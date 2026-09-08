Porto-Manchester City, prima giornata della League Phase di Champions League: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming gratis.
Senza voler mancare di rispetto a Real Madrid-Inter, un'altro confronto che sulla carta promette bene è quello del Do Dragao tra Porto e Manchester City. Un confronto che parla l'italiano poiché metterà di fronte due tecnici del Belpaese: da una parte Francesco Farioli e dall'altra Enzo Maresca. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
I padroni di casa grazie al titolo nazionale conquistato nella scorsa stagione, son riusciti a staccare il biglietto di ritorno per la massima competizione europea, dopo due stagioni di Europa League. In casa Citizens, invece, secondi alle spalle dell'Arsenal nella Premier League 25-26, si è chiusa dopo dieci anni (2016-2026) il mandato di Pep Guardiola. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Porto-Manchester City in TV e streaming
Porto-Manchester City si gioca martedì 8 settembre alle ore 21:00 all' Estadio Do Dragao di Oporto ed è valida per il primo turno della League Phase della Champions League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go e di Now TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.
Qui PortoDopo la delusione atroce in terra d'Olanda, col campionato perso all'ultima giornata alla guida dell'Ajax, Francesco Farioli è riuscito a prendersi la rivincita in Portogallo, riportando il Porto sul tetto del Portogallo a distanza di quattro anni dall'ultima volta. Prossima missione: confermarsi sul suolo lusitano e provare a stupire nell'Europa dei grandi. L'inizio di stagione fa ben sperare visto che i Dragoes guidano già la classifica della Liga Portugal dopo cinque giornate in cui sono arrivate altrettante vittorie, l'ultima in casa contro la Moreirense.
Qui Manchester CityIl nuovo corso Maresca, l'allievo di Pep, non era iniziato sotto i migliori auspici, alla luce della cocente sconfitta rimediata nella finale del Community Shield contro l'Arsenal, che si è imposto nettamente a Wembley (3-0). Tuttavia le prime tre giornate di Premier ci hanno detto altro sullo stato di forma di Haaland e compagni, primi a pari punti (9) con i Gunners grazie ai successi ottenuti contro Bournemouth, Crystal Palace e Coventry.
Porto-Manchester City, probabili formazioniPORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Pérez, Moura; Hwang, Rosário, Gabriel Veiga; William Gomes, Giménez, Pepê. Allenatore: Francesco Farioli
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson, Fernández; Semenyo, Cherki, Ndiaye; Haaland. Allenatore: Enzo Maresca
Le chiavi di Porto-Manchester CityLa solidità difensiva del Porto sarà una delle chiavi della sfida, soprattutto considerando che la squadra di Farioli ha incassato appena un gol nelle sei partite ufficiali disputate finora tra campionato e coppa, mantenendo allo stesso tempo una media di due reti a partita. Il Manchester City, però, ha numeri offensivi molto simili e può contare sulla pericolosità di Haaland e sulla qualità di giocatori come Cherki, per cui il reparto arretrato dei Citizens dovrà alzare il livello rispetto alle prime uscite: i tre gol subiti dall'Arsenal nel Community Shield e le reti concesse in trasferta a Crystal Palace e Bournemouth hanno infatti evidenziato qualche vulnerabilità.
Proprio il confronto tra l'organizzazione difensiva del Porto e la capacità del City di trovare spazi negli ultimi metri potrebbe quindi indirizzare la partita, con i padroni di casa chiamati a sfruttare il fattore Do Dragao senza concedere campo alle accelerazioni degli uomini di Maresca.
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Porto-Manchester City: data, orario e canali
- Partita: Porto-Manchester City
- Competizione: Champions Leaague 2026/2027
- Giornata: Prima giornata
- Data: Martedì 8 settembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Estadio Do Dragao
- Diretta TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253
- Diretta streaming ufficiale: Sky Go, Now
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