Picerno-Cosenza: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis

Picerno-Cosenza, match valido il 36° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 12 aprile - 04:15

Il lunedì di Serie C, oltre a Benevento-Cavese e Crotone-Catania, propone anche la sfida tra Picerno e Cosenza. I calabresi si presentano con le idee ben definite: mantenere salda la terza posizione e respingere la pressione delle squadre alle spalle, su tutte una Casertana in grande forma nella seconda parte della stagione.

Dall’altra parte, il Picerno è immerso nella battaglia per non retrocedere e si avvicina alla gara con entusiasmo rinnovato, alimentato dal successo di rilievo ottenuto sul campo del Catania. Guarda ora Picerno-Cosenza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Picerno — Il Picerno arriva alla partita in un momento di ripresa dopo un periodo complicato: la vittoria per 2-1 a Catania ha interrotto una serie negativa e ridato fiducia alla squadra. In casa, però, nel 2026 è ancora imbattuto, con diversi pareggi e qualche vittoria, segno di una formazione molto compatta, difficile da affrontare e capace di restare sempre in partita anche contro avversari più forti

Qui Cosenza — Il Cosenza si presenta invece da terza in classifica, quindi in un momento positivo a livello di rendimento complessivo. La squadra arriva con maggiore continuità e ambizioni di alta classifica, ma dovrà affrontare un campo ostico contro un avversario che, soprattutto in casa, concede poco e ha bisogno di punti per la salvezza.

Picerno-Cosenza, probabili formazioni — Cosenza (4-3-2-1): Pompei; Moretti, Dametto, Caporale, Ciotti; Contiliano, Florenzi, Garritano; Cannavò, Emmausso; Beretta. Allenatore: Antonio Buscè

Picerno (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Franco, Bianchi; Kanoutè, Pugliese, Esposito; Abreu. Allenatore: Claudio De Luca.