Tra equilibrio e pressione, la notte di Platense-Santa Fe, in programma giovedì 30 aprile 2026 alle ore 00:00, ha il peso di una partita che può indirizzare davvero il girone di Libertadores. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PLATENSE-SANTA FE' SU BET365

Dove vedere Platense-Santa Fè in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Platense arriva con una sensazione di incompiuto. Ha dimostrato di poter fare risultato fuori casa, ma quando gioca davanti ai suoi tifosi qualcosa si blocca. I numeri sono chiari: poche vittorie, pochi gol e tanta difficoltà nel trasformare il possesso in occasioni concrete. La squadra tende a partire piano, quasi a voler controllare prima di rischiare. Il problema è che spesso non riesce mai ad alzare davvero il ritmo. Giocatori come Martínez e Servetto possono creare pericoli, ma manca continuità e soprattutto incisività negli ultimi metri. Difensivamente non è una squadra disastrosa, ma quando deve inseguire fatica. Ed è proprio questo il rischio: subire e non avere la forza per reagire.

Dall’altra parte, il Santa Fe arriva con un’energia diversa. Non ha ancora brillato in Libertadores, ma il momento generale è positivo. Le prestazioni recenti raccontano una squadra più equilibrata, più concreta e soprattutto più viva nella seconda parte delle partite. Questo è il punto chiave: il Santa Fe cresce col passare dei minuti. Non è una squadra che domina dall’inizio, ma sa restare dentro le partite e colpire quando l’avversario cala. Giocatori come Rodallega e Enamorado danno peso offensivo, mentre il sistema nel complesso funziona meglio rispetto a qualche settimana fa. Anche in trasferta, la squadra ha dimostrato di potersela giocare senza paura. Qui nasce la vera chiave della partita: il Platense tende a spegnersi, il Santa Fe tende ad accendersi col tempo. Se il match resta in equilibrio, gli ospiti possono diventare pericolosi.

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