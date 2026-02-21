Il Nottingham Forest di Vitor Pereira, ancora fresco di insediamento, attende il Liverpool campione in carica per l'incontro valido per la 27^ giornata di Premier League. Per i Tricky Trees potrebbe essere il test più severo della stagione, che li vede già zoppicanti: i padroni di casa si presentano da diciassettesimi in classifica con 27 punti, troppo pochi per allontanare lo spettro retrocessione, e con il West Ham che scalpita a tre punti di distacco; i Merseysiders ora sono al sesti con 42 punti, recentemente scavalcati dal Chelsea ( a 44 punti) e dal Manchester United (45). Appuntamento fissato per domenica 22 febbraio 2026 al City Ground di Nottingham. Calcio d'inizio fissato per le ore 15:00 italiane.
Premier Ligue
Nottingham Forest-Liverpool, dove vederla in diretta TV e streaming
Se per i ragazzi di Pereira perdere punti potrebbe essere rischioso, anche i Reds stanno faticando, e una mancata vittoria significherebbe vedere le prime posizioni allontanarsi ancora. La gara quindi si preannuncia interessante.
Dove vedere Nottingham Forest-Liverpool in diretta TV e streaming gratis
Nottingham Forest-Liverpool, in programma domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15:00, è un incontro valido per la 27^ giornata di Premier League. La diretta dell'incontro sarà disponibile per gli abbonati in su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.
Nottingham Forest-Liverpool, come arrivano le due squadre
Il Forest, guidato dal nuovo allenatore Vitor Pereira, sta vivendo un momento complicato. Nelle ultime cinque partite, la squadra di casa ha raccolto solo una vittoria, oltre a 3 pareggi e una sconfitta, dati che non fanno sperare molto di buono in vista dell'incontro con un Liverpool a caccia di un posto in Europa. I 25 gol segnati contro i 38 subiti sono lo specchio delle condizioni di una squadra che, ora più che mai, ha bisogno urgente di un cambio di passo.
Nell'altra metà campo, il Liverpool di Arne Slot, in campionato sta faticando a trovare continuità. Con un pareggio, 2 sconfitte e 2 vittorie (l'ultima contro il neopromosso Sunderland) nelle ultime cinque partite, i Reds devono affrettarsi a dimostrare di avere carattere e di poter impensierire le dirette avversarie Chelsea e United. Le 41 reti segnate e le 35 subite dimostrano buone capacità offensive, ma anche qualche problema in difesa ancora da risolvere.
Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Liverpool—
Nottingham Forest (4-2-3-1): Gunn; Aina, Milenkovic, AldereteMorato, Williams; Anderson, Sangare; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus. All: Vitor Pereira
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Ekitike; Gakpo. All: Arne Slot
