Dove vedere Germania-Olanda in diretta TV e streaming

A Berlino si decide il primo posto del Gruppo 2: la Germania di Klopp sfida l’Olanda di Xavi, reduce dal 7-0 alla Grecia.
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Berlino chiude il girone con il verdetto più atteso: l’Olanda, prima con 11 punti, ospita una Germania ferma a 8, a pari merito con la Grecia. Il quadro è aperto, con tre squadre ancora in corsa per il primato e il peso di una serata da dentro o fuori. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365
L’esito dipende anche dal campo parallelo: i tedeschi, per sperare nel primo posto, devono vincere e allo stesso tempo contare su un passo falso greco contro la Serbia ultima. In caso di arrivo a pari punti, la classifica avulsa penalizzerebbe la Grecia, travolta 7-0 proprio dagli olandesi.
All’andata, il 24 settembre, finì 1-1. Nella storia della Nations League, tra le due nazionali, il bilancio è di una vittoria a testa e tre pareggi, con otto gol olandesi contro sei tedeschi. Il tabù dello 0-0, poi, resiste da oltre vent’anni. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.
Dove vedere Germania-Olanda in diretta TV e streamingGermania-Olanda, sesta e ultima giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 all’Olympiastadion di Berlino. La diretta televisiva va in onda su Sky Sport Arena (canale 204). Per lo streaming si può usare l’app Sky Go, riservata ai clienti Sky, oppure NOW, con app e sito.
Il momento di forma della Germania
La nuova Germania di Jürgen Klopp ha cambiato passo dopo un avvio complicato. Il percorso è iniziato con l’1-1 contro l’Olanda e con la sconfitta per 0-1 con la Grecia, poi sono arrivati il 2-0 alla Serbia all’Allianz Arena e lo 0-0 ad Atene, nel ritorno con i greci. L’ultima uscita ha confermato la crescita: 1-3 a Belgrado sulla Serbia, in una serata di sostanza e solidità.
Il bilancio parla di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con sei gol segnati e tre subiti: una squadra equilibrata, più cinica che spettacolare, che ritrova fiducia con il passare delle partite. La spina dorsale è collaudata, con Kimmich e Pavlovic in mediana, Wirtz tra le linee e Havertz nel ruolo di riferimento offensivo.
Il momento di forma dell'Olanda
La squadra di Xavi ha avuto un percorso senza sconfitte, con tre vittorie e due pareggi, quattordici gol segnati e cinque subiti. L’avvio è stato altalenante, con l’1-1 in casa con la Germania, poi sono arrivati il 2-1 a Belgrado, il 2-2 con la Grecia, rimontata da un doppio svantaggio, e il 2-1 interno alla Serbia.
La notte da ricordare è quella di venerdì: 7-0 alla Grecia, una vera lezione di calcio, che ha portato gli Orange in testa al girone. Il gruppo ha trovato un’identità offensiva ben definita: Malen, Summerville e Gakpo guidano l’attacco, mentre Reijnders e Veerman dettano i tempi in mezzo al campo.
La chiave tattica della partita
La Germania dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, l’Olanda con il 4-3-3. I padroni di casa costruiscono dal baricentro Kimmich-Pavlovic, con Wirtz libero di muoversi alle spalle di Havertz e gli esterni Gruda e Scherhant a dare ampiezza. Gli ospiti rispondono con il trio di centrocampo Reijnders-De Jong-Veerman e un tridente rapido.
Per i tedeschi, il protagonista può essere Wirtz: il suo movimento tra le linee è decisivo per sbloccare una partita bloccata, e la qualità sulla trequarti ne fa il giocatore capace di decidere da solo. Per gli olandesi, il nome è Malen: l’attaccante della Roma, riferimento centrale di un tridente in fiducia dopo il 7-0, ha il compito di sfruttare gli spazi lasciati dalla linea alta tedesca.
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Le probabili formazioni di Germania-Olanda
Klopp dovrebbe affidarsi a una formazione collaudata, con ter Stegen in porta e Havertz unica punta; Treu e Mittelstadt sono attesi sulle corsie difensive. Xavi conferma l’asse Reijnders-De Jong-Veerman e il tridente Gakpo-Malen-Summerville, con Timber a sinistra.
Germania (4-2-3-1): ter Stegen; Treu, Tah, Thiaw, Mittelstadt; Pavlovic, Kimmich; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz. Allenatore: Jurgen Klopp
Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van de Ven, Van Hecke, Timber; Reijnders, De Jong, Veerman; Gakpo, Malen, Summerville. Allenatore: Xavi
Germania-Olanda: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà lunedì 16 novembre
- Partita: Germania-Olanda
- Competizione: Nations League
- Data: lunedì 16 novembre
- Orario: 20:45
- Stadio: Olympiastadion di Berlino
- Diretta tv: Sky
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