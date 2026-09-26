Si parte. La Serie A di Basket apre ufficialmente i battenti con la sfida tra Openjobmetis Varese e Virtus Bologna, in programma domenica alle 19.00 alla Itelyum Arena. I padroni di casa sognano subito il colpaccio contro le V nere, che però sono reduci da due sconfitte di fila e proveranno ad invertire il trend. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra allenata di Alex Mumbru dopo il ko in semifinale di Supercoppa Italiana contro Milano, è stata sconfitta anche dal Fenerbahce nella gara d'esordio di Eurolega, tuttavia è riuscita a tener testa agli avversari anatolici, nonostante le forze impari sul parquet. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Varese-Virtus Bologna in TV e streaming

Varese-Virtus Bologna si gioca domenica 27 settembre alle ore 19:00 al Palasport Lino Oldrini di Varese ed è valida per il primo turno della Serie A di Basket (LBA) 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su LBA TV. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di LBA TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Varese

Per Varese sarà il battesimo della stagione. La squadra di Ioannis Kastritis si presenta all'appuntamento con una rosa nuova e ancora alla ricerca della piena sintonia, ma con la convinzione di poter contare su qualità e profondità. Lo stesso allenatore greco ha sottolineato la crescita quotidiana del gruppo e la necessità di costruire progressivamente una precisa identità, soprattutto considerando il doppio impegno che attenderà la squadra nel corso della stagione. L'Openjobmetis dovrà però fare i conti con un'assenza pesante: William McDowell-White non sarà della partita a causa di una lesione al bicipite femorale della gamba destra. Un'assenza che priva Varese di uno dei suoi giocatori titolari proprio alla vigilia dell'esordio, ma che Kastritis intende affrontare puntando sulla profondità del roster. L'obiettivo sarà quello di imporre energia e ritmo, senza snaturare il proprio modo di giocare e cercando soprattutto di controllare i possessi e il rimbalzo offensivo di una Virtus che fa della pressione sulla palla e dell'intensità difensiva due dei propri marchi.

Qui Virtus Bologna

Varese-Virtus Bologna, probabili formazioni

Laarriva a Varese dopo una trasferta europea che, nonostante la sconfitta contro il, ha lasciato indicazioni incoraggianti. Rispetto alla prova offerta controin Supercoppa, i bianconeri sono apparsi decisamente più compatti e continui, riuscendo anche a condurre di sette punti nel terzo quarto e a essere avanti fino a sei minuti dalla sirena contro una delle squadre più attrezzate dell'Eurolega. Una prestazione che ha evidenziato passi avanti nella gestione della palla e soprattutto nell'intensità difensiva. Laha però pagato ancora una volta la scarsa precisione dall'arco, chiudendo con un pesante 4/26 da tre punti, conunico giocatore capace di realizzare più di una tripla. Nel finale di Istanbul è emersa anche la maggiore fisicità dei padroni di casa, insieme a quei limiti di esperienza e di gestione dei momenti decisivi che una squadra profondamente rinnovata dovrà necessariamente colmare con il passare delle partite: Librizzi, Della Valle, Alviti, Roby, Kamagate.: Ioannis Kastritis

VIRTUS BOLOGNA: Alston Jr., Klintmann, Diarra, Moore, Carr. Coach: Alex Mumbrù

Varese-Virtus Bologna: data, orario e canali