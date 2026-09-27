Sette gol nelle prime sei giornate bastano per capire quale sarà uno dei problemi principali del Perugia. Marko Šipoš arriva al Curi con numeri impressionanti, ma dall'altra parte Aimo Diana prepara la risposta proprio nel momento più complicato del suo inizio di stagione. Perugia-Reggiana, domenica 27 settembre alle 17:30, mette di fronte una delle squadre più attrezzate del Girone B e un Grifo costretto a reinventarsi. GUARDA PERUGIA-REGGIANA IN STREAMING SU BET365

Il Perugia ha perso tre partite consecutive e arriva all'appuntamento con un elenco di indisponibili particolarmente lungo. Diana, però, ha scelto di non cambiare sistema: avanti ancora con il 3-5-2, affidandosi a un undici nel quale potrebbero esserci contemporaneamente il debutto da titolare di Cisco e la prima dall'inizio di Van Amersfoort. La Reggiana non arriva comunque in condizioni perfette. Anche Tesser deve fare i conti con diverse assenze e con un contrattempo dell'ultima ora che potrebbe modificare almeno una scelta. Sugli spalti, invece, una certezza c'è già: 445 tifosi granata sono attesi nel settore ospiti del Curi. Per trovare gli eventi calcistici disponibili in diretta puoi consultare le proposte dei diversi operatori: ENTRA SU GOLDBET E CONTROLLA LE GARE DISPONIBILI LIVE, VAI SU LOTTOMATICA E SCOPRI GLI APPUNTAMENTI DEL CALCIO IN DIRETTA, mentre APRI VINCITÙ E CERCA LO STREAMING DI PERUGIA-REGGIANA.

Perugia-Reggiana in TV e streaming: doppia diretta Sky e possibilità in chiaro

si giocaallo, per la settima giornata del Girone B di Serie C. La partita sarà trasmessa. Gli abbonati potranno quindi seguire tutti i novanta minuti della sfida attraverso entrambi i canali.

Perugia-Reggiana avrà anche una diretta televisiva in chiaro su Teletricolore, disponibile sui canali 95, 97 e 268 del digitale terrestre. La trasmissione rientra nell'accordo che consente all'emittente di proporre alcune trasferte della Reggiana durante la stagione. Per quanto riguarda lo streaming, la gara sarà disponibile su Sky Go per gli abbonati Sky e su NOW attraverso l'offerta Sport. La diretta inizierà in prossimità del calcio d'inizio delle 17:30.

Per seguire Perugia-Reggiana in diretta streaming sarà necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Perugia-Reggiana tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Perugia-Reggiana: orario, stadio e diretta in breve

Tre sconfitte e sei assenze: Diana cambia gli uomini, ma non il suo Perugia

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Šipoš ha già segnato sette volte: la Reggiana arriva al Curi con un riferimento chiarissimo

Cisco deve spingere, Tripaldelli può approfittarne: sulla fascia si apre un duello delicato

Perugia-ReggianaSerie C 2026/277ªdomenica 27 settembre 202617:30Renato Curi, PerugiaSky Sport Arena e Sky Sport canale 251Sky Go e NOWIl momento delè complicato soprattutto perché ai risultati negativi si è aggiunta l'emergenza., Cavallini, Cortesi, Quirini e Angeli sono indisponibili per problemi fisici, mentre Papazov deve scontare una squalifica.ha invece superato il problema accusato durante la settimana, ma gli allenamenti saltati dovrebbero suggerire prudenza: partirà dalla panchina. Nonostante la situazione,ha valutato e poi scartato l'ipotesi di cambiare modulo. Il Perugia dovrebbe quindi rimanere fedele al, cercando soprattutto una risposta caratteriale dopo tre sconfitte consecutive. Il ritorno dipermette almeno di recuperare una soluzione importante in mezzo al campo. E davanti potrebbe esserci la novità più interessante: Van Amersfoort ha dato buone indicazioni durante gli allenamenti e sembra pronto per ricevere finalmente una maglia dall'inizio.Anche ladeve gestire diverse assenze.non avrà Ponsi, Rozzio, Castagnetti, Ledain ee ha convocato 23 giocatori per la trasferta umbra. La struttura della squadra dovrebbe però rimanere riconoscibile. Il tecnico granata sembra orientato verso il, con Portanova incaricato di muoversi alle spalle delle due punte. Il nome inevitabilmente più atteso è quello di. Sette reti nelle prime sei partite lo hanno trasformato nel principale riferimento offensivo della Reggiana e obbligheranno una difesa del Perugia già ridotta numericamente a una partita di grande attenzione. Accanto a lui rimane aperto il ballottaggio trae Rover, mentre a centrocampo le condizioni di Bertagnoli potrebbero aprire uno spazio dal primo minuto per Crisetig.La conferma delrende particolarmente interessante la scelta disembra intenzionato a lanciarlo dall'inizio nonostante un'autonomia ancora limitata. Il suo compito non sarà soltanto quello di dare profondità al Perugia, perché dalla stessa parte la Reggiana può costruire attraverso Tripaldelli.dovrebbe invece partire sulla corsia opposta, mentre Conti e Kabashi accompagneranno il regista, con Ladinetti favorito su Langella.

La presenza di Portanova tra le linee rappresenta l'altro problema da risolvere. Con una difesa praticamente obbligata composta da Tozzuolo, Riccardi e Stramaccioni, il Perugia dovrà evitare che il trequartista granata riesca a ricevere liberamente alle spalle del centrocampo e servire Šipoš. Davanti Diana prova invece una soluzione nuova: Canotto può muoversi maggiormente attorno a Van Amersfoort, lasciando all'olandese il compito di occupare l'area e offrire un riferimento centrale.

Le probabili formazioni di Perugia-Reggiana

Le indicazioni della vigilia rendono ilabbastanza definito nonostante l'emergenza. Zelezny sarà il portiere, mentre davanti a lui le numerose assenze obbligano Diana a schierare Tozzuolo, Riccardi e. La prima grande novità dovrebbe essere Cisco sulla corsia destra, con Borsoi a sinistra.torna dal primo minuto e dovrebbe giocare insieme a Kabashi e Ladinetti, quest'ultimo ancora favorito su Langella. In attacco si prepara invece il debutto da titolare di, particolarmente brillante durante la settimana. Al suo fianco dovrebbe esserci Canotto.

Tesser dovrebbe rispondere con Furlan tra i pali e Libutti, Battistini, Bonetti e Tripaldelli nella difesa a quattro. Il principale dubbio riguarda Bertagnoli: se non dovesse essere pronto per partire dall'inizio, può entrare Crisetig con Jónsson spostato nel ruolo di mezzala. Portanova agirà dietro Šipoš, mentre Girma è leggermente avanti su Rover per l'altra maglia offensiva.

PERUGIA (3-5-2): Zelezny; Tozzuolo, Riccardi, Stramaccioni; Cisco, Conti, Ladinetti, Kabashi, Borsoi; Van Amersfoort, Canotto. All. Diana.

REGGIANA (4-3-1-2): Furlan; Libutti, Battistini, Bonetti, Tripaldelli; Bertagnoli, Jónsson, Vallarelli; Portanova; Girma, Šipoš. All. Tesser.