Il Parma cerca punti per respirare, la Roma per restare a contatto con la vetta. Parma-Roma, in programma sabato 21 novembre 2026 alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini, mette di fronte due squadre separate da diciannove punti, ma entrambe chiamate a ripartire con un risultato dopo la sosta. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I ducali, sedicesimi a quota otto, devono reagire alla sconfitta nel derby con il Bologna e difendere il margine sulla zona retrocessione. I giallorossi arrivano invece dal 3-0 sul Sassuolo: terzi con 27 punti, cercano una vittoria esterna per mantenere la pressione su Lazio e Inter. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Parma-Roma in TV e streaming

. Per guardare l’incontro sul televisore sarà possibile aprire l’app della piattaforma su una smart TV compatibile e selezionare l’evento dal programma della Serie A. La visione sarà disponibile anche attraverso i dispositivi supportati collegati allo schermo. Occorre accedere con un account e un abbonamento che comprenda la partita. L’appuntamento delleseguirà i due anticipi pomeridiani Como-Cagliari e Lazio-Lecce: al calcio d’inizio, la Roma conoscerà quindi già il risultato della capolista.

Da computer sarà possibile accedere alla diretta attraverso il sito di DAZN. Su smartphone e tablet si potrà invece utilizzare l’applicazione, effettuando l’accesso con le proprie credenziali. La partita sarà raggiungibile dalla schermata principale oppure dalla sezione dedicata al campionato italiano. La copertura accompagnerà integralmente l’incontro, consentendo di seguire tutti i novanta minuti anche lontano dal televisore. Per chi utilizza più dispositivi, le possibilità di visione contemporanea dipendono dalle condizioni del proprio piano.

Il momento del Parma

L’espulsione diha condizionato il derby con il Bologna. Il Parma ha resistito nel primo tempo, subito le reti nella ripresa e provato comunque a riaprire la partita, senza riuscire a evitare la settima sconfitta del campionato. La classifica resta delicata:, con nove gol segnati e 17 incassati. I ducali hanno bisogno di trovare maggiore continuità e di rendere più produttive le occasioni costruite, soprattutto nelle partite in cui avranno meno possesso.

Contro la Roma sarà importante sostenere Lontani e Touré. Se i due attaccanti dovessero rimanere troppo lontani dal centrocampo, ogni recupero rischierebbe di trasformarsi in un pallone restituito agli avversari. Gli inserimenti di Fabbian e il lavoro di Keita possono aiutare il Parma a risalire il campo. Gilardino deve inoltre gestire l’assenza di Romero, fermato da un problema alla spalla, e ricomporre la retroguardia senza Ndiaye.

ROMA, ITALIA - 7 NOVEMBRE: Rodrigo Mora della Roma esulta durante la partita di Serie A tra Roma e Sassuolo allo stadio Olimpico, il 7 novembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il momento della Roma

Ilha confermato la capacità della Roma di trovare protagonisti diversi vicino alla porta.ha aperto la partita, mentreha proseguito il proprio momento positivo, andando a segno per la terza giornata consecutiva., recuperati e disponibili anche per una partenza dall’inizio.

Il ritorno dell’argentino aggiunge una soluzione importante nella rifinitura e nei collegamenti con Malen, senza togliere valore alle alternative che hanno funzionato durante la sua assenza. La scelta sulla trequarti rimane uno dei temi della vigilia. Soulé offre qualità e continuità nelle giocate sulla destra; Mora arriva con fiducia e gol. Per l’allenatore sarà importante valutare anche le condizioni dei giocatori rientrati dagli impegni internazionali.

La chiave tattica di Parma-Roma

Le probabili formazioni di Parma-Roma

potrebbero cercare spazio ai lati di, attirando fuori posizione i difensori e liberandoin profondità.dovranno aiutare senza lasciare ail controllo delle seconde palle. Ilpotrebbe invece sfruttare le avanzate di, cercandonei corridoi esterni. Gli inserimenti di Fabbian offrirebbero un’ulteriore soluzione, soprattutto sefossero costretti ad allargarsi per seguire gli attaccanti.Ildovrebbe partire dal, contra i pali enella linea difensiva. Resta da chiarire la disponibilità diè una possibile alternativa per completare il reparto. Sulle fasce sono proposti Britschgi e Valeri, mentre Lontani e Touré dovrebbero formare la coppia offensiva.

Nella Roma prende forma il 3-4-2-1, con Dybala vicino a Malen e libertà di muoversi tra le linee. Soulé e Mora si contendono l’altra maglia offensiva; Molina e Wesley sono le opzioni sulle corsie. Gli undici restano probabili fino alle comunicazioni ufficiali.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. Allenatore: Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini.

Orario e informazioni essenziali di Parma-Roma