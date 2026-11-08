La rincorsa biancorossa passa da una trasferta che richiede attenzione. Picerno-Bari è in programma lunedì 9 novembre 2026 alle 20:45, allo stadio Donato Curcio, per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C. GUARDA PICERNO-BARI IN STREAMING SU BET365.

La squadra di Massimo Rastelli cerca una vittoria dopo i tre pareggi consecutivi contro Crotone, Casertana e Scafatese. Di fronte troverà però un avversario che ha ritrovato fiducia con Guido Di Deo, capace di vincere le prime due partite della propria gestione. Il confronto mette quindi alla prova tanto le ambizioni degli ospiti quanto la crescita recente dei lucani. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE PICERNO-BARI IN STREAMING SU VINCITÙ.

Come vedere il posticipo in chiaro

, offrendo la possibilità di seguire la partita senza sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Il calcio d’inizio del match di Serie C è fissato alle 20:45 , con uno slittamento di quindici minuti rispetto all’orario originariamente previsto delle 20:30. È quindi questo il riferimento da tenere presente per assistere alla gara dall’inizio. La copertura televisiva comprende anche, disponibili per gli abbonati con un’offerta che includa la Serie C. Il posticipo del Curcio chiuderà il programma della tredicesima giornata.

Per guardare Picerno-Bari online senza un abbonamento a pagamento sarà disponibile RaiPlay, attraverso la diretta di Rai Sport. L’accesso è possibile dal sito o dall’applicazione sui dispositivi compatibili, comprese smart TV, smartphone e tablet. La partita sarà visibile anche su NOW, con un’offerta attiva che comprenda la competizione. Gli abbonati Sky abilitati potranno invece utilizzare Sky Go, accedendo con le credenziali del proprio account. Sono dunque disponibili modalità differenti per seguire lo stesso incontro: la diretta gratuita attraverso RaiPlay e le alternative riservate agli abbonati tramite NOW e Sky Go.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Picerno-Bari tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Picerno-Bari

Partita: Picerno-Bari.

Picerno-Bari. Competizione: Serie C, Girone C, tredicesima giornata.

Serie C, Girone C, tredicesima giornata. Data: lunedì 9 novembre 2026.

lunedì 9 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 20:45.

ore 20:45. Stadio: Donato Curcio di Picerno.

Donato Curcio di Picerno. Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Diretta in chiaro: Rai Sport.

Rai Sport. Streaming: RaiPlay, NOW e Sky Go.

Il Picerno ha ritrovato fiducia con Di Deo

Il cambio in panchina ha prodotto una risposta immediata. Dopo il, il Picerno ha conquistato un’altra vittoria sul campo della, superata pergrazie alle reti di. Due successi che hanno restituito entusiasmo e punti, ma soprattutto una maggiore fiducia nelle proprie possibilità. A Cava de’ Tirreni i lucani hanno costruito il doppio vantaggio nel primo tempo, riuscendo poi a difenderlo fino alla conclusione nonostante la rete avversaria nel recupero.

La sfida con il Bari rappresenta un esame diverso: gli ospiti hanno qualità e ambizioni che imporranno attenzione nella gestione del pallone e nelle coperture. Per il Picerno sarà importante non rinunciare alla propria capacità di attaccare, evitando di trascorrere lunghi tratti della partita esclusivamente nella propria metà campo. Abreu è il riferimento avanzato attorno al quale sviluppare la manovra. Il sostegno degli esterni e gli inserimenti dei centrocampisti saranno necessari per dare continuità alle azioni e impedire alla difesa biancorossa di concentrarsi soltanto sul centravanti.

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Il Bari vuole trasformare la continuità in vittorie

I pareggi conhanno mantenuto in movimento la classifica, ma rallentato la corsa della formazione di. Alla vigilia del turno il, un margine che rende importante tornare a conquistare l’intera posta. Il viaggio arichiederà una prestazione capace di combinare iniziativa e concretezza. Il Bari dovrà trovare soluzioni per superare un avversario in fiducia, senza lasciare che l’urgenza di vincere comprometta l’equilibrio tra i reparti.

Rastelli deve inoltre valutare le condizioni di Mantovani e Grgic, non al meglio negli ultimi giorni. La loro situazione incide sulle alternative a disposizione del tecnico, mentre l’undici ipotizzato prevede Cocetta ed Elia al centro della difesa e Mendicino nella zona centrale del centrocampo. In attacco, la presenza di Tribuzzi, Gomez e Butic offre caratteristiche da coordinare: sarà importante accompagnare il riferimento centrale con movimenti che allarghino la difesa e aprano spazi agli inserimenti.

Le probabili formazioni di Picerno-Bari

, con Marcone tra i pali e la linea difensiva composta da Gemignani, Bellodi, Bassoli e Rillo. A centrocampo Kanouté e Pugliese sono le soluzioni sulle corsie, con Maselli, Franco e Bianchi nella zona centrale. Abreu è candidato a guidare l’attacco.

Rastelli va verso il 4-3-3, con Cerofolini in porta, Mogos e Anzolin sulle fasce difensive e Cocetta-Elia come possibile coppia centrale. Darboe, Mendicino e Maggiore dovrebbero comporre il centrocampo, mentre davanti sono attesi Tribuzzi, Gomez e Butic.

PICERNO (4-5-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Kanouté, Maselli, Franco, Bianchi, Pugliese; Abreu. Allenatore: Guido Di Deo.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Mogos, Cocetta, Elia, Anzolin; Darboe, Mendicino, Maggiore; Tribuzzi, Gomez, Butic. Allenatore: Massimo Rastelli.