Mendoza-Independiente: info partita, probabili formazioni della Serie A argentina

Vincenzo Bellino Redattore 24 febbraio - 09:40

La settima giornata dell’Apertura argentino propone una sfida delicata tra Gimnasia Mendoza e Independiente, in programma nella notte italiana del 25 febbraio 2026. All’Estadio Víctor Antonio Legrotaglie si affrontano due squadre con stati d’animo differenti ma accomunate dalla necessità di consolidare la propria posizione in classifica e riscattare le recenti sconfitte rimediate.

Qui Gimnasia Mendoza — Il Gimnasia Mendoza sta vivendo un avvio di stagione complicato. L’undicesimo posto dopo sei giornate fotografa una squadra ancora alla ricerca di continuità, soprattutto sotto il profilo offensivo. La recente sconfitta per 0-1 contro il Gimnasia La Plata ha evidenziato ancora una volta il limite principale: la scarsa produzione in zona gol.

Qui Independiente — L’Independiente, settimo in classifica con nove punti, arriva a Mendoza dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Independiente Rivadavia, risultato che ha interrotto una striscia positiva di cinque partite senza perdere. Nonostante lo stop, la squadra di Avellaneda ha mostrato maggiore equilibrio rispetto agli avversari, con due vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta in stagione.

Probabili formazioni — Gimnasia Mendoza (4-4-2): Rigamonti, Ceballos, Mondino, Gonzalez Benac, Saavedra, Paredes, Sanchez, Barboza, Lencioni, Simoni, Modica.

Independiente (4-1-4-1): Rey, Godoy, Lomonaco, Valdez, Zabala, Marcone, Pussetto, Millan, Malcorra, Abaldo, Avalos

