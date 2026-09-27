A Pesaro la vittoria manca ormai da troppo tempo. Cinque sconfitte consecutive hanno cambiato inevitabilmente il peso della partita di domenica e il Benelli diventa il posto nel quale provare a interrompere una caduta che nell'ultimo mese non ha praticamente concesso tregua. Vis Pesaro-Guidonia, in programma domenica 27 settembre 2026 alle 17:30, arriva proprio dentro questo momento. I marchigiani continuano almeno a trovare la porta avversaria, ma nelle ultime quattro giornate hanno incassato dieci gol. E durante la settimana è arrivato anche Alfred Gomis, portiere con un passato importante tra Serie A e calcio internazionale che aggiunge esperienza a un reparto finito inevitabilmente sotto osservazione. GUARDA VIS PESARO-GUIDONIA IN STREAMING SU BET365

Dall'altra parte c'è un Guidonia che di perdere, ultimamente, non ne vuole sapere. Una vittoria e tre pareggi nelle ultime quattro, gli ultimi tre tutti consecutivi. Eppure la società ha deciso comunque di cambiare allenatore, separandosi da Giovanni Lopez proprio alla vigilia della trasferta di Pesaro. Il risultato è una partita nella quale la Vis sa perfettamente cosa deve interrompere, mentre del nuovo Guidonia resta ancora da capire qualcosa. Prima di scegliere quale partita seguire, puoi dare un’occhiata alle dirette calcistiche presenti sui vari palinsesti: VAI SU GOLDBET E SCOPRI LE GARE DISPONIBILI LIVE, APRI LOTTOMATICA E CONTROLLA GLI EVENTI DEL CALCIO IN DIRETTA, mentre ENTRA SU VINCITÙ E TROVA LO STREAMING DI OSTIAMARE-FORLÌ.

Vis Pesaro-Guidonia in TV: doppio canale Sky e diretta integrale

si giocaallo, per la settima giornata del Girone B di Serie C . La partita sarà trasmessa. Non si tratta quindi di una Diretta Gol: gli abbonati potranno seguire Vis Pesaro-Guidonia dal calcio d'inizio fino al termine sui due canali dedicati alla partita. Per quanto riguarda lo, la sfida sarà disponibile su, per gli abbonati Sky attraverso i dispositivi compatibili, e sutramite l'offerta Sport. L'evento sarà presente nella programmazione live della piattaforma in prossimità del calcio d'inizio delle 17:30.

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Vis Pesaro-Guidonia: data, orario, stadio e canale TV

Cinque sconfitte e dieci gol subiti: la Vis non può più rimandare la reazione

Vis Pesaro-Guidonia MontecelioSerie C 2026/277ªdomenica 27 settembre 202617:30Tonino Benelli, PesaroSky Go e NOWLa situazione dellasi è progressivamente complicata. Le cinque sconfitte consecutive rappresentano inevitabilmente il dato più pesante, ma è soprattutto quanto sta accadendo nella propria metà campo a spiegare le difficoltà. Nelle ultime quattro giornate di campionato i marchigiani hanno incassato, una media di 2,5 a partita. La squadra è comunque riuscita a segnare in ognuna di queste gare, senza però trasformare la propria produzione offensiva in punti.

L'ultimo 3-1 incassato contro lo Spezia ha confermato la tendenza. A complicare ulteriormente la situazione c'è la squalifica per due giornate di Gioacchino Barranco, che riduce le possibilità di scelta proprio nel reparto maggiormente in difficoltà. L'arrivo di Gomis assume allora un significato preciso: esperienza, personalità e concorrenza in una zona del campo nella quale la Vis ha bisogno di ritrovare rapidamente sicurezza.

Tre pareggi di fila e poi l'esonero: il Guidonia cambia proprio mentre non perde

La situazione delè molto più particolare. I risultati recenti non descrivono infatti una squadra allo sbando: nelle ultime quattro giornate sono arrivati, senza sconfitte. L'1-1 contro ilha rappresentato il terzo segno X consecutivo. La squadra ha mostrato una buona capacità di mantenere le partite in equilibrio, tanto che nelle ultime cinque giornate nessuna delle sue gare ha superato complessivamente le due reti.

Nonostante questo, il club ha deciso di separarsi da Giovanni Lopez. Il Guidonia arriva quindi a Pesaro con una serie positiva da difendere ma anche con nuovi riferimenti tecnici da assimilare. È proprio questo l'elemento meno prevedibile della partita: capire quanto e come il cambio in panchina modificherà una squadra che, almeno sotto il profilo dei risultati, aveva trovato una propria stabilità.

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Il Guidonia può aspettare, la Vis deve evitare di trasformare la fretta in un problema: la chiave tattica

Il copione tattico può essere condizionato proprio dai due momenti. Lagioca in casa e ha bisogno di interrompere immediatamente la serie negativa: sarà quindi naturale provare a prendere l'iniziativa. Il rischio è trasformare questa necessità in. I dieci gol recentemente incassati suggeriscono quanto possa diventare pericoloso perdere equilibrio quando la squadra si allunga.

Il Guidonia ha invece dimostrato di trovarsi a proprio agio dentro partite dal punteggio contenuto. Tre pareggi consecutivi e cinque gare rimaste sotto i tre gol complessivi descrivono una squadra capace di sporcare il ritmo e aspettare il proprio momento. Per la Vis diventa quindi fondamentale non concedere agli ospiti la partita che potrebbero desiderare: blocco compatto, recupero del pallone e spazio da attaccare.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro-Guidonia

deve intervenire soprattutto dietro.resta il riferimento tra i pali, mentre l'assenza dello squalificato Barranco obbliga a modificare il reparto arretrato. Giorgini e Tonucci restano due punti di riferimento, con Conti e Bailo sulle corsie. In mezzo spazio a Mariani, Maucci e Pucciarelli, mentrepossono guidare l'attacco.

Il Guidonia arriva invece alla partita dopo il cambio in panchina, con Federico Ginestra chiamato a raccogliere l'eredità di Lopez. L'ultimo undici resta quindi il punto di partenza più attendibile: Drago in porta, Baroni, Borghini, Esempio e Zappella nel reparto arretrato, quindi Viteritti, Santoro e Giannotti in mezzo. Davanti Ferrari può essere accompagnato da Sannipoli e Murgia.

VIS PESARO (4-3-1-2): Guarnone; Conti, Giorgini, Tonucci, Bailo; Mariani, Maucci, Pucciarelli; Di Paola; Lari, Giovannini. All. Gennari.

GUIDONIA MONTECELIO (4-3-2-1): Drago; Baroni, Borghini, Esempio, Zappella; Viteritti, Santoro, Giannotti; Murgia, Sannipoli; Ferrari. All. Ginestra.