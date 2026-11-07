Il Comunale torna a ospitare una sfida importante per obiettivi diversi. Pianese-Perugia è in programma domenica 8 novembre 2026 alle 17:30, allo stadio Comunale di Piancastagnaio, per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C. GUARDA PIANESE-PERUGIA IN STREAMING SU BET365.

I padroni di casa cercano punti per migliorare una classifica ancora complicata, nonostante una serie recente senza sconfitte. Il Perugia affronta invece la seconda trasferta consecutiva dopo il pareggio di Guidonia, con la necessità di ritrovare una vittoria che possa dare maggiore continuità al proprio percorso. Entrambe arrivano da un 1-1, ma con esigenze che rendono il confronto particolarmente significativo. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE PIANESE-PERUGIA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove guardare la partita in televisione e streaming

, per gli abbonati con un’offerta che comprende la Serie C. L’appuntamento rientra nella fascia delle 17:30 del programma domenicale. Per seguire il confronto di Piancastagnaio dall’inizio alla fine, il riferimento è il canale dedicato alla singola partita. La diretta televisiva permette di assistere a un incontro che mette di fronte il bisogno di punti salvezza dei bianconeri e le ambizioni di risalita del Grifo. Il calcio d’inizio è fissato alle La partita sarà disponibile anche su, attraverso un’offerta attiva che includa la competizione. Il servizio consente la visione tramite sito e applicazione sui dispositivi compatibili, comprese smart TV, smartphone, tablet e computer.

Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go, effettuando l’accesso con le credenziali del proprio account. È la soluzione per chi intende seguire l’incontro da un dispositivo personale anche lontano dal televisore. Per entrambe le modalità occorre verificare che l’evento sia compreso nel proprio abbonamento. Chi sceglie lo streaming può individuare la partita nel palinsesto prima dell’inizio, così da accedere direttamente alla trasmissione del Comunale.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Pianese-Perugia tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Pianese-Perugia

Partita: Pianese-Perugia.

Pianese-Perugia. Competizione: Serie C, Girone B, tredicesima giornata.

Serie C, Girone B, tredicesima giornata. Data: domenica 8 novembre 2026.

domenica 8 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 17:30.

ore 17:30. Stadio: Comunale di Piancastagnaio.

Comunale di Piancastagnaio. Diretta TV: Sky Sport 254.

Sky Sport 254. Streaming: NOW e Sky Go.

La Pianese: continuità da trasformare in punti pesanti

La formazione dioccupa il diciassettesimo posto con. Il bilancio di una vittoria, sette pareggi e quattro sconfitte evidenzia il limite principale di questo avvio: la squadra riesce spesso a restare in partita, ma fatica a trovare lo spunto per vincere. Nelle ultime cinque gare considerate sono arrivate, senza sconfitte. L’ha prolungato la serie positiva, confermando la capacità dei toscani di competere anche in trasferta.

Al Comunale, inoltre, la Pianese è ancora imbattuta: un successo e quattro pareggi nelle cinque partite interne. Un dato incoraggiante, che deve però essere accompagnato da una maggiore incisività offensiva. I sette gol realizzati in dodici giornate spiegano quanto sia importante valorizzare ogni occasione. La tenuta difensiva, con undici reti subite, ha permesso di limitare i danni; ora serve qualcosa in più negli ultimi metri per dare un peso diverso alle prestazioni.

Il Perugia: Diana cerca una risposta lontano dal Curi

Il, sette in più rispetto ai prossimi avversari. Le cinque vittorie ottenute finora mostrano una maggiore capacità di conquistare l’intera posta, ma le altrettante sconfitte raccontano un cammino ancora discontinuo. Nell’ultimo turno è arrivato l’, cona segno. Il Grifo deve ripartire da quel risultato cercando maggiore precisione nella costruzione delle occasioni e una gestione più efficace dei momenti favorevoli.

Il rendimento esterno è equilibrato: due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Gli umbri hanno dunque già dimostrato di poter vincere fuori casa, senza però riuscire a mantenere una regolarità sufficiente per avvicinarsi stabilmente alle posizioni migliori. Anche il rapporto tra 16 gol segnati e 18 incassati suggerisce la necessità di trovare maggiore equilibrio. Contro una squadra che concede poco, perdere palloni in zone delicate o inseguire il risultato con troppa fretta potrebbe complicare la partita.

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Le probabili formazioni di Pianese-Perugia

, con Astaldi tra i pali e il terzetto composto da Ercolani, Gorelli e Masetti. Martey e Di Cosmo sono attesi sulle corsie, mentre Tirelli, Bertini e Proietto dovrebbero occupare la zona centrale. In attacco la coppia candidata a partire dall’inizio è quella formata da Bellini e Fabrizi.

Diana va verso la conferma dello stesso sistema di gioco. Davanti a Zelezny dovrebbero agire Tozzuolo, Riccardi e Stramaccioni. Quirini si gioca il posto con Cisco sulla destra, mentre Borsoi è candidato sulla fascia opposta. Carriero, Ladinetti e Langella compongono il possibile centrocampo; davanti Cortesi resta un’opzione accanto a Sabbatani, con Van Amersfoort in corsa per una maglia.

PIANESE (3-5-2): Astaldi; Ercolani, Gorelli, Masetti; Martey, Tirelli, Bertini, Proietto, Di Cosmo; Bellini, Fabrizi. Allenatore: Andrea Zanchetta.

PERUGIA (3-5-2): Zelezny; Tozzuolo, Riccardi, Stramaccioni; Quirini, Carriero, Ladinetti, Langella, Borsoi; Cortesi, Sabbatani. Allenatore: Aimo Diana.