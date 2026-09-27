Otto punti contro sedici, ma soprattutto due squadre che arrivano all’appuntamento con segnali incoraggianti: scopri come vederla in streaming ed in tv
Il Pescara ha finalmente ritrovato la vittoria e adesso deve capire quanto possa valere quel successo. Il calendario offre subito una risposta piuttosto impegnativa, perché domenica 27 settembre alle 20:30 all'Adriatico arriva lo Spezia, primo nel Girone B dopo un avvio nel quale ha lasciato per strada appena due punti. La squadra di Buscè viene dall'1-0 ottenuto a Vado, risultato che ha interrotto un'attesa che durava dalla prima giornata. In casa, però, gli abruzzesi non hanno ancora perso e proprio questo può diventare un punto di partenza contro una formazione che finora ha avuto pochissimi passaggi a vuoto. GUARDA PESCARA-SPEZIA IN STREAMING SU BET365
Lo Spezia ha vinto le ultime cinque e soprattutto concede pochissimo: tre gol subiti in sei giornate. Per il Pescara sarà quindi una partita diversa dalle ultime, probabilmente anche più indicativa. Dopo essere tornato a vincere, il passo successivo è provare a farlo contro la squadra che in questo momento sta meglio di tutte.
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Pescara-Spezia in chiaro su Rai Sport: tutti i canali per seguire la partitaPescara-Spezia si disputa domenica 27 settembre 2026 alle 20:30 allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, nella settima giornata del Girone B di Serie C. La partita avrà una copertura particolarmente ampia. Sarà possibile seguirla gratuitamente e in diretta integrale su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, con collegamento previsto a ridosso del calcio d'inizio. Per gli abbonati Sky la sfida sarà trasmessa integralmente anche su Sky Sport Max, canale 206, e Sky Sport 251. Non si tratta quindi di Diretta Gol: sui canali indicati sarà possibile vedere tutti i novanta minuti di Pescara-Spezia. Sul fronte streaming, gli abbonati Sky potranno utilizzare Sky Go, mentre la gara sarà disponibile anche su NOW attraverso l'offerta Sport. La presenza su Rai Sport consente inoltre di seguire l'incontro attraverso i servizi digitali Rai compatibili con la programmazione del canale.
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Pescara-Spezia: data, orario, stadio e diretta TVPartita: Pescara-SpeziaCompetizione: Serie C 2026/27Girone: BGiornata: 7ªData: domenica 27 settembre 2026Orario: 20:30Stadio: Adriatico-Giovanni Cornacchia, PescaraDiretta TV in chiaro: Rai Sport, canale 58Diretta TV Sky: Sky Sport Max (206) e Sky Sport 251Streaming: Sky Go e NOW
A Vado è bastato un gol, ma per Buscè contavano soprattutto i tre puntiIl Pescara ha ritrovato la vittoria battendo 1-0 il Vado e interrompendo un'attesa che durava dalla prima giornata. Un successo magari non spettacolare, ma prezioso soprattutto per una squadra che aveva bisogno di tornare a muovere la classifica con qualcosa di più di un pareggio. Buscè sembra intenzionato a non stravolgere ciò che ha funzionato. Il 4-2-3-1 utilizzato nell'ultima giornata ha garantito maggiore protezione alla difesa e dovrebbe essere riproposto anche contro la capolista. Il tecnico ritrova D'Ausilio e Guccione, tornati ad allenarsi con il gruppo. Il primo è candidato a una maglia dall'inizio, mentre il secondo dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. Restano invece indisponibili Altare, Ujkaj, Merola, Eletu e D'Errico. Il Pescara ha raccolto otto punti in sei partite. Non abbastanza rispetto alle aspettative iniziali, ma l'Adriatico può diventare il luogo nel quale capire se qualcosa sia realmente cambiato.
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Cinque vittorie consecutive e tre soli gol concessi: lo Spezia ha già preso velocitàLo Spezia non ha impiegato molto a mostrare le proprie intenzioni. Dopo sei giornate i liguri comandano il Girone B con 16 punti e arrivano a Pescara dopo una serie di cinque successi consecutivi. Nell'ultimo turno è arrivato il 3-1 contro la Vis Pesaro, risultato che ha confermato sia la capacità di trovare con continuità la porta sia la profondità delle soluzioni a disposizione di Marco Turati. Ancora più significativo è il rendimento difensivo. Appena tre reti subite nelle prime sei giornate fanno dello Spezia la retroguardia meno battuta del raggruppamento. Turati deve comunque fare i conti con alcune assenze. Oyono e Cannavò sono impegnati con le rispettive nazionali, mentre Kalaj, Candelari e Florenzi non sono disponibili. Davanti, Mazzocchi rimane il riferimento centrale.
Sardo e Valzania davanti alla difesa: è lì che il Pescara proverà a togliere ritmo alla capolista: la chiave tatticaBuscè dovrebbe ripartire dalla coppia Sardo-Valzania davanti alla linea difensiva. Contro una squadra capace di sviluppare rapidamente l'azione e di portare diversi uomini nella metà campo avversaria, il loro lavoro può diventare determinante. Vitali e D'Ausilio avranno invece il compito di allargare il campo, con Ferraris libero di avvicinarsi alla punta e cercare spazi tra centrocampo e difesa dello Spezia.
Turati può rispondere con Capomaggio e Bright in mezzo e tre giocatori alle spalle di Mazzocchi. Il principale dubbio riguarda proprio quella zona: Limonelli e Jimenez si contendono una maglia, con la scelta che potrebbe modificare anche alcuni movimenti offensivi. Il Pescara dovrà soprattutto evitare di perdere palloni scoperto. La capacità dello Spezia di trasformare rapidamente un recupero in un'azione offensiva può diventare particolarmente pericolosa se la squadra di Buscè dovesse allungarsi.
Le probabili formazioni di Pescara-SpeziaIl Pescara dovrebbe presentarsi praticamente con lo stesso undici utilizzato nell'ultima giornata. Saio resta favorito in porta, con Donati, Capellini, Pellacani e Letizia nella linea a quattro. Sardo e Valzania formeranno la coppia davanti alla difesa. Sulla trequarti Vitali e D'Ausilio dovrebbero occupare le corsie, con Ferraris in posizione centrale. Parigi resta il riferimento più avanzato. Guccione ha recuperato ma dovrebbe iniziare dalla panchina.
Nello Spezia, Micai sarà protetto da Mateju, Sapola, Sganzerla e Capolupo. Capomaggio e Bright sono favoriti per il centrocampo, mentre Cazzadori e Cardinali possono partire larghi. Limonelli è in ballottaggio con Jimenez per completare la trequarti alle spalle di Mazzocchi.
PESCARA (4-2-3-1): Saio; Donati, Capellini, Pellacani, Letizia; Sardo, Valzania; Vitali, Ferraris, D'Ausilio; Parigi. All. Buscè.
SPEZIA (4-2-3-1): Micai; Mateju, Sapola, Sganzerla, Capolupo; Capomaggio, Bright; Cazzadori, Limonelli, Cardinali; Mazzocchi. All. Turati.
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