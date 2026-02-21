Nottingham Forest-Liverpool, dove vederla in diretta TV e streaming

Il Forest, guidato dal nuovo allenatore Vitor Pereira, sta vivendo un momento complicato. Nelle ultime cinque partite, la squadra di casa ha raccolto solo una vittoria, oltre a 3 pareggi e una sconfitta, dati che non fanno sperare molto di buono in vista dell'incontro con un Liverpool a caccia di un posto in Europa. I 25 gol segnati contro i 38 subiti sono lo specchio delle condizioni di una squadra che, ora più che mai, ha bisogno urgente di un cambio di passo.