega B (Gruppo 3)
- Data: Domenica 4 ottobre 2026
- Orario: 18:00
- Stadio: Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina
- Diretta TV: Diretta Gol Sky Sport (Canale 202)
- Diretta streaming ufficiale: Sky Go
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