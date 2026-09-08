Senza voler mancare di rispetto a Real Madrid-Inter, un'altro confronto che sulla carta promette bene è quello del Do Dragao tra Porto e Manchester City. Un confronto che parla l'italiano poiché metterà di fronte due tecnici del Belpaese: da una parte Francesco Farioli e dall'altra Enzo Maresca. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I padroni di casa grazie al titolo nazionale conquistato nella scorsa stagione, son riusciti a staccare il biglietto di ritorno per la massima competizione europea, dopo due stagioni di Europa League. In casa Citizens, invece, secondi alle spalle dell'Arsenal nella Premier League 25-26, si è chiusa dopo dieci anni (2016-2026) il mandato di Pep Guardiola. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Porto-Manchester City in TV e streaming

Porto-Manchester City si gioca martedì 8 settembre alle ore 21:00 all' Estadio Do Dragao di Oporto ed è valida per il primo turno della League Phase della Champions League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go e di Now TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

PORTO, PORTOGALLO - 25 LUGLIO: Francesco Farioli, allenatore dell'FC Porto, durante la presentazione della squadra per la stagione 2026/2027 prima di una partita amichevole pre-campionato tra l'FC Porto e l'Aston Villa all'Estadio do Dragao il 25 luglio 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Qui Porto

Qui Manchester City

Dopo la delusione atroce in, col campionato perso all'ultima giornata alla guida dell', riportando il Porto sul tetto del Portogallo a distanza di quattro anni dall'ultima volta. Prossima missione: confermarsi sul suolo lusitano e provare a stupire nell'Europa dei grandi. L'inizio di stagione fa ben sperare visto che i Dragoes guidano già la classifica della Liga Portugal dopo cinque giornate in cui sono arrivate altrettante vittorie, l'ultima in casa contro laIl nuovo corso, l'allievo dinon era iniziato sotto i migliori auspici, alla luce della cocente sconfitta rimediata, che si è imposto nettamente a Wembley (3-0). Tuttavia le prime tre giornate di Premier ci hanno detto altro sullo stato di forma di, primi a pari punti (9) con i Gunners grazie ai successi ottenuti contro

Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, Manchester City (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Porto-Manchester City, probabili formazioni

: Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Pérez, Moura; Hwang, Rosário, Gabriel Veiga; William Gomes, Giménez, Pepê.: Francesco Farioli

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson, Fernández; Semenyo, Cherki, Ndiaye; Haaland. Allenatore: Enzo Maresca

Le chiavi di Porto-Manchester City

La solidità difensiva delsarà una delle chiavi della sfida, soprattutto considerando che la squadra diha incassato appena un gol nelle sei partite ufficiali disputate finora tra campionato e coppa, mantenendo allo stesso tempo una media di. Il, però, ha numeri offensivi molto simili e può contare sulla pericolosità die sulla qualità di giocatori come, per cui il reparto arretrato dei Citizens dovrà alzare il livello rispetto alle prime uscite:e le reti concesse in trasferta ahanno infatti evidenziato qualche vulnerabilità.

Proprio il confronto tra l'organizzazione difensiva del Porto e la capacità del City di trovare spazi negli ultimi metri potrebbe quindi indirizzare la partita, con i padroni di casa chiamati a sfruttare il fattore Do Dragao senza concedere campo alle accelerazioni degli uomini di Maresca.

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Porto-Manchester City: data, orario e canali