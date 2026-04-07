Pacers-Timberwolves Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Pacers-Timberwolves: info partita, dove vedere la parte conclusiva della regular season della NBA in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 7 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 09:04)

Duello di fine stagione o meglio di fine regular-season. I giochi sono fatti: i Timberwolves sono già certi di partecipare ai play-off, per i Pacers quella attuale è stata una stagione complicata, in palio c'è solo l'onore delle armi.

Pacers-Timberwolves: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv — PACERS TIMBERWOLVES NBA BASKET DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Indiana Pacers e Minnesota Timberwolves in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming: —

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Pacers-Timberwolves nel palinsesto Live

Qui Timberwolves — I Timberwolves arrivano a questa partita con un rendimento complessivamente positivo, ma reduci da tre sconfitte consecutive, tra cui l’ultima contro gli Charlotte Hornets. Nonostante questo calo recente, restano una squadra competitiva, con giocatori di riferimento come Julius Randle, che sta mantenendo una media realizzativa importante, e Rudy Gobert, fondamentale sotto canestro soprattutto a rimbalzo.

Qui Pacers — Dall’altra parte, anche i Pacers non stanno vivendo un grande momento, con due sconfitte consecutive alle spalle. Tuttavia, la squadra continua a mostrare buone capacità offensive, con elementi come Pascal Siakam e Andrew Nembhard in grado di incidere sia in fase realizzativa che nella costruzione del gioco.