Monza-Fiorentina conclude la dodicesima giornata con un confronto importante nella parte bassa della classifica
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Varela e Pellegrino non bastano per costruire una classifica tranquilla: Monza e Fiorentina arrivano al confronto con la necessità di proteggere meglio quanto producono in attacco. Monza-Fiorentina, in programma lunedì 23 novembre 2026 alle 20:45 all’U-Power Stadium, conclude la dodicesima giornata di Serie A e offre a entrambe l’occasione di guadagnare terreno nello scontro diretto. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
I brianzoli cercano di fermare una sequenza di quattro sconfitte. I viola hanno invece raccolto cinque punti negli ultimi tre incontri, ma devono ancora trovare l’equilibrio necessario per uscire stabilmente dalla zona di pericolo. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Su quale canale vedere Monza-FiorentinaMonza-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con inizio alle 20:45. L’incontro sarà disponibile anche su DAZN, attraverso l’applicazione sulle smart TV e sui dispositivi compatibili. La copertura sarà integrale. La telecronaca Sky sarà affidata a Davide Polizzi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Per accedere alla partita occorre un abbonamento che comprenda l’evento; la visione in 4K richiede inoltre un’offerta e un dispositivo abilitati.
Le opzioni per seguire il posticipo online comprendono NOW, Sky Go e DAZN. Su NOW sarà necessario il Pass Sport; Sky Go consentirà invece l’accesso agli abbonati Sky abilitati, secondo i contenuti inclusi nel contratto. DAZN proporrà la diretta tramite sito e applicazione, con un piano che includa la Serie A. Computer, smartphone e tablet permetteranno quindi di seguire la partita anche lontano dal televisore. Prima dell’inizio è utile controllare l’accesso all’account e individuare l’evento nella programmazione del servizio scelto.
Il momento del MonzaLa pausa per le nazionali ha interrotto un periodo difficile per il Monza, battuto in successione da Torino, Napoli, Bologna e Atalanta. L’ultimo stop, arrivato per 0-1, ha coinciso anche con la prima partita di campionato senza reti realizzate. La produzione offensiva ha finora consentito ai biancorossi di restare competitivi, soprattutto grazie a Gustavo Varela, autore di nove gol nelle prime dieci presenze. Il contributo dell’attaccante uruguaiano ha però bisogno di essere accompagnato da una maggiore tenuta collettiva. Il recupero dell'esperto Pessina e Folorunsho amplia le possibilità a centrocampo. Per invertire la tendenza servirà soprattutto evitare che gli attacchi interrotti diventino occasioni immediate per gli avversari.
Il momento della FiorentinaLa Fiorentina ha cominciato a muovere la classifica con maggiore regolarità: il successo sul Sassuolo è arrivato tra i pareggi contro Atalanta e Juventus. Otto reti in tre partite hanno mostrato le risorse dell’attacco, mentre i sei gol incassati nello stesso periodo ricordano quanto resti da sistemare. La crescita dei risultati passa anche dal rendimento di Njie, diventato una soluzione importante accanto a Mastantuono e Pellegrino. Il suo recupero permette a Vanoli di conservare diverse possibilità nella scelta degli uomini offensivi. La trasferta di Monza richiederà però una gestione più attenta del pallone: perdere il possesso con la squadra sbilanciata significherebbe favorire proprio le accelerazioni sulle quali i brianzoli costruiscono parte del loro gioco.
Gonçalves tra le linee, Varela in profondità: la chiave tattica del matchPedro Gonçalves potrebbe cercare spazio ai lati di Akinsanmiro e Foe Ondoa, favorendo le combinazioni con Mastantuono e gli attacchi all’area di Pellegrino. Njie, partendo da sinistra, può invece mettere sotto pressione la catena composta da Birindelli e Kouadio. Il Monza proverà a rispondere attraverso Mota e Robinson, cercando rapidamente Varela alle spalle dei centrali. Per Ndour e Fagioli sarà importante schermare quei passaggi, mentre Mangas dovrà scegliere quando avanzare senza lasciare a Mastantuono campo per ripartire.
Le probabili formazioni di Monza-FiorentinaIl Monza potrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, affidando a Mota e Robinson il compito di accompagnare Varela. Le condizioni di Robinson restano da verificare, con Zeballos come alternativa. Birindelli è un’opzione sulla destra, dove può trovare spazio anche Touré; il recupero di Pessina aggiunge una possibilità per la mediana.
Per la Fiorentina l’assetto diventa un 4-2-3-1: Pedro Gonçalves agirà centralmente alle spalle di Pellegrino, con Mastantuono e Njie sulle corsie. Ndour e Fagioli compongono l’ipotesi di coppia centrale, pur con Oulai in concorrenza. In difesa Ranieri insidia Viery per affiancare Drăgușin. Restano fuori Parisi e Pongračić.
MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Ivan Jurić.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Viery, João Mário; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. Allenatore: Paolo Vanoli.
Orario e informazioni essenziali di Monza-Fiorentina
- Partita: Monza-Fiorentina.
- Competizione: Serie A 2026/27, dodicesima giornata.
- Data: lunedì 23 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 20:45.
- Stadio: U-Power Stadium, Brianteo, Monza.
- Diretta TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; DAZN tramite app sui dispositivi compatibili.
- Streaming: NOW, Sky Go e DAZN.
- Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1.
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