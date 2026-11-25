Il Milan cerca in Grecia la svolta del proprio cammino europeo, dopo aver ritrovato gol e continuità in campionato. Olympiacos-Milan, in programma giovedì 26 novembre 2026 alle 18:45 allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo, mette i rossoneri davanti a un avversario ancora imbattuto nella fase campionato di Europa League. Il 5-1 sul Frosinone ha alimentato la fiducia della squadra di Amorim: adesso serve una risposta anche nella competizione in cui ha raccolto appena tre punti in quattro giornate. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Tre punti in quattro giornate impongono alla squadra di Amorim di accelerare. I greci, invece, ne hanno raccolti dieci e possono affrontare il confronto da una posizione più favorevole. Il Milan cerca una prestazione che dia continuità alla crescita in Serie A e cambi il significato del suo percorso continentale. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Olympiacos-Milan: diretta alle 18:45, differita in chiaro alle 21

Il momento dell’Olympiacos

Per questa partita il pubblico italiano avrà. La diretta sarà disponibile dalle, conal commento. Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini seguiranno la serata dalla Grecia., preceduta dall’avvicinamento alla gara dalle 20:20. Sarà quindi possibile guardare l’incontro gratuitamente sul canale 8 del digitale terrestre, ma dopo la sua conclusione sul campo. Chi vuole assistere alla partita in tempo reale attraverso internet potrà utilizzareoppure, secondo i contenuti compresi nell’abbonamento Sky. Entrambi offriranno la trasmissione integrale sui dispositivi compatibili.La classifica europea dei greci nasce soprattutto dalla capacità di concedere poco., accompagnata da tre vittorie e un pareggio, ha permesso alla squadra di stabilirsi nella zona che assegna l’accesso diretto agli ottavi. Lo 0-0 contro il Rennes ha prolungato l’imbattibilità nella competizione.

In campionato, invece, l’ultimo successo ha avuto un volto più spettacolare: il 6-2 sull’Iraklis, con due gol di Bailey, ha confermato la varietà delle soluzioni offensive. Imanol Alguacil deve però gestire diverse indisponibilità. Senza alcuni riferimenti abituali, l’Olympiacos sarà chiamato a conservare l’organizzazione mostrata finora in coppa, evitando che l’entusiasmo del proprio stadio si trasformi in una partita troppo disordinata.

LEVERKUSEN, GERMANIA – 24 FEBBRAIO 2026: Lorenzo Scipioni dell’Olympiacos controlla il pallone durante la sfida contro il Bayer Leverkusen, valida per il ritorno dei playoff della UEFA Champions League 2025/26 e disputata alla BayArena di Leverkusen. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il momento del Milan

Rabiot tra le linee, attenzione a Fortounis: la chiave tattica

Il 5-1 contro il Frosinone ha portato la terza vittoria consecutiva in Serie A.hanno partecipato a un risultato che conferma i progressi offensivi della squadra e ne sostiene la presenza nelle prime quattro posizioni. Il quadro europeo resta differente. La sconfitta interna per 0-2 contro ilha lasciato i rossoneri con un solo successo in quattro incontri, rendendo necessario un cambio di passo nella seconda metà della fase campionato. Dopo quella garaaveva richiamato soprattutto l’attenzione sull’approccio, sulle scelte con il pallone e sulla concentrazione. Al Pireo il Milan dovrà dimostrare di aver trasformato quelle indicazioni in comportamenti concreti, pur con una rosa ridotta dalle assenze.I movimenti dipotrebbero obbligarea scegliere se seguirlo o proteggere la difesa.dovrà impegnare Retsos e Pirola, mentrepotranno cercare spazio all’esterno per servire palloni dentro l’area. L’Olympiacos proverà invece a trovarealle spalle di Musah e Jashari. Le sue ricezioni possono liberaresulle corsie, con González pronto ad attaccare la porta. Per De Winter e Diawara sarà importante mantenere contatto con il centrocampo, senza lasciare troppo spazio davanti alla linea difensiva.

MILANO, ITALIA - 22 NOVEMBRE: Ardon Jashari del Milan festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Milan e Frosinone, disputata allo stadio Giuseppe Meazza il 22 novembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Probabili formazioni: Jashari in mezzo, Ramos riferimento offensivo

non può contare su. Freuler dovrebbe quindi lavorare accanto a Gustavo Sá, con Fortounis nella zona di rifinitura.è candidato per il ruolo di centravanti; Retsos e Pirola rappresentano una possibile coppia difensiva. Nelpesa l’assenza di, che aumenta le responsabilità dinella distribuzione del gioco. Estupiñán si candida a sinistra dopo lo stop di Bartesaghi. Hutchinson può trovare spazio sulla fascia, mentre Rabiot potrebbe partire vicino a Ramos e abbassarsi quando servirà rinforzare il centrocampo.

Olympiacos (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Gustavo Sá; Martins, Fortounis, Jota Silva; González. Allenatore: Imanol Alguacil.

Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Hutchinson, Musah, Jashari, Moreira; Rabiot; Gonçalo Ramos. Allenatore: Rúben Amorim.

Orario e informazioni essenziali di Olympiacos-Milan