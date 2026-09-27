Dieci gol incassati nelle ultime quattro giornate raccontano il momento della Vis, che deve anche rinunciare allo squalificato Barranco
A Pesaro la vittoria manca ormai da troppo tempo. Cinque sconfitte consecutive hanno cambiato inevitabilmente il peso della partita di domenica e il Benelli diventa il posto nel quale provare a interrompere una caduta che nell'ultimo mese non ha praticamente concesso tregua. Vis Pesaro-Guidonia, in programma domenica 27 settembre 2026 alle 17:30, arriva proprio dentro questo momento. I marchigiani continuano almeno a trovare la porta avversaria, ma nelle ultime quattro giornate hanno incassato dieci gol. E durante la settimana è arrivato anche Alfred Gomis, portiere con un passato importante tra Serie A e calcio internazionale che aggiunge esperienza a un reparto finito inevitabilmente sotto osservazione. GUARDA VIS PESARO-GUIDONIA IN STREAMING SU BET365
Dall'altra parte c'è un Guidonia che di perdere, ultimamente, non ne vuole sapere. Una vittoria e tre pareggi nelle ultime quattro, gli ultimi tre tutti consecutivi. Eppure la società ha deciso comunque di cambiare allenatore, separandosi da Giovanni Lopez proprio alla vigilia della trasferta di Pesaro. Il risultato è una partita nella quale la Vis sa perfettamente cosa deve interrompere, mentre del nuovo Guidonia resta ancora da capire qualcosa. Prima di scegliere quale partita seguire, puoi dare un’occhiata alle dirette calcistiche presenti sui vari palinsesti: VAI SU GOLDBET E SCOPRI LE GARE DISPONIBILI LIVE, APRI LOTTOMATICA E CONTROLLA GLI EVENTI DEL CALCIO IN DIRETTA, mentre ENTRA SU VINCITÙ E TROVA LO STREAMING DI OSTIAMARE-FORLÌ.
Vis Pesaro-Guidonia in TV: doppio canale Sky e diretta integraleVis Pesaro-Guidonia Montecelio si gioca domenica 27 settembre 2026 alle 17:30 allo Stadio Tonino Benelli di Pesaro, per la settima giornata del Girone B di Serie C. La partita sarà trasmessa in diretta integrale su Sky Sport Max, canale 206, e Sky Sport 252. Non si tratta quindi di una Diretta Gol: gli abbonati potranno seguire Vis Pesaro-Guidonia dal calcio d'inizio fino al termine sui due canali dedicati alla partita. Per quanto riguarda lo streaming, la sfida sarà disponibile su Sky Go, per gli abbonati Sky attraverso i dispositivi compatibili, e su NOW tramite l'offerta Sport. L'evento sarà presente nella programmazione live della piattaforma in prossimità del calcio d'inizio delle 17:30.
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Vis Pesaro-Guidonia: data, orario, stadio e canale TVPartita: Vis Pesaro-Guidonia MontecelioCompetizione: Serie C 2026/27Girone: BGiornata: 7ªData: domenica 27 settembre 2026Orario: 17:30Stadio: Tonino Benelli, PesaroDiretta TV: Sky Sport Max (206) e Sky Sport 252Streaming: Sky Go e NOW
Cinque sconfitte e dieci gol subiti: la Vis non può più rimandare la reazioneLa situazione della Vis Pesaro si è progressivamente complicata. Le cinque sconfitte consecutive rappresentano inevitabilmente il dato più pesante, ma è soprattutto quanto sta accadendo nella propria metà campo a spiegare le difficoltà. Nelle ultime quattro giornate di campionato i marchigiani hanno incassato dieci reti, una media di 2,5 a partita. La squadra è comunque riuscita a segnare in ognuna di queste gare, senza però trasformare la propria produzione offensiva in punti.
L'ultimo 3-1 incassato contro lo Spezia ha confermato la tendenza. A complicare ulteriormente la situazione c'è la squalifica per due giornate di Gioacchino Barranco, che riduce le possibilità di scelta proprio nel reparto maggiormente in difficoltà. L'arrivo di Gomis assume allora un significato preciso: esperienza, personalità e concorrenza in una zona del campo nella quale la Vis ha bisogno di ritrovare rapidamente sicurezza.
Tre pareggi di fila e poi l'esonero: il Guidonia cambia proprio mentre non perdeLa situazione del Guidonia Montecelio è molto più particolare. I risultati recenti non descrivono infatti una squadra allo sbando: nelle ultime quattro giornate sono arrivati una vittoria e tre pareggi, senza sconfitte. L'1-1 contro il Livorno ha rappresentato il terzo segno X consecutivo. La squadra ha mostrato una buona capacità di mantenere le partite in equilibrio, tanto che nelle ultime cinque giornate nessuna delle sue gare ha superato complessivamente le due reti.
Nonostante questo, il club ha deciso di separarsi da Giovanni Lopez. Il Guidonia arriva quindi a Pesaro con una serie positiva da difendere ma anche con nuovi riferimenti tecnici da assimilare. È proprio questo l'elemento meno prevedibile della partita: capire quanto e come il cambio in panchina modificherà una squadra che, almeno sotto il profilo dei risultati, aveva trovato una propria stabilità.
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Il Guidonia può aspettare, la Vis deve evitare di trasformare la fretta in un problema: la chiave tatticaIl copione tattico può essere condizionato proprio dai due momenti. La Vis gioca in casa e ha bisogno di interrompere immediatamente la serie negativa: sarà quindi naturale provare a prendere l'iniziativa. Il rischio è trasformare questa necessità in frenesia. I dieci gol recentemente incassati suggeriscono quanto possa diventare pericoloso perdere equilibrio quando la squadra si allunga.
Il Guidonia ha invece dimostrato di trovarsi a proprio agio dentro partite dal punteggio contenuto. Tre pareggi consecutivi e cinque gare rimaste sotto i tre gol complessivi descrivono una squadra capace di sporcare il ritmo e aspettare il proprio momento. Per la Vis diventa quindi fondamentale non concedere agli ospiti la partita che potrebbero desiderare: blocco compatto, recupero del pallone e spazio da attaccare.
Le probabili formazioni di Vis Pesaro-GuidoniaGennari deve intervenire soprattutto dietro. Guarnone resta il riferimento tra i pali, mentre l'assenza dello squalificato Barranco obbliga a modificare il reparto arretrato. Giorgini e Tonucci restano due punti di riferimento, con Conti e Bailo sulle corsie. In mezzo spazio a Mariani, Maucci e Pucciarelli, mentre Di Paola e Lari possono guidare l'attacco.
Il Guidonia arriva invece alla partita dopo il cambio in panchina, con Federico Ginestra chiamato a raccogliere l'eredità di Lopez. L'ultimo undici resta quindi il punto di partenza più attendibile: Drago in porta, Baroni, Borghini, Esempio e Zappella nel reparto arretrato, quindi Viteritti, Santoro e Giannotti in mezzo. Davanti Ferrari può essere accompagnato da Sannipoli e Murgia.
VIS PESARO (4-3-1-2): Guarnone; Conti, Giorgini, Tonucci, Bailo; Mariani, Maucci, Pucciarelli; Di Paola; Lari, Giovannini. All. Gennari.
GUIDONIA MONTECELIO (4-3-2-1): Drago; Baroni, Borghini, Esempio, Zappella; Viteritti, Santoro, Giannotti; Murgia, Sannipoli; Ferrari. All. Ginestra.
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