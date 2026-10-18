Il Cagliari continua a sorprendere e adesso vuole capire quanto può durare questo momento. Monza-Cagliari si gioca lunedì 19 ottobre alle 18:30, con i rossoblù che arrivano in Brianza da quarti in classifica e soprattutto dopo essere usciti indenni anche dal confronto con la Juventus. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per il Monza la partita ha tutt’altro significato. La sconfitta per 3-1 contro la Lazio ha lasciato la squadra di Juric a quattro punti e ha evidenziato nuovamente quelle difficoltà che stanno condizionando l’avvio di campionato. All’Olimpico i brianzoli hanno reagito nella ripresa, ma soltanto dopo un primo tempo giudicato molto negativamente dallo stesso allenatore. Contro una delle squadre più in forma di questo inizio di stagione servirà cambiare approccio fin dal primo minuto. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Monza-Cagliari in TV e streaming: dove vedere la partita

Monza, Juric vuole rivedere la squadra del secondo tempo dell’Olimpico

. L’incontro è valido per la settima giornata della Serie A 2026/27. La partita sarà disponibile. Gli abbonati potranno seguirla attraverso l’app della piattaforma utilizzando Smart TV e tutti gli altri dispositivi compatibili. Monza-Cagliari sarà naturalmente disponibile ancheattraverso computer, smartphone e tablet. Per gli utenti che hanno attivato la relativa opzione tramite Sky resta inoltre disponibile la visione attraversospiegano perché ilabbia già bisogno di punti. I brianzoli hanno vinto una sola partita e ne hanno pareggiata un’altra, ritrovandosi a quota quattro insieme ad altre squadre coinvolte nella parte bassa della classifica. La trasferta contro laha mostrato due versioni completamente differenti della formazione di Juric. Nel primo tempo il Monza ha subito due reti e non è riuscito a sviluppare quanto preparato durante la settimana. Dopo l’intervallo è invece arrivata una reazione importante: nonostante l’espulsione di Lucchesi, i brianzoli hanno riaperto la partita e sono andati vicini anche al pareggio prima del definitivo 3-1.

Il problema più evidente rimane la fase difensiva. Quindici gol subiti in sei giornate, per una media di 2,5 a partita, rappresentano un dato troppo pesante. Il Monza ha segnato nove volte e quindi non è rimasto privo di soluzioni offensive, ma troppo spesso quanto costruito davanti è stato vanificato dagli errori nella propria metà campo. Juric dovrebbe affidare il centro dell’attacco a Varela, con Mota e Ngonge favoriti per muoversi alle sue spalle. Resta comunque disponibile l’opzione Zeballos. Birindelli e Mangas presidieranno invece le corsie nel 3-4-2-1 brianzolo.

ROMA, ITALIA - 11 OTTOBRE: Saba Goglichidze dell'AC Monza festeggia il primo gol della sua squadra con Manga Foe Ondoa durante la partita di Serie A tra SS Lazio e AC Monza allo Stadio Olimpico l'11 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Cagliari quarto e imbattuto da quattro partite: Pisacane non vuole fermarsi

Ilarriva in Lombardia con uno scenario completamente differente. I rossoblù hanno raccoltoe occupano il quarto posto, risultato costruito attraverso una serie di prestazioni che hanno progressivamente aumentato fiducia e ambizioni. L’ultima conferma è arrivata contro la. Il Cagliari è andato vicino a un altro risultato prestigioso, portandosi in vantaggio prima di essere raggiunto dai bianconeri. Pisacane ha apprezzato soprattutto l’atteggiamento della squadra, capace di giocare la propria partita senza limitarsi a difendere il risultato.

Una delle grandi storie di questo avvio è quella di Daniel Maldini. Il gol contro la Juventus è stato il quarto consecutivo in campionato e ne ha confermato il peso all’interno del nuovo sistema offensivo rossoblù. A Monza dovrebbe nuovamente partire alle spalle di Mendy insieme a Massolin. Pisacane può inoltre contare su un centrocampo con caratteristiche complementari. Adopo garantisce fisicità, Winks qualità nella gestione del possesso e Romano può accompagnare maggiormente l’azione. Un equilibrio che finora ha permesso al Cagliari di affrontare anche avversari sulla carta superiori senza snaturarsi.

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La chiave tattica: il Monza deve impedire al Cagliari di giocare tra le linee

Ile ilconcentrano molti uomini nella zona centrale del campo. Proprio lì può essere decisa una parte importante della partita. Ilavrà bisogno soprattutto di compattezza. Folorunsho e Akinsanmiro non potranno essere lasciati soli quando Maldini e Massolin si abbasseranno tra le linee, perché il Cagliari avrebbe la possibilità di creare una superiorità numerica proprio davanti alla difesa brianzola. In fase offensiva, invece, i padroni di casa possono cercare di allargare maggiormente il gioco.

Birindelli e Mangas possono costringere il Cagliari ad aprire il proprio blocco e creare così spazi centrali per Mota e Ngonge. Varela dovrà poi offrire profondità e tenere occupati Mina e Rodriguez. Il primo obiettivo di Juric sarà comunque evitare quanto accaduto all’Olimpico. Un’altra partenza negativa contro una squadra che attraversa un momento di grande fiducia rischierebbe di rendere immediatamente molto complicata la partita.

Varela guida il Monza, Maldini ancora alle spalle di Mendy: le probabili formazioni di Monza-Cagliari

Juric dovrebbe confermare il 3-4-2-1 . Tornqvist sarà il portiere, con Kouadio,e Carboni nella difesa a tre. Birindelli e Mangas agiranno sulle corsie, mentre Akinsanmiro e Folorunsho formeranno la coppia centrale. Ngonge e Mota sono favoriti alle spalle di Varela.

Pisacane dovrebbe rispondere con il 4-3-2-1. Caprile tra i pali, Zé Pedro, Rodriguez, Mina e Obert in difesa. Adopo, Winks e Romano formeranno il centrocampo, mentre Massolin e Maldini agiranno alle spalle di Mendy.

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Ngonge, Mota; Varela. Allenatore: Ivan Juric.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Mina, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Monza-Cagliari: data, orario, TV e streaming