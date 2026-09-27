Il Pescara ha finalmente ritrovato la vittoria e adesso deve capire quanto possa valere quel successo. Il calendario offre subito una risposta piuttosto impegnativa, perché domenica 27 settembre alle 20:30 all'Adriatico arriva lo Spezia, primo nel Girone B dopo un avvio nel quale ha lasciato per strada appena due punti. La squadra di Buscè viene dall'1-0 ottenuto a Vado, risultato che ha interrotto un'attesa che durava dalla prima giornata. In casa, però, gli abruzzesi non hanno ancora perso e proprio questo può diventare un punto di partenza contro una formazione che finora ha avuto pochissimi passaggi a vuoto. GUARDA PESCARA-SPEZIA IN STREAMING SU BET365

Lo Spezia ha vinto le ultime cinque e soprattutto concede pochissimo: tre gol subiti in sei giornate. Per il Pescara sarà quindi una partita diversa dalle ultime, probabilmente anche più indicativa. Dopo essere tornato a vincere, il passo successivo è provare a farlo contro la squadra che in questo momento sta meglio di tutte.

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Pescara-Spezia in chiaro su Rai Sport: tutti i canali per seguire la partita

si disputaallo, nella settima giornata del Girone B di Serie C. La partita avrà una copertura particolarmente ampia. Sarà possibile seguirla, con collegamento previsto a ridosso del calcio d'inizio. Per gli abbonati Sky la sfida sarà trasmessa integralmente anche su. Non si tratta quindi di Diretta Gol: sui canali indicati sarà possibile vedere tutti i novanta minuti di Pescara-Spezia. Sul fronte, gli abbonati Sky potranno utilizzare, mentre la gara sarà disponibile anche suattraverso l'offerta Sport. La presenza su Rai Sport consente inoltre di seguire l'incontro attraverso i servizi digitali Rai compatibili con la programmazione del canale.

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Pescara-Spezia: data, orario, stadio e diretta TV

A Vado è bastato un gol, ma per Buscè contavano soprattutto i tre punti

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Cinque vittorie consecutive e tre soli gol concessi: lo Spezia ha già preso velocità

Sardo e Valzania davanti alla difesa: è lì che il Pescara proverà a togliere ritmo alla capolista: la chiave tattica

Pescara-SpeziaSerie C 2026/277ªdomenica 27 settembre 202620:30Adriatico-Giovanni Cornacchia, PescaraRai Sport, canale 58Sky Sport Max (206) e Sky Sport 251Sky Go e NOWIlha ritrovato la vittoria battendo 1-0 ile interrompendo un'attesa che durava dalla prima giornata. Un successo magari non spettacolare, ma prezioso soprattutto per una squadra che aveva bisogno di tornare a muovere la classifica con qualcosa di più di un pareggio.sembra intenzionato a non stravolgere ciò che ha funzionato. Ilutilizzato nell'ultima giornata ha garantito maggiore protezione alla difesa e dovrebbe essere riproposto anche contro la capolista. Il tecnico ritrovae Guccione, tornati ad allenarsi con il gruppo. Il primo è candidato a una maglia dall'inizio, mentre il secondo dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. Restano invece indisponibili, Ujkaj, Merola, Eletu e D'Errico. Ilha raccolto. Non abbastanza rispetto alle aspettative iniziali, ma l'Adriatico può diventare il luogo nel quale capire se qualcosa sia realmente cambiato.Lonon ha impiegato molto a mostrare le proprie intenzioni. Dopo sei giornate i ligurie arrivano a Pescara dopo una serie di. Nell'ultimo turno è arrivato il, risultato che ha confermato sia la capacità di trovare con continuità la porta sia la profondità delle soluzioni a disposizione di Marco Turati. Ancora più significativo è il rendimento difensivo. Appenanelle prime sei giornate fanno dello Spezia la retroguardia meno battuta del raggruppamento.deve comunque fare i conti con alcune assenze.e Cannavò sono impegnati con le rispettive nazionali, mentre Kalaj, Candelari e Florenzi non sono disponibili. Davanti, Mazzocchi rimane il riferimento centrale.dovrebbe ripartire dalla coppiadavanti alla linea difensiva. Contro una squadra capace di sviluppare rapidamente l'azione e di portare diversi uomini nella metà campo avversaria, il loro lavoro può diventare determinante.e D'Ausilio avranno invece il compito di allargare il campo, con Ferraris libero di avvicinarsi alla punta e cercare spazi tra centrocampo e difesa dello Spezia.

Turati può rispondere con Capomaggio e Bright in mezzo e tre giocatori alle spalle di Mazzocchi. Il principale dubbio riguarda proprio quella zona: Limonelli e Jimenez si contendono una maglia, con la scelta che potrebbe modificare anche alcuni movimenti offensivi. Il Pescara dovrà soprattutto evitare di perdere palloni scoperto. La capacità dello Spezia di trasformare rapidamente un recupero in un'azione offensiva può diventare particolarmente pericolosa se la squadra di Buscè dovesse allungarsi.

Le probabili formazioni di Pescara-Spezia

Ildovrebbe presentarsi praticamente con lo stesso undici utilizzato nell'ultima giornata.resta favorito in porta, con Donati, Capellini, Pellacani e Letizia nella linea a quattro. Sardo e Valzania formeranno la coppia davanti alla difesa. Sulla trequarti Vitali e D'Ausilio dovrebbero occupare le corsie, con Ferraris in posizione centrale.resta il riferimento più avanzato. Guccione ha recuperato ma dovrebbe iniziare dalla panchina.

Nello Spezia, Micai sarà protetto da Mateju, Sapola, Sganzerla e Capolupo. Capomaggio e Bright sono favoriti per il centrocampo, mentre Cazzadori e Cardinali possono partire larghi. Limonelli è in ballottaggio con Jimenez per completare la trequarti alle spalle di Mazzocchi.

PESCARA (4-2-3-1): Saio; Donati, Capellini, Pellacani, Letizia; Sardo, Valzania; Vitali, Ferraris, D'Ausilio; Parigi. All. Buscè.

SPEZIA (4-2-3-1): Micai; Mateju, Sapola, Sganzerla, Capolupo; Capomaggio, Bright; Cazzadori, Limonelli, Cardinali; Mazzocchi. All. Turati.