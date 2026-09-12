Dopo la Juventus, altra sfida delicata per il Milan di Amorim che fa visita alla Lazio. Due punti separano le due squadre in classifica: i biancocelesti sono al comando, a quota 9 punti, con Inter e Roma. Rossoneri inseguono a 7 punti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Quella dell'Olimpico sarà una sfida speciale per il tecnico dei capitolini Gennaro Gattuso, che ritrova il suo passato, e cerca un'altra conferma dopo un avvio perfetto; dall'altra Ruben Amorim affronta un altro test di spessore per capire quanto il suo Milan abbia già assimilato la sua idea di calcio. Prima del fischio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Lazio-Milan in TV e streaming

Lazio-Milan si gioca sabato 12 settembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma ed è valida per il quarto turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Dazn. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn, disponibile e scaricabile su Pc, tablet e smartphone.

Qui Lazio

La Lazio si presenta all'appuntamento con il morale alto e un percorso immacolato in campionato. Dopo aver superato Bologna e Genoa con due vittorie di misura, la squadra di Gennaro Gattuso ha centrato il terzo successo consecutivo imponendosi 2-1 in rimonta sul campo dell'Udinese. Un rendimento che ha permesso ai biancocelesti di raggiungere quota 9 punti e condividere il primo posto con Inter e Roma. Il cammino in campionato ha quindi cancellato, almeno in parte, l'amarezza per l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Mantova: ora la Lazio vuole confermare la propria solidità anche nel confronto diretto con il Milan, in una partita che può offrire indicazioni importanti sul reale valore della squadra ca

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pitolina.

Qui Milan

Anche il Milan ha iniziato il campionato con segnali incoraggianti e si presenta all'Olimpico con 7 punti in classifica. I rossoneri hanno aperto il torneo con il successo esterno per 2-1 sul Torino, prima di concedere il bis battendo 2-0 il Venezia a San Siro. Nell'ultimo turno è però arrivato il primo rallentamento, con l'1-1 contro la Juventus: il vantaggio firmato da Cissé sembrava poter consegnare alla squadra di Ruben Amorim il terzo successo, ma il colpo di testa di Gatti nel recupero ha rimesso tutto in equilibrio.

Lazio-Milan, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cissè; Goncalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim

I precedenti

Il bilancio delle ultime cinque sfide disputate all'Olimpico tra Lazio e Milan, considerando campionato e Coppa Italia, sorride ai biancocelesti: tre vittorie per i padroni di casa, un solo successo rossonero e un pareggio.

Le chiavi di Lazio-Milan

Uno dei punti di forza della Lazio di Gattuso è la capacità di inserimento dei suoi centrocampisti, da Frattesi a Taylor, passando per Frattesi. Proprio quest'ultimo rappresenta il pericolo numero uno per la retroguardia rossonera, non solo per i tre gol di fila segnati, ma anche perché l'ex Inter ha già fatto male al Diavolo, sia quando indossava la maglia nerazzurra, sia quando militava nelle file del Sassuolo.

Chi proverà a tenergli testa nelle file del Milan è Alphadjo Cissé, pupillo di Amorim, a segno contro Torino e Juventus. Sarà quindi decisivo capire chi riuscirà a incidere tra le linee, ma anche quanto la formazione ospite saprà reggere il confronto centrale con soli due mediani, affidandosi alla qualità di Modric.

A proposito di difesa, oltre a Gattuso, l'altro grande ex della sfida è Mario Gila, trasferitosi a Milano nella sessione estiva di mercato. Diventato rapidamente un riferimento della retroguardia rossonera per aggressività, personalità e capacità di uscire palla al piede, sarà lui guidare i propri colleghi di reparto per cercare di limitare le scorribande biancocelesti.

Lazio-Milan: data, orario e canali