L'Olimpia Milano apre il proprio cammino nella nuova stagione di LBA davanti al pubblico dell'Unipol Forum di Assago, dove affronterà la Pallacanestro Trieste nella prima giornata di campionato. Una sfida che arriva dopo un avvio già intenso per la formazione di Peppe Poeta, reduce dal trionfo in Supercoppa e dall'impegno europeo contro il Partizan Belgrado. Per i biancorossi sarà anche l'occasione per ricevere lo stendardo celebrativo del titolo conquistato nella stagione 2025/26, il 32° Scudetto nella storia del club. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Dall'altra parte ci sarà una Trieste pronta a misurarsi subito con i campioni d'Italia nel primo appuntamento ufficiale della propria stagione. La formazione di Francesco Taccetti arriva all'Unipol Forum con l'intenzione di giocare una pallacanestro aggressiva e ad alto ritmo per provare ad invertire un trend negativo che li ha visti uscire sconfitti dal parquet milanese negli ultimi cinque precedenti. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Olimpia Milano-Trieste in TV e streaming

Olimpia Milano-Trieste si gioca domenica 27 settembre alle ore 16:00 all'Unipol Forum di Milano ed è valida per il primo turno della Serie A di Basket (LBA) 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky (Sky Sport Basket) e su LBA TV. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in chiaro su Cielo e in streaming tramite le app di Sky (Sky Go) e LBA TV, disponibili e scaricabili su PC, tablet e smartphone.

Qui Olimpia Milano

Qui Trieste

Olimpia Milano-Trieste, probabili formazioni

L'si presenta alla prima giornata con alle spalle unavinta contro Venezia e una trasferta europea a Belgrado, due appuntamenti che hanno già fornito indicazioni sul nuovo gruppo a disposizione di Poeta. Il roster può contare su esperienza e qualità in tutti i reparti, con giocatori come Shavon Shields, Nikola Mirotić, Stefano Tonut e il rientrante Devon Hall chiamati a guidare una squadra che punta a combinare fisicità, controllo del ritmo e capacità di creare vantaggi offensivi. Proprio Hall ha sottolineato l'importanza di giocare in velocità e di sfruttare la presenza di lunghi capaci di attaccare gli spazi, oltre alla qualità dei tiratori per aprire il campo. L'unica assenza è quella di Garrison Mathews, fermato da un problema muscolare. Resta inoltre da valutare la gestione delle energie, considerando il poco tempo trascorso dalla trasferta di Eurolega contro il Partizan, persa 92-76.Per, quella contro Milano rappresenta il debutto ufficiale della stagione e arriva dopo una preparazione caratterizzata anche da un roster non sempre al completo. La squadra di Francescoriparte da buona parte del gruppo della scorsa annata, conclusa al sesto posto, e da un'identità costruita sull'aggressività difensiva, sulla velocità e sulla condivisione del gioco. Il tecnico ha spiegato di voler vedere una squadra capace di coinvolgere più giocatori e distribuire le responsabilità, caratteristiche che saranno subito messe alla prova contro una formazione profonda ed esperta come quella milanese. Tra gli elementi da seguire c'è anche Lajae Jones, giovane ala classe 2004 arrivata dopo l'esperienza a Florida State e selezionata al Draft NBA dai Golden State Warriors. Trieste dovrà inoltre fare i conti con un avversario che conosce bene e contro cui, negli ultimi precedenti, ha trovato difficoltà soprattutto sul parquet dell'Unipol Forum: Milano ha infatti vinto 11 dei 15 confronti complessivi tra le due squadre, perdendo una sola volta in casa.: Cole, Hall, Bolmaro, Peters, Wright.: Giuseppe Poeta

TRIESTE: Ross, Galloway, McDermott, Deangeli, Candussi. Coach: Francesco Taccetti

Olimpia Milano-Trieste: data, orario e canali