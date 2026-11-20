La delusione per un pareggio a Napoli racconta quanto siano cresciute le aspettative della Lazio. Lazio-Lecce, in programma sabato 21 novembre 2026 alle 15:00 allo stadio Olimpico di Roma, riporta in campo una capolista ancora imbattuta, intenzionata a difendere il punto di vantaggio sull’Inter. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’anticipo della dodicesima giornata di Serie A mette di fronte i biancocelesti, primi con 29 punti, e i salentini, quattordicesimi a quota 10. Entrambe arrivano da un pareggio esterno, ma con significati diversi: la Lazio ha conservato il primato al Maradona, il Lecce ha interrotto la serie negativa rimontando il Torino. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Lazio-Lecce in televisione ed in streaming

. Per seguirla sul televisore sarà possibile utilizzare l’applicazione della piattaforma su una smart TV compatibile, accedendo con il proprio account. La visione sarà disponibile anche attraverso i dispositivi supportati collegati allo schermo. In questo caso occorrerà aprire l’app DAZN e selezionare la partita tra gli eventi della giornata. Il calcio d’inizio è fissato alle: l’incontro si giocherà contemporaneamente a Como-Cagliari, altro appuntamento che apre il turno dopo la pausa internazionale.

Da computer sarà possibile guardare la partita attraverso il sito di DAZN, mentre su smartphone e tablet si potrà utilizzare l’app. Per accedere alla diretta occorre un abbonamento che includa l’incontro. Dopo aver effettuato l’accesso, Lazio-Lecce sarà raggiungibile dalla schermata principale oppure dalla sezione dedicata alla Serie A. La trasmissione seguirà tutta la gara dell’Olimpico, consentendo quindi di vedere integralmente il confronto anche dai dispositivi mobili compatibili.

Il momento della Lazio

, con 25 gol realizzati e nove subiti: il primo posto biancoceleste poggia su un rendimento che ha unito produzione offensiva e tenuta difensiva. La Lazio è arrivata alla sosta senza sconfitte, mantenendo la vetta anche dopo una trasferta impegnativa. A Napoli la squadra di Gattuso ha chiuso il primo tempo avanti grazie a, salvo poi concedere il pareggio nella ripresa. La capacità di rimanere dentro la partita ha comunque permesso di portare a casa un punto e di conservare il vantaggio sulle inseguitrici.

Il ritorno all’Olimpico richiede una prova diversa: contro un Lecce che potrebbe concedere meno campo, serviranno pazienza nella costruzione e precisione negli ultimi metri. Pinamonti offrirà il riferimento centrale, mentre Isaksen e Noslin dovranno alternare ampiezza e attacchi all’area. L’assenza di Zaccagni riduce le possibilità sulle fasce. Il recupero di Frattesi restituisce invece una soluzione importante negli inserimenti, anche se il suo impiego iniziale resta da definire.

NAPOLI, ITALIA - 8 NOVEMBRE: Alfonso Pedraza della Lazio segna un autogol che porta il risultato sull’1-1 durante la partita di Serie A tra Napoli e Lazio allo stadio Diego Armando Maradona, l’8 novembre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il momento del Lecce

Il pareggio diha dato alqualcosa in più di un punto. La squadra di Di Francesco è riuscita a recuperare lo svantaggio, mostrando una capacità di reazione che può diventare utile anche nella trasferta contro la prima della classe. Per i salentini sarà importante non lasciare troppo spazio tra difesa e centrocampo.

La Lazio può colpire con le combinazioni degli attaccanti, ma anche con l’arrivo delle mezzali: proteggere soltanto il centravanti non basterà. Coulibaly, Ngom e Maleh avranno quindi un lavoro determinante nel contenere gli inserimenti e nel dare un’uscita alla squadra quando recupererà palla. Davanti, N’Dri e Fatah potrebbero offrire velocità per risalire il campo, evitando che la pressione biancoceleste diventi continua.

Frattesi attacca l’area, Fatah cerca la profondità: la chiave tattica di Lazio-Lecce

potrebbe impegnare, aprendo spazio agli inserimenti di. Quandoriceverà sulla destra,dovranno coordinarsi per impedirgli di rientrare e servire i compagni in area. Ilpotrebbe invece cercarenello spazio lasciato dalle avanzate di, conchiamato a offrire un appoggio. Persarà importante schermare quei collegamenti, evitando che i centrali laziali debbano difendere le ripartenze senza protezione.

LECCE, ITALIA - 25 OTTOBRE: Kialonda Gaspar del Lecce contende il pallone a Randal Kolo Muani della Juventus durante la partita di Serie A tra Lecce e Juventus allo stadio Via del Mare, il 25 ottobre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

dovrebbe mantenere il, conin porta esulle corsie difensive.è un candidato per il centro della retroguardia, mentresi contendono l’altra maglia. A centrocampo Frattesi è tornato a disposizione; davanti prende forma il tridente Isaksen-Pinamonti-Noslin.

Anche il Lecce potrebbe partire con il 4-3-3. Gaspar e Tiago Gabriel sono i riferimenti centrali davanti a Falcone, con Veiga e Gallo ai lati. Le indicazioni più recenti propongono Stulic come punta, ma Geubbels resta un’alternativa per guidare l’attacco. Gli schieramenti sono probabili, in attesa delle comunicazioni ufficiali.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gattuso.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah. Allenatore: Di Francesco.

Orario e informazioni essenziali di Lazio-Lecce