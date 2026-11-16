Lewandowski e Swiderski da una parte, Gyokeres e Isak dall’altra: Polonia-Svezia propone un confronto tra coppie d’attacco di primo piano, ma con una pressione molto diversa sulle spalle. Si gioca martedì 17 novembre 2026 alle 20:45 alla Tarczyński Arena di Breslavia, nell’ultima giornata del Gruppo 4 della Lega B di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Gli svedesi hanno già conquistato il primo posto e la promozione. La Polonia, invece, deve ancora assicurarsi la permanenza nella categoria: vincendo conserverebbe il terzo posto senza dipendere dalla Romania. Un obiettivo ridimensionato rispetto alle aspettative iniziali, ma fondamentale per evitare di prolungare una stagione internazionale complicata. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Polonia-Svezia in televisione

La copertura italiana diè prevista su, al canale, all’interno di, dalle. La trasmissione offrirà collegamenti dai diversi campi: non si tratta quindi di una diretta dedicata a tutti i novanta minuti dell’incontro. Le immagini da Breslavia si alterneranno a quelle delle altre sfide contemporanee. Tra queste figura anche Bosnia-Romania , il cui risultato interessa direttamente ai polacchi. Il programma permetterà così di seguire gli sviluppi di entrambi gli incontri che definiranno le ultime due posizioni del raggruppamento.

Per la visione online sarà disponibile NOW, con un Pass Sport attivo. Gli abbonati Sky abilitati potranno accedere anche attraverso Sky Go. La modalità di copertura rimarrà quella televisiva: anche in streaming verrà proposta Diretta Gol, con passaggi da una partita all’altra. La programmazione annunciata non prevede un flusso separato per seguire integralmente Polonia-Svezia.

Il momento della Polonia

Il margine sullasi è ridotto adopo la sconfitta nell’ultimo confronto diretto. Laarriva alla giornata conclusiva con, davanti ai rumeni a quota tre, mentre laè ormai irraggiungibile al secondo posto. Per i biancorossi la vittoria darebbe la certezza della permanenza in Lega B. Anche un risultato diverso potrebbe bastare, purché la Romania non vinca a Zenica. Il quarto posto, invece, comporterebbe lo. Il problema principale sarà trasformare questa necessità in una prestazione ordinata. Attaccare con tanti uomini può aumentare le occasioni, ma contro le punte svedesi ogni pallone perso con la squadra sbilanciata rischia di diventare pericoloso. Serviranno qualità nella costruzione e attenzione nelle coperture.

SOLNA, SVEZIA - 14 NOVEMBRE: Daniel Svensson della Svezia esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Svezia e Bosnia ed Erzegovina alla Strawberry Arena il 14 novembre 2026 a Solna, Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Il momento della Svezia

Polonia-Svezia, i duelli decisivi

Le probabili formazioni di Polonia-Svezia

Lasi presenta a Breslavia con il lavoro già completato:. Lain Lega A certifica un percorso che ha permesso agli scandinavi di prendere il controllo del girone. Il diverso peso della classifica potrebbe incidere sulle scelte iniziali e sulle sostituzioni. Non significa, però, che gli ospiti affronteranno la partita senza ambizioni. Nell’undici ipotizzato figurano giocatori capaci di creare difficoltà anche attraverso iniziative individuali. Per lasarebbe quindi rischioso affidarsi soltanto alla maggiore urgenza di vincere. La Svezia potrà giocare con meno pressione e cercare gli spazi che i padroni di casa saranno chiamati a concedere.dovrà collegare il centrocampo a: il primo può venire incontro, lasciando al secondo lo spazio per attaccare alle spalle di. Sulla sinistra, le accelerazioni dicontropotrebbero creare occasioni, maavrà bisogno di copertura per contenere le ripartenze di. Per, il rischio maggiore sarà perdere le distanze contro, capaci di alternare movimenti incontro e scatti in profondità.dovranno schermare i rifornimenti di, evitando che le punte svedesi ricevano con spazio per girarsi.Lapotrebbe schierarsi con il, affidando ae Swiderski il compito di occupare l’area e offrire riferimenti alla manovra. Zalewski e Regula sono le opzioni sulle corsie di centrocampo, con Szymanski e Nowak nella zona centrale. Davanti a Dragowski, la linea difensiva proposta comprende Pyrka, Potulski, Kedziora e Kubiak.

Anche per la Svezia l’ipotesi è un 4-4-2. Elanga e Nanasi potrebbero dare ampiezza, mentre Larsson e Ayari avrebbero il compito di collegare i reparti. In attacco, Gyokeres e Isak rappresenterebbero una minaccia sia sui palloni in profondità sia nelle combinazioni vicino all’area.

POLONIA (4-4-2): Dragowski; Pyrka, Potulski, Kedziora, Kubiak; Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski; Lewandowski, Swiderski.

SVEZIA (4-4-2): Johansson; Svensson, Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Elanga, Larsson, Ayari, Nanasi; Gyokeres, Isak.

Orario e informazioni essenziali di Polonia-Svezia