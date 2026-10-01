La Nations League entra nel vivo con la quarta giornata della fase a gironi e propone la sfida tra Kosovo e Austria, in programma domenica 4 ottobre alle 18:00 allo Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina. La formazione di Ralf Rangnick vuole dare continuità ai risultati ottenuti nelle prime uscite e consolidare la propria posizione in classifica, mentre i padroni di casa cercheranno di rilanciare le proprie ambizioni dopo un avvio altalenante. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L'Austria ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà la selezione kosovara, battuta 3-1 nella gara d'andata a Vienna. Il Kosovo, tuttavia, potrà contare sul sostegno del proprio pubblico per provare a invertire la tendenza e sfruttare il fattore campo. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Kosovo-Austria in TV e streaming

Stadiumi Fadil Vokrri

di Pristina

Lega B (Gruppo 3))

Qui Kosovo

Kosovo

Franco Foda

Qui Austria

Austria

Ralf Rangnick

I precedenti

Kosovo-Austria, probabili formazioni

si gioca domenica 4 ottobre alle ore 18:00 alloed è valida per il. La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma sarà possibile seguire la sfida sul canale 202 di Sky Sport, dedicato alla Diretta Gol, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.Ilsi presenta all'appuntamento dopo un avvio discontinuo nella competizione. La squadra guidata daha conquistato i primi tre punti grazie alla vittoria per 1-0 contro l'Irlanda, decisa dalla rete di Vedat, ma ha poi incassato una sconfitta per 3-1 contro l'Austria. In quella circostanza, il gol su rigore di Edonnon è bastato per evitare il ko.L'ha iniziato il proprio cammino incon risultati complessivamente positivi. La selezione diha superatoper 3-1 all'esordio, rimontando lo svantaggio iniziale con tre reti nella ripresa, prima di imporsi con lo stesso punteggio sul. Nell'ultima giornata è arrivato il pareggio in rimonta perin trasferta contro l', un risultato che ha rallentato la corsa della squadra, senza però cancellare quanto mostrato nelle prime due partite. L'obiettivo è tornare alla vittoria per consolidare il primato nel girone.All'andata l'Austria si è impostatra le mura amiche, grazie ai gol siglati da. Il penalty diha reso meno amara la sconfitta alSaipi; Dellova, I. Krasniqi, Raçi; Vojvoda, Avdullahu, Hodza, Gallapeni; Zhegrova, Muriqi, Zabergja.: Franco Foda.

Austria (4-2-3-1): Zawieschitzky; Veratschnig, Affengruber, Danso, Wöber; Xaver Schlager, Seiwald; Wimmer, Wanner, Schmid; Adamu. Ct: Ralf Rangnick.

Kosovo-Austria: data, orario e canali