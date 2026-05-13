Al Gillette Stadium va in scena una delle sfide più interessanti di questo turno di MLS, con i New England Revolution che ospitano un Nashville in piena corsa per il vertice della classifica. Le due squadre arrivano all’appuntamento separate da appena due punti e con numeri molto simili sul piano del rendimento recente, ma costruiti in modo diverso. New England ha trasformato il fattore campo nella propria arma principale: sei vittorie consecutive in casa e grande intensità offensiva; Nashville, invece, può contare su una delle migliori difese del campionato. Guarda ora il Match tra New England e Nashville GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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New England-Nashville: probabili formazioni

New England Revolution (4-3-3): Turner, Sands, Kohler, Fofana, Miller, Raines, Gil, Yusuf, Langoni, Turgeman, Yow.

Nashville SC (4-3-3): Schwake, Najar, Palacios, Maher, Lovitz, Muyl, Acosta, Corcoran, Espinoza, Mukhtar, Qasem.

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