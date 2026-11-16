La promozione già conquistata dagli scandinavi non toglie interesse alla serata di Breslavia
Lewandowski e Swiderski da una parte, Gyokeres e Isak dall’altra: Polonia-Svezia propone un confronto tra coppie d’attacco di primo piano, ma con una pressione molto diversa sulle spalle. Si gioca martedì 17 novembre 2026 alle 20:45 alla Tarczyński Arena di Breslavia, nell’ultima giornata del Gruppo 4 della Lega B di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Gli svedesi hanno già conquistato il primo posto e la promozione. La Polonia, invece, deve ancora assicurarsi la permanenza nella categoria: vincendo conserverebbe il terzo posto senza dipendere dalla Romania. Un obiettivo ridimensionato rispetto alle aspettative iniziali, ma fondamentale per evitare di prolungare una stagione internazionale complicata. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Dove vedere Polonia-Svezia in televisioneLa copertura italiana di Polonia-Svezia è prevista su Sky Sport Calcio, al canale 202, all’interno di Diretta Gol Nations League, dalle 20:45. La trasmissione offrirà collegamenti dai diversi campi: non si tratta quindi di una diretta dedicata a tutti i novanta minuti dell’incontro. Le immagini da Breslavia si alterneranno a quelle delle altre sfide contemporanee. Tra queste figura anche Bosnia-Romania, il cui risultato interessa direttamente ai polacchi. Il programma permetterà così di seguire gli sviluppi di entrambi gli incontri che definiranno le ultime due posizioni del raggruppamento.
Per la visione online sarà disponibile NOW, con un Pass Sport attivo. Gli abbonati Sky abilitati potranno accedere anche attraverso Sky Go. La modalità di copertura rimarrà quella televisiva: anche in streaming verrà proposta Diretta Gol, con passaggi da una partita all’altra. La programmazione annunciata non prevede un flusso separato per seguire integralmente Polonia-Svezia.
Il momento della PoloniaIl margine sulla Romania si è ridotto a un solo punto dopo la sconfitta nell’ultimo confronto diretto. La Polonia arriva alla giornata conclusiva con quattro punti, davanti ai rumeni a quota tre, mentre la Bosnia è ormai irraggiungibile al secondo posto. Per i biancorossi la vittoria darebbe la certezza della permanenza in Lega B. Anche un risultato diverso potrebbe bastare, purché la Romania non vinca a Zenica. Il quarto posto, invece, comporterebbe lo spareggio tra Lega B e Lega C. Il problema principale sarà trasformare questa necessità in una prestazione ordinata. Attaccare con tanti uomini può aumentare le occasioni, ma contro le punte svedesi ogni pallone perso con la squadra sbilanciata rischia di diventare pericoloso. Serviranno qualità nella costruzione e attenzione nelle coperture.
Il momento della SveziaLa Svezia si presenta a Breslavia con il lavoro già completato: tredici punti e primo posto assicurato. La promozione in Lega A certifica un percorso che ha permesso agli scandinavi di prendere il controllo del girone. Il diverso peso della classifica potrebbe incidere sulle scelte iniziali e sulle sostituzioni. Non significa, però, che gli ospiti affronteranno la partita senza ambizioni. Nell’undici ipotizzato figurano giocatori capaci di creare difficoltà anche attraverso iniziative individuali. Per la Polonia sarebbe quindi rischioso affidarsi soltanto alla maggiore urgenza di vincere. La Svezia potrà giocare con meno pressione e cercare gli spazi che i padroni di casa saranno chiamati a concedere.
Polonia-Svezia, i duelli decisiviSzymanski dovrà collegare il centrocampo a Lewandowski e Swiderski: il primo può venire incontro, lasciando al secondo lo spazio per attaccare alle spalle di Lindelof e Lagerbielke. Sulla sinistra, le accelerazioni di Zalewski contro Svensson potrebbero creare occasioni, ma Kubiak avrà bisogno di copertura per contenere le ripartenze di Elanga. Per Potulski e Kedziora, il rischio maggiore sarà perdere le distanze contro Gyokeres e Isak, capaci di alternare movimenti incontro e scatti in profondità. Nowak e Szymanski dovranno schermare i rifornimenti di Larsson e Ayari, evitando che le punte svedesi ricevano con spazio per girarsi.
Le probabili formazioni di Polonia-SveziaLa Polonia potrebbe schierarsi con il 4-4-2, affidando a Lewandowski e Swiderski il compito di occupare l’area e offrire riferimenti alla manovra. Zalewski e Regula sono le opzioni sulle corsie di centrocampo, con Szymanski e Nowak nella zona centrale. Davanti a Dragowski, la linea difensiva proposta comprende Pyrka, Potulski, Kedziora e Kubiak.
Anche per la Svezia l’ipotesi è un 4-4-2. Elanga e Nanasi potrebbero dare ampiezza, mentre Larsson e Ayari avrebbero il compito di collegare i reparti. In attacco, Gyokeres e Isak rappresenterebbero una minaccia sia sui palloni in profondità sia nelle combinazioni vicino all’area.
POLONIA (4-4-2): Dragowski; Pyrka, Potulski, Kedziora, Kubiak; Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski; Lewandowski, Swiderski.
SVEZIA (4-4-2): Johansson; Svensson, Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Elanga, Larsson, Ayari, Nanasi; Gyokeres, Isak.
Orario e informazioni essenziali di Polonia-Svezia
- Partita: Polonia-Svezia.
- Competizione: UEFA Nations League 2026/27, Lega B, Gruppo 4, sesta giornata.
- Data: martedì 17 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 20:45 italiane.
- Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia.
- Diretta TV: Sky Sport Calcio, canale 202, con collegamenti all’interno di Diretta Gol Nations League.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Copertura: non integrale, attraverso la trasmissione che alterna le partite della serata.
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