Due sconfitte diverse, ma la stessa necessità di reagire accompagnano Monza-Atalanta, in programma domenica 8 novembre 2026 alle 15:00 allo stadio Brianteo. Nell’undicesima giornata di Serie A, i padroni di casa cercano punti per lasciare la zona retrocessione, mentre i nerazzurri vogliono interrompere una serie di quattro partite di campionato senza vittorie. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Monza è diciottesimo con sette punti, a una lunghezza dal diciassettesimo posto. L’Atalanta ne ha undici ed è tredicesima, una posizione che rende ancora più importante il confronto prima della sosta. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Come guardare Monza-Atalanta sul televisore e online

Monza, Varela segna ma il vantaggio resta difficile da difendere

, con calcio d’inizio alle. Per seguire la partita in televisione si può utilizzare l’app della piattaforma su una smart TV compatibile oppure accedere attraverso una console o un dispositivo supportato collegato al televisore. La direttasarà disponibile sull’e sul sito della piattaforma da computer. Serve un abbonamento che comprenda la Serie A. Gli utenti con l’opzione Zona DAZN attiva possono inoltre consultare la guida dei canali dedicati per verificare la programmazione dell’incontro.Il rigore diaveva messo il Monza nelle condizioni di gestire il vantaggio sul campo del Bologna. I brianzoli hanno però subito il pareggio di Pobega e, nella ripresa, la rete decisiva di Bernardeschi. Ilha portato a sette le sconfitte nelle prime dieci giornate. Il problema riguarda soprattutto la protezione della propria area. Ilha segnato, ma ne ha incassati. La produzione offensiva ha quindi consentito alla squadra di restare in partita in più occasioni, senza essere accompagnata da una tenuta difensiva sufficiente per raccogliere punti con continuità.

Contro l’Atalanta, Juric dovrebbe confermare Varela come riferimento avanzato, con Zeballos e Mota alle sue spalle. Il loro contributo sarà importante anche quando i nerazzurri avranno il pallone. Se uno dei due riesce a disturbare la costruzione e l’altro rimane vicino alla punta, il Monza può recuperare senza perdere subito la possibilità di ripartire. A centrocampo Akinsanmiro è indicato accanto a Foe Ondoa, con Colombo ancora in corsa per una maglia. La coppia dovrà aiutare i difensori a controllare le ricezioni dei trequartisti atalantini, evitando che la linea arretrata venga trascinata troppo lontano dall’area.

Atalanta, Sarri cerca una prestazione che duri oltre il primo tempo

Loha aggravato un momento già complicato. L’Atalanta aveva creato alcune occasioni nella prima frazione, ma dopo lo svantaggio ha perso progressivamente efficacia e compattezza. La scelta del ritiro è arrivata proprio dalla necessità di lavorare sulla reazione della squadra nei passaggi difficili. Archiviato l’impegno di Conference League, Sarri torna a concentrarsi sul campionato.

A Monza servirà ritrovare continuità dentro la stessa partita, mantenendo distanze corte anche quando un attacco non si conclude o quando gli avversari riescono a superare la prima pressione. Il rientro di Scamacca amplia le possibilità per il ruolo di centravanti, anche se Krstovic resta nell’undici ipotizzato. Alle sue spalle sono attesi Elmas, De Ketelaere e Rowe, con Zalewski che può contendere un posto al macedone. Ederson e Pasalic dovrebbero invece comporre la coppia centrale.

La chiave tattica passa dalle ricezioni di De Ketelaere

Ile ilpossono creare un confronto delicato nello spazio davanti alla difesa brianzola.proverà a ricevere alle spalle dei due centrocampisti avversari, costringendo uno dei centrali a scegliere se uscire o restare vicino a Varela e agli altri riferimenti difensivi. Se un difensore del Monza rompe la linea per seguirlo, Krstovic può cercare il corridoio che si apre. Per i brianzoli sarà quindi importante che Akinsanmiro e Foe Ondoa si alternino nelle uscite, senza muoversi entrambi verso il pallone.

L’Atalanta dovrà prestare attenzione alla situazione opposta. Con Zappacosta e Bernasconi alti, Zeballos e Mota potrebbero trovare spazio ai lati di Ederson e Pasalic. Un primo passaggio preciso verso uno dei due permetterebbe a Varela di attaccare la porta mentre la difesa nerazzurra sta ancora arretrando. Anche le palle inattive meritano attenzione. Il Monza, seguito sempre con tanta passione, ha sofferto queste situazioni contro il Bologna e dovrà controllare sia il primo duello sia le respinte, sulle quali l’Atalanta potrebbe prolungare la pressione.

Le probabili formazioni di Monza-Atalanta, Varela davanti e Krstovic insidiato da Scamacca

Juric dovrebbe affidarsi a Tornqvist tra i pali, con Kouadio, Goglichidze e Lucchesi nella difesa a tre. Birindelli e Mangas sono attesi sulle corsie, mentre Akinsanmiro e Foe Ondoa comporrebbero la mediana. Zeballos e Mota dovrebbero sostenere Varela.

Atalanta. Sarri dovrebbe schierare Carnesecchi in porta e una linea difensiva composta da Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi. Ederson e Pasalic sono indicati davanti alla retroguardia. Sulla trequarti spazio a Elmas, De Ketelaere e Rowe, alle spalle di Krstovic.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Zeballos, Mota; Varela. Allenatore: Ivan Juric.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri.

La scheda della partita