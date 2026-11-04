Il derby vinto ha restituito fiducia ai rossoneri, chiamati a migliorare una classifica europea ancora complicata
La fiducia del derby deve diventare una spinta anche in Europa: Milan-Ferencvaros si gioca giovedì 5 novembre 2026 alle 18:45, allo stadio San Siro, per la quarta giornata della League Phase di Europa League. I rossoneri cercano il secondo successo nella competizione contro un’avversaria che ha vinto tutte le prime tre partite. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il 3-1 sull’Inter ha cambiato il clima attorno alla squadra di Ruben Amorim, ma il percorso europeo richiede ancora una risposta dopo la sconfitta di Bournemouth. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
I canali della diretta e le piattaforme per guardarla onlineMilan-Ferencvaros sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K, con calcio d’inizio alle 18:45 italiane. La visione in 4K richiede un’offerta e dispositivi compatibili. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go con le proprie credenziali. Su NOW servirà un abbonamento Sport che comprenda l’Europa League.
Milan, dal successo nel derby alla necessità di risalire in EuropaLe reti di Pulisic, Rabiot e Moreira hanno consegnato al Milan una vittoria importante contro l’Inter. Il 3-1 ha permesso ai rossoneri di reagire alla precedente sconfitta con il Bologna e di preparare l’appuntamento europeo con maggiore fiducia. In Europa League, però, il bilancio resta da migliorare: tre punti nelle prime tre giornate, con quattro gol segnati e cinque subiti. Il 3-0 incassato a Bournemouth ha complicato il cammino, in una partita condizionata dall’espulsione di Maignan nel primo tempo. Il portiere sarà quindi squalificato e dovrebbe lasciare spazio a Torriani. Amorim deve inoltre rinunciare a Saelemaekers, Chukwueze, Tomori, Loftus-Cheek e Gabbia. Le assenze potrebbero portare a una formazione con diversi giovani, chiamati a sostenere una gara importante senza perdere ordine.
Ferencvaros, tre vittorie europee e fiducia anche in campionatoIl Ferencvaros arriva a Milano con nove punti in tre partite di Europa League. Il 4-1 contro la Torreense ha confermato un avvio convincente, nel quale gli ungheresi hanno saputo sfruttare gli errori avversari e trovare soluzioni offensive diverse. Anche il campionato ha offerto un risultato positivo: il 2-0 sul Paks, con le reti di Dele e Zachariassen, ha portato il secondo successo consecutivo in NB I. La trasferta di San Siro richiederà una gestione attenta dei momenti senza pallone. La squadra di Borbely dovrà evitare di abbassarsi fino a perdere ogni possibilità di ripartire, mantenendo collegamenti tra centrocampo e attacco. Ötvös e Bero sono indicati tra gli indisponibili.
La chiave tattica di Milan-Ferencvaros: Cissé e Hutchinson tra le linee, attenzione alle ripartenzeIl 3-4-2-1 del Milan potrebbe trovare in Cissé e Hutchinson i giocatori necessari per muovere la difesa ungherese. Le loro ricezioni alle spalle di Corbu e Nagy permetterebbero ai rossoneri di avvicinarsi a Camarda senza dipendere soltanto dai cross. Moreira ed Estupiñán potrebbero dare ampiezza, costringendo gli esterni del Ferencvaros ad arretrare. Il Milan dovrà però accompagnare queste avanzate con coperture precise: perdere il pallone con entrambi gli esterni alti offrirebbe agli ospiti spazio ai lati della difesa a tre.
Per gli ungheresi, Zachariassen potrebbe essere il collegamento principale con Lisztes. Comotto e Jashari dovranno controllarne i movimenti, evitando che un difensore sia costretto a uscire troppo lontano dalla propria posizione. La qualità del possesso rossonero sarà decisiva anche per proteggere la porta di Torriani. Attaccare con pazienza e recuperare rapidamente le seconde palle potrebbe limitare le occasioni del Ferencvaros di correre verso l’area.
Le probabili formazioni di Milan-Ferencvaros: Torriani in porta, Ramos riferimento offensivoAmorim dovrebbe schierare Terracciano, Diawara e De Winter davanti a Torriani. Hutchinson e Bartesaghi sono attesi sulle corsie, con Musah e Jashari in mezzo. Cissé e Rabiot dovrebbero sostenere Goncalo Ramos.
Il Ferencvaros dovrebbe presentarsi con il 4-2-3-1. Davanti a Radnoti sono indicati Osvath, Raemaekers, Gomez e Lopez. Corbu e Nagy formeranno la mediana, mentre Yusuf, Zachariassen e Birmancevic agiranno alle spalle di Lisztes.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, Diawara, De Winter; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cissé, Rabiot; Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.
FERENCVAROS (4-2-3-1): Radnoti; Osvath, Raemaekers, Gomez, Lopez; Corbu, Nagy; Yusuf, Zachariassen, Birmancevic; Lisztes. Allenatore: Borbely.
La scheda della partita
- Competizione: Europa League 2026/27.
- Giornata: 4ª della League Phase.
- Data: giovedì 5 novembre 2026.
- Orario italiano: 18:45.
- Stadio: Giuseppe Meazza, Milano.
- Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.
- Streaming: NOW e Sky Go.
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