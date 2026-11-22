Varela e Pellegrino non bastano per costruire una classifica tranquilla: Monza e Fiorentina arrivano al confronto con la necessità di proteggere meglio quanto producono in attacco. Monza-Fiorentina, in programma lunedì 23 novembre 2026 alle 20:45 all’U-Power Stadium, conclude la dodicesima giornata di Serie A e offre a entrambe l’occasione di guadagnare terreno nello scontro diretto. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I brianzoli cercano di fermare una sequenza di quattro sconfitte. I viola hanno invece raccolto cinque punti negli ultimi tre incontri, ma devono ancora trovare l’equilibrio necessario per uscire stabilmente dalla zona di pericolo. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Monza-Fiorentina

, con inizio alle. L’incontro sarà disponibile anche su, attraverso l’applicazione sulle smart TV e sui dispositivi compatibili. La copertura sarà integrale. Lasarà affidata a, con il commento tecnico di. Per accedere alla partita occorre un abbonamento che comprenda l’evento; la visione in 4K richiede inoltre un’offerta e un dispositivo abilitati.

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Il momento del Monza

La pausa per le nazionali ha interrotto un periodo difficile per il, battuto in successione da. L’ultimo stop, arrivato per 0-1, ha coinciso anche con la prima partita di campionato senza reti realizzate. La produzione offensiva ha finora consentito ai biancorossi di restare competitivi, soprattutto grazie a Gustavo Varela , autore di nove gol nelle prime dieci presenze. Il contributo dell’attaccante uruguaiano ha però bisogno di essere accompagnato da una maggiore tenuta collettiva. Il recupero dell'espertoamplia le possibilità a centrocampo. Per invertire la tendenza servirà soprattutto evitare che gli attacchi interrotti diventino occasioni immediate per gli avversari.

MONZA, ITALIA – 8 NOVEMBRE 2026: Gustavo Varela del Monza riceve il premio di miglior giovane del mese durante la partita di Serie A tra Monza e Atalanta all’U-Power Stadium di Monza. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Il momento della Fiorentina

Laha cominciato a muovere la classifica con maggiore regolarità: il successo sulè arrivato tra i pareggi contro. Otto reti in tre partite hanno mostrato le risorse dell’attacco, mentre i sei gol incassati nello stesso periodo ricordano quanto resti da sistemare. La crescita dei risultati passa anche dal rendimento di, diventato una soluzione importante accanto a. Il suo recupero permette a Vanoli di conservare diverse possibilità nella scelta degli uomini offensivi. La trasferta dirichiederà però una gestione più attenta del pallone: perdere il possesso con la squadra sbilanciata significherebbe favorire proprio le accelerazioni sulle quali i brianzoli costruiscono parte del loro gioco.

FIRENZE, ITALIA – 8 NOVEMBRE 2026: Alieu Njie della Fiorentina esulta dopo aver segnato durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Juventus allo stadio Artemio Franchi di Firenze. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Gonçalves tra le linee, Varela in profondità: la chiave tattica del match

Le probabili formazioni di Monza-Fiorentina

potrebbe cercare spazio ai lati di, favorendo le combinazioni cone gli attacchi all’area di, partendo da sinistra, può invece mettere sotto pressione la catena composta da Birindelli e Kouadio. Ilproverà a rispondere attraverso, cercando rapidamentealle spalle dei centrali. Persarà importante schermare quei passaggi, mentredovrà scegliere quando avanzare senza lasciare a Mastantuono campo per ripartire.Ilpotrebbe schierarsi con il, affidando ail compito di accompagnare Varela. Le condizioni di Robinson restano da verificare, concome alternativa.è un’opzione sulla destra, dove può trovare spazio anche Touré; il recupero di Pessina aggiunge una possibilità per la mediana.

Per la Fiorentina l’assetto diventa un 4-2-3-1: Pedro Gonçalves agirà centralmente alle spalle di Pellegrino, con Mastantuono e Njie sulle corsie. Ndour e Fagioli compongono l’ipotesi di coppia centrale, pur con Oulai in concorrenza. In difesa Ranieri insidia Viery per affiancare Drăgușin. Restano fuori Parisi e Pongračić.

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Ivan Jurić.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Viery, João Mário; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. Allenatore: Paolo Vanoli.

Orario e informazioni essenziali di Monza-Fiorentina