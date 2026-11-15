Berlino chiude il girone con il verdetto più atteso: l’Olanda, prima con 11 punti, ospita una Germania ferma a 8, a pari merito con la Grecia. Il quadro è aperto, con tre squadre ancora in corsa per il primato e il peso di una serata da dentro o fuori. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

L’esito dipende anche dal campo parallelo: i tedeschi, per sperare nel primo posto, devono vincere e allo stesso tempo contare su un passo falso greco contro la Serbia ultima. In caso di arrivo a pari punti, la classifica avulsa penalizzerebbe la Grecia, travolta 7-0 proprio dagli olandesi.

All’andata, il 24 settembre, finì 1-1. Nella storia della Nations League, tra le due nazionali, il bilancio è di una vittoria a testa e tre pareggi, con otto gol olandesi contro sei tedeschi. Il tabù dello 0-0, poi, resiste da oltre vent’anni. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Germania-Olanda in diretta TV e streaming

Il momento di forma della Germania

, sesta e ultima giornata del Gruppo 2 della Lega A di, si giocaall’. La diretta televisiva va in onda su(canale 204). Per lo streaming si può usare l’app, riservata ai clienti Sky, oppure, con app e sito.

La nuova Germania di Jürgen Klopp ha cambiato passo dopo un avvio complicato. Il percorso è iniziato con l’1-1 contro l’Olanda e con la sconfitta per 0-1 con la Grecia, poi sono arrivati il 2-0 alla Serbia all’Allianz Arena e lo 0-0 ad Atene, nel ritorno con i greci. L’ultima uscita ha confermato la crescita: 1-3 a Belgrado sulla Serbia, in una serata di sostanza e solidità.

Il bilancio parla di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con sei gol segnati e tre subiti: una squadra equilibrata, più cinica che spettacolare, che ritrova fiducia con il passare delle partite. La spina dorsale è collaudata, con Kimmich e Pavlovic in mediana, Wirtz tra le linee e Havertz nel ruolo di riferimento offensivo.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 1 OTTOBRE: Jurgen Klopp, allenatore della Germania, applaude i tifosi dopo la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Germania e Serbia all'Allianz Arena il 1° ottobre 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il momento di forma dell'Olanda

La squadra di Xavi ha avuto un percorso senza sconfitte, con tre vittorie e due pareggi, quattordici gol segnati e cinque subiti. L’avvio è stato altalenante, con l’1-1 in casa con la Germania, poi sono arrivati il 2-1 a Belgrado, il 2-2 con la Grecia, rimontata da un doppio svantaggio, e il 2-1 interno alla Serbia.

La notte da ricordare è quella di venerdì: 7-0 alla Grecia, una vera lezione di calcio, che ha portato gli Orange in testa al girone. Il gruppo ha trovato un’identità offensiva ben definita: Malen, Summerville e Gakpo guidano l’attacco, mentre Reijnders e Veerman dettano i tempi in mezzo al campo.

La chiave tattica della partita

La Germania dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, l’Olanda con il 4-3-3. I padroni di casa costruiscono dal baricentro Kimmich-Pavlovic, con Wirtz libero di muoversi alle spalle di Havertz e gli esterni Gruda e Scherhant a dare ampiezza. Gli ospiti rispondono con il trio di centrocampo Reijnders-De Jong-Veerman e un tridente rapido.

Per i tedeschi, il protagonista può essere Wirtz: il suo movimento tra le linee è decisivo per sbloccare una partita bloccata, e la qualità sulla trequarti ne fa il giocatore capace di decidere da solo. Per gli olandesi, il nome è Malen: l’attaccante della Roma, riferimento centrale di un tridente in fiducia dopo il 7-0, ha il compito di sfruttare gli spazi lasciati dalla linea alta tedesca.

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Le probabili formazioni di Germania-Olanda

Klopp dovrebbe affidarsi a una formazione collaudata, con ter Stegen in porta e Havertz unica punta; Treu e Mittelstadt sono attesi sulle corsie difensive. Xavi conferma l’asse Reijnders-De Jong-Veerman e il tridente Gakpo-Malen-Summerville, con Timber a sinistra.

Germania (4-2-3-1): ter Stegen; Treu, Tah, Thiaw, Mittelstadt; Pavlovic, Kimmich; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz. Allenatore: Jurgen Klopp

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van de Ven, Van Hecke, Timber; Reijnders, De Jong, Veerman; Gakpo, Malen, Summerville. Allenatore: Xavi

Germania-Olanda: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Germania-Olanda

: Germania-Olanda Competizione : Nations League

: Nations League Data : lunedì 16 novembre

: lunedì 16 novembre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Olympiastadion di Berlino

: Olympiastadion di Berlino Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà lunedì 16 novembre