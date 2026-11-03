Il successo sul Manchester United ha avvicinato i lariani alle prime otto della League Phase
Il prossimo passo del Como passa da Lens-Como da una trasferta da affrontare con personalità. Mercoledì 4 novembre 2026 alle 21:00, la squadra di Cesc Fàbregas incontra il Lens allo stadio Bollaert-Delelis, nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Dopo due vittorie al Sinigaglia, i lariani cercano i primi punti lontano da casa nella competizione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il Lens ha invece bisogno di interrompere una sequenza europea negativa, nella quale alle sconfitte si è aggiunta la difficoltà di trovare la rete. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
La diretta è su Sky: canali, telecronaca e accesso onlineLens-Como sarà trasmessa su Sky Sport Uno, canale 201, e Sky Sport 252, con calcio d’inizio alle 21:00 italiane. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi e Marina Presello inviata a bordocampo. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go. Gli abbonati Sky con un’offerta abilitata potranno utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili. Per la visione su NOW servirà un abbonamento Sport che comprenda la Champions League.
Lens, creare occasioni non basta piùDopo il successo all’esordio, il percorso europeo del Lens si è complicato. Le sconfitte contro Sporting e Club Brugge hanno lasciato i francesi a tre punti, con cinque reti subite e nessun gol segnato nelle due partite. Il 3-0 incassato in Belgio ha evidenziato soprattutto il peso delle occasioni non sfruttate. La squadra di Yannick Cahuzac deve riuscire a dare valore ai momenti nei quali prende campo, evitando che un errore sotto porta finisca per aumentare pressione e nervosismo. Anche il successivo 1-0 subito nel derby con il Lille accompagna il Lens verso una serata delicata. L’assenza di Édouard riduce le alternative offensive: Ivanović e Sotoca si contendono il posto al centro dell’attacco, con Thauvin e Hazard attesi alle spalle del centravanti.
Como, dalla notte con lo United alla ricerca di una conferma esternaIl 4-1 sul Manchester United ha portato il Como a sei punti, vicino alle posizioni che valgono l’accesso diretto agli ottavi. Una prestazione importante, alla quale Fàbregas chiede di dare seguito senza perdere concentrazione. La vittoria per 1-0 contro il Venezia, decisa dal rigore di Da Cunha, ha inoltre allungato a quattro la serie di successi consecutivi in campionato. A Lens servirà però affrontare un contesto diverso, gestendo la pressione dei padroni di casa senza rinunciare alla costruzione del gioco. Douvikas dovrebbe restare il riferimento offensivo, sostenuto da Da Cunha, Nico Paz e Baturina. A centrocampo Perrone è candidato a partire accanto a Milla. Restano indisponibili Diao, Kean e Jesús Rodríguez, mentre Chalobah non ha ancora completato il recupero.
La chiave tattica di Lens-Como: trovare Nico Paz senza perdere copertura sulle fasceIl 3-4-2-1 del Lens potrebbe creare difficoltà al Como attraverso le posizioni di Thauvin e Hazard, chiamati a muoversi tra centrocampo e difesa. Perrone e Milla dovranno controllare quelle ricezioni, coordinandosi con Ramón e Kempf per evitare uscite che liberino spazio al centravanti. Per i lariani sarà importante trovare Nico Paz alle spalle dei due centrocampisti francesi. Se riuscisse a ricevere rivolto verso la porta, il Como potrebbe coinvolgere Douvikas e gli altri trequartisti prima che la difesa di casa ritrovi compattezza.
Le corsie rappresentano un altro possibile punto di svolta. Le avanzate di Yan Couto e Valle potrebbero costringere Abdulhamid e Udol ad arretrare, ma richiederebbero una copertura attenta sulle ripartenze. Il duello potrebbe quindi decidersi nella qualità del possesso dopo aver superato la prima pressione: il Como dovrà scegliere quando accelerare, mentre il Lens cercherà recuperi utili per attaccare una difesa ancora in movimento.
Le probabili formazioni di Lens-Como: Hazard tra le linee, Douvikas davantiCahuzac dovrebbe affidarsi alla difesa composta da Aguilar, Baidoo e Todibo davanti a Risser. Abdulhamid e Udol sono attesi sulle fasce, con Cuisance e Haidara in mezzo. Thauvin e Hazard dovrebbero sostenere Ivanović.
Fàbregas dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Butez in porta e Ramón-Kempf al centro della retroguardia. Valle è candidato a partire sulla sinistra, mentre Da Cunha, Nico Paz e Baturina comporrebbero la trequarti alle spalle di Douvikas.
LENS (3-4-2-1): Risser; Aguilar, Baidoo, Todibo; Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol; Thauvin, Hazard; Ivanović. Allenatore: Yannick Cahuzac.
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.
L’appuntamento in breve
- Competizione: Champions League 2026/27.
- Giornata: 4ª della League Phase.
- Data: mercoledì 4 novembre 2026.
- Orario italiano: 21:00.
- Stadio: Bollaert-Delelis, Lens.
- Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
- Streaming: NOW e Sky Go.
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