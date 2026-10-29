Il Le Havre cerca ancora la prima vittoria, il PSG vuole allungare una serie che lo ha portato in testa alla classifica. Venerdì 30 ottobre 2026 alle 19:00, allo Stade Océane, i normanni ospitano i parigini nella nona giornata di Ligue 1. Due punti per i padroni di casa, diciassette per la squadra di Luis Enrique: la distanza è già ampia, ma entrambe arrivano all’appuntamento con problemi da risolvere. GUARDA LE HAVRE-PSG IN STREAMING SU BET365.

La formazione di Digard deve ripartire dalla reazione mostrata nel finale della trasferta di Marsiglia, persa per 4-3 dopo essere scivolata sotto di quattro reti. Il PSG, invece, viene dal successo per 2-0 sul Lione e cerca la sesta vittoria consecutiva in campionato, pur dovendo gestire diverse assenze. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE LE HAVRE-PSG IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove vedere Le Havre-PSG in TV e streaming

sarà disponibile in Italia attraverso. Il servizio permette di accedere al campionato francese con le formule di acquisto previste per il territorio italiano, che comprendono singoli incontri e pass stagionale. Prima di procedere è possibile consultare la scheda della partita e verificare l’offerta disponibile sul proprio account. La programmazione ufficiale fissa l’inizio della gara alle. L’indicazione del canale Ligue 1+ 3 riguarda invece la trasmissione sul mercato francese.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue1; cercare Le Havre-Psg tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Le Havre-PSG: data, orario e diretta

Competizione: Ligue 1.

Ligue 1. Giornata: 9ª.

9ª. Data: venerdì 30 ottobre 2026.

venerdì 30 ottobre 2026. Orario: 19:00.

19:00. Stadio: Stade Océane, Le Havre.

Stade Océane, Le Havre. Streaming in Italia: Ligue 1+ su OneFootball.

Ligue 1+ su OneFootball. TV tradizionale in Italia: nessun canale confermato nelle informazioni consultate.

Le Havre, la rimonta sfiorata non cancella il problema difensivo

Segnare tre reti asenza conquistare punti racconta bene il momento del. La squadra ha trovato energie per riaprire una partita che sembrava chiusa, ma ha pagato ancora una volta gli errori commessi prima della reazione. Dopo otto giornate, il bilancio resta di due pareggi e sei sconfitte. Contro ilservirà soprattutto evitare di dover inseguire immediatamente. Concedere campo e occasioni ai parigini renderebbe ancora più difficile una serata nella quale i normanni dovranno scegliere con attenzione quando uscire dalla propria metà campo. Le palle inattive rappresentano un altro passaggio delicato, dopo le difficoltà emerse nell’ultima uscita.ha bisogno di maggiore attenzione dentro l’area e di una squadra capace di accompagnare le ripartenze: lasciare soli gli attaccanti significherebbe restituire rapidamente il pallone agli ospiti.

PARIGI, FRANCIA - 9 SETTEMBRE: Mika Godts del PSG corre con il pallone durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e SK Slovan Bratislava al Parc des Princes, il 9 settembre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

PSG, la panchina dà risposte mentre aumentano le assenze

Il successo sulha offerto auna conferma preziosa: anche chi parte fuori può cambiare la partita. Le reti di, entrambi subentrati, hanno deciso una sfida che ha portato il PSG a cinque vittorie consecutive in campionato. La profondità della rosa diventa particolarmente importante in questa fase. Le indisponibilità di Kvaratskhelia , Marquinhos e Nuno Mendes riducono le possibilità di scelta in più reparti e richiedono soluzioni diverse rispetto all’assetto abituale.

A Le Havre i parigini dovranno dare velocità al possesso senza trasformare ogni azione in una giocata forzata. Contro una difesa presumibilmente raccolta, saranno utili gli inserimenti dei centrocampisti e la capacità degli esterni di creare spazio. Il rischio, per la capolista, è lasciare fiducia agli avversari mantenendo a lungo il risultato in equilibrio.

Le probabili formazioni di Le Havre-Psg

Il, affidando la porta a Gallon. Ouziad ed E. Koffi sono attesi sulle corsie, con Seko, Mwanga e Touba a comporre il terzetto centrale. A centrocampo potrebbero partire R. Ndiaye, Ebonog e Richardson, mentre Samatta e Maja rappresentano l’ipotesi per la coppia offensiva. Le assenze indicate comprendono Jelert, Thomas Pembélé, Mambimbi, Sékou Zagadou e Mpasi.

Per il PSG l’ipotesi è il 4-3-3, con Safonov tra i pali. Hakimi e Lucas Hernandez dovrebbero occupare le fasce difensive, ai lati di Zabarnyi e Pacho. In mezzo sono attesi João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz. Davanti, Ferran Torres potrebbe agire da riferimento centrale, sostenuto da Akliouche e Désiré Doué. Le scelte definitive di Luis Enrique saranno confermate dalle formazioni ufficiali.

LE HAVRE (5-3-2): Gallon; Ouziad, Seko, Mwanga, Touba, E. Koffi; R. Ndiaye, Ebonog, Richardson; Samatta, Maja. Allenatore: Digard.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez; J. Neves, Vitinha, F. Ruiz; Akliouche, F. Torres, D. Doué. Allenatore: Luis Enrique.