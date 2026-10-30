Il primo derby di campionato arriva dopo una serata difficile per il Milan e un altro successo dell’Inter. Sabato 31 ottobre 2026 alle 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza, rossoneri e nerazzurri si affrontano nella decima giornata di Serie A. La squadra di Ruben Amorim deve reagire al 4-2 subito contro il Bologna, mentre quella di Cristian Chivu vuole difendere la vetta condivisa con la Lazio. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Milan ha diciotto punti, sette in meno dei nerazzurri. Una distanza che dà ulteriore peso al confronto: i rossoneri possono accorciare, l’Inter ha l’occasione di allungare su una concorrente. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

DAZN e Sky trasmettono Milan-Inter: dove trovare la diretta

Milan, il derby chiede una risposta alla fragilità difensiva

, con calcio d’inizio alle. Gli abbonati Sky potranno seguire il derby su. La telecronaca Sky sarà affidata a, con il commento tecnico di. Per losaranno disponibili, secondo i contenuti inclusi nei rispettivi abbonamenti. DAZN permetterà la visione dal sito e dall’app sui dispositivi compatibili; su NOW servirà un Pass Sport che comprenda l’incontro. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go da computer, smartphone e tablet.La sconfitta contro ilha fermato l’imbattibilità del Milan in campionato. Prima del 4-2 di San Siro erano arrivate cinque vittorie e tre pareggi: un percorso positivo, ma gli ultimi incontri hanno evidenziato difficoltà nel proteggere la porta. In tre delle ultime quattro partite ufficiali i rossoneri hanno subito almeno due reti. Peril primo compito sarà quindi ritrovare distanze corrette tra i reparti, soprattutto quando la squadra perde il pallone dopo aver accompagnato l’azione con gli esterni. Il derby richiederà anche lucidità nella costruzione.può aiutare a gestire il possesso e scegliere quando accelerare, mentre gli inserimenti di Rabiot possono aggiungere presenza vicino alle punte. Pulisic e Ramos avranno bisogno di ricevere con continuità, evitando che l’Inter possa tenere il Milan lontano dall’area.

MILANO, ITALIA - 28 OTTOBRE: Alphadjo Cisse dell’AC Milan esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Milan e Bologna FC allo Stadio Giuseppe Meazza, il 28 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Inter, otto vittorie per arrivare al derby in testa

La chiave tattica: le corsie possono aprire il derby

L’Inter si presenta al derby con otto successi nelle prime nove giornate. La vittoria sul Venezia ha mantenuto i nerazzurri in vetta insieme alla Lazio, con una differenza reti migliore. Il risultato dell’ultimo turno, maturato anche attraverso due autoreti nel finale, consegna aaltri tre punti e la possibilità di preparare il derby da una posizione favorevole. La classifica permette all’Inter di affrontare il confronto con fiducia, ma la qualità offensiva del Milan richiederà attenzione anche nelle fasi di controllo. Nell’ipotesi di formazione proposta,sarà il riferimento centrale per far circolare il pallone e cambiare lato. Dimarco potrà offrire ampiezza a sinistra, mentre Thuram e Bonny avranno il compito di impegnare la difesa rossonera attraverso movimenti complementari.Con due possibilia confronto, il duello sulle fasce potrebbe incidere sulla capacità di entrambe le squadre di avanzare. Il Milan può cercare Hutchinson largo per puntare l’avversario e costringere un centrocampista nerazzurro ad allargarsi in copertura. In quel caso si aprirebbero spazi interni per Pulisic e per gli inserimenti delle mezzali. Sul lato opposto, l’Inter potrebbe utilizzare le combinazioni tra Dimarco e il centrocampista di parte per attaccare lo spazio alle spalle dell’esterno rossonero.

Per il Milan sarà importante coordinare l’uscita del difensore laterale con la copertura del centrocampo, evitando che un movimento verso la fascia lasci libero il corridoio centrale. Anche la pressione sui registi può orientare la partita. Se Modrić e Çalhanoğlu riceveranno senza opposizione, potranno cambiare lato e trovare gli esterni prima del ripiegamento avversario. Il rischio maggiore per entrambe sarà perdere il pallone con i reparti distanti: Pulisic da una parte e Thuram dall’altra possono sfruttare proprio quei momenti per attaccare la profondità.

VENEZIA, ITALIA - 28 OTTOBRE: Piotr Zielinski dell’FC Internazionale durante la partita di Serie A tra Venezia FC e FC Internazionale allo Stadio Pier Luigi Penzo, il 28 ottobre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Le probabili formazioni di Milan-Inter: Pulisic con Ramos, ipotesi Thuram-Bonny

Il, affidando la porta a Maignan. Tomori, De Winter e Pavlović sono i candidati per la difesa a tre. Hutchinson e Bartesaghi potrebbero occupare le corsie, con Modrić, Jashari e Rabiot nella zona centrale. Davanti, l’ipotesi è la coppia composta da Pulisic e Ramos.

Per l’Inter, nell’undici indicato, il modulo è il 3-5-2. Provedel è proposto tra i pali, con Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto in difesa. Diouf e Dimarco occuperebbero le fasce, mentre Sučić, Çalhanoğlu e Zieliński comporrebbero il centrocampo. In attacco sono indicati Thuram e Bonny. Le scelte restano da confermare: le anticipazioni della vigilia presentano alternative in diversi ruoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Hutchinson, Modrić, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sučić, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

La programmazione del derby della Madonnina