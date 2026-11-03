Il prossimo passo del Como passa da Lens-Como da una trasferta da affrontare con personalità. Mercoledì 4 novembre 2026 alle 21:00, la squadra di Cesc Fàbregas incontra il Lens allo stadio Bollaert-Delelis, nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Dopo due vittorie al Sinigaglia, i lariani cercano i primi punti lontano da casa nella competizione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Lens ha invece bisogno di interrompere una sequenza europea negativa, nella quale alle sconfitte si è aggiunta la difficoltà di trovare la rete. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

La diretta è su Sky: canali, telecronaca e accesso online

Lens, creare occasioni non basta più

, con calcio d’inizio alle. La telecronaca sarà affidata a, con il commento tecnico die Marina Presello inviata a bordocampo. Lasarà disponibile anche. Gli abbonati Sky con un’offerta abilitata potranno utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili. Per la visione su NOW servirà un abbonamento Sport che comprenda la Champions League.Dopo il successo all’esordio, il percorso europeo del Lens si è complicato. Le sconfitte controhanno lasciato i francesi a tre punti, connelle due partite. Ilha evidenziato soprattutto il peso delle occasioni non sfruttate. La squadra di Yannick Cahuzac deve riuscire a dare valore ai momenti nei quali prende campo, evitando che un errore sotto porta finisca per aumentare pressione e nervosismo. Anche il successivoaccompagna il Lens verso una serata delicata. L’assenza diriduce le alternative offensive: Ivanović e Sotoca si contendono il posto al centro dell’attacco, con Thauvin e Hazard attesi alle spalle del centravanti.

COMO, ITALIA - 1 AGOSTO: Florian Thauvin del Racing Club de Lens esulta con i compagni dopo aver segnato su rigore il secondo gol della squadra durante la partita della Como Cup 2026 tra RC Lens e Villarreal CF allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, il 1° agosto 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Como, dalla notte con lo United alla ricerca di una conferma esterna

La chiave tattica di Lens-Como: trovare Nico Paz senza perdere copertura sulle fasce

Ilha portato il Como a sei punti, vicino alle posizioni che valgono l’accesso diretto agli ottavi. Una prestazione importante, alla quale Fàbregas chiede di dare seguito senza perdere concentrazione. La vittoria per 1-0 contro il Venezia , decisa dal rigore di, ha inoltre allungato a quattro la serie di successi consecutivi in campionato. A Lens servirà però affrontare un contesto diverso, gestendo la pressione dei padroni di casa senza rinunciare alla costruzione del gioco.dovrebbe restare il riferimento offensivo, sostenuto da. A centrocampo Perrone è candidato a partire accanto a Milla. Restano indisponibili, mentre Chalobah non ha ancora completato il recupero.Ilpotrebbe creare difficoltà al Como attraverso le posizioni die Hazard, chiamati a muoversi tra centrocampo e difesa.e Milla dovranno controllare quelle ricezioni, coordinandosi con Ramón e Kempf per evitare uscite che liberino spazio al centravanti. Per i lariani sarà importante trovare. Se riuscisse a ricevere rivolto verso la porta, il Como potrebbe coinvolgere Douvikas e gli altri trequartisti prima che la difesa di casa ritrovi compattezza.

Le corsie rappresentano un altro possibile punto di svolta. Le avanzate di Yan Couto e Valle potrebbero costringere Abdulhamid e Udol ad arretrare, ma richiederebbero una copertura attenta sulle ripartenze. Il duello potrebbe quindi decidersi nella qualità del possesso dopo aver superato la prima pressione: il Como dovrà scegliere quando accelerare, mentre il Lens cercherà recuperi utili per attaccare una difesa ancora in movimento.

TORINO, ITALIA - 27 OTTOBRE: Martin Baturina del Como 1907 segna il terzo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Torino FC e Como 1907 allo Stadio Olimpico Grande Torino, il 27 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Le probabili formazioni di Lens-Como: Hazard tra le linee, Douvikas davanti

dovrebbe affidarsi alla difesa composta dadavanti a Risser. Abdulhamid e Udol sono attesi sulle fasce, con Cuisance e Haidara in mezzo.e Hazard dovrebbero sostenere Ivanović.

Fàbregas dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Butez in porta e Ramón-Kempf al centro della retroguardia. Valle è candidato a partire sulla sinistra, mentre Da Cunha, Nico Paz e Baturina comporrebbero la trequarti alle spalle di Douvikas.

LENS (3-4-2-1): Risser; Aguilar, Baidoo, Todibo; Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol; Thauvin, Hazard; Ivanović. Allenatore: Yannick Cahuzac.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.

L’appuntamento in breve